স্কুটিতে আচমকা ধাক্কা, যুবতীকে 5 কিমি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল ট্রাক

স্কুটিতে আচমকা ধাক্কা, যুবতীকে 5 কিমি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল ট্রাক
দ্রুতগামী ট্রাক স্কুটারকে ধাক্কা দিতেই রাস্তায় ছিটকে পড়ে যায় দম্পতি ৷ স্বামী ছিটকে গেলেও স্ত্রীকে 5 কিলোমিটার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় ট্রাকটি ৷
Published : April 5, 2026 at 9:21 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 এপ্রিল: রাত তখনও গভীর হয়নি ৷ সিমেনা শেষে বাড়ি ফিরছিল দম্পতি ৷ স্কুটিতে তখন সজোড়ে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক ৷ শনিবার তেলেঙ্গানার মাধাপুরের মাইন্ড স্পেস চত্বরে তখনই ঘটে যায় হাড় হিম করা ঘটনা ৷ স্কুটির পিছনে বসে থাকা বছর বাইশের আয়েশা আচমকা ধাক্কায় পড়ে যেতেই ট্রাকটি তাঁকে 5 কিলোমিটার ট্রেনে নিয়ে যায় ৷ এদিকে যুবতীর স্বামী ছিটকে যান রাস্তার অন্যপ্রান্তে ৷
রাস্তার পথচলতি মানুষজন তৎক্ষণাৎ সেই দৃশ্য দেখে ট্রাকটিকে দাঁড়াতে বলে ৷ চালক তখন মত্ত হয়ে গাড়ি ছোটাতে থাকে ৷ গাড়িটির সামনে যায় তখন স্কুটি-সহ আয়েশা আটকে ৷ হাড়হিম করা ওই দৃশ্য পথচলতি মানুষরা ফোনে রেকর্ড করেন ৷ জানা যায়, মাইন্ড স্পেস থেকে গাড়িটি জুবিলি হিলসের কাছে পৌঁছয় ৷ যার দূরত্ব কম করে 5 কিলোমিটার ৷ ঘটনার ওই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ট্রাকটিকে ধাওয়া করা প্রায় 6-7 জন বাইক, স্কুটি চালক ও চারচাকার যাত্রীরা কোনওরকমে গাড়িটিকে দাঁড় করায় ৷
রীতিমতো নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা ট্রাকচালকে দাঁড়াতে বলেন ৷ চালক গাড়িটি থামাতেই জানলার কাঁচ ভেঙে ওই উত্তেজিত পথযাত্রীরা ট্রাকের সহকারীকে টেনে নীচে নামান ৷ এদিকে তখন সুযোগ বুঝে ঘটনাস্থল থেকে আরও জোড়ে ট্রাকের স্পিড বাড়িয়ে পালিয়ে যা চালক ৷ এদিকে তার সহকারীকে গণপিটুনি দেয় উত্তেজিত জনতা। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন আব্দুল বাসিত (26) ৷ তাঁর স্ত্রীয়ের তখন মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ৷ তবু তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে হায়দরাবাদের এআইজি হাসপাতালে (AIG Hospital) নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানকার চিকিৎসকরা আয়েশাকে মৃত ঘোষণা করেন। স্বামী এখনও চিকিৎসাধীন ৷ ট্রাকের ধাক্কায় তিনি রাস্তীয় ছিটকে পড়ে কোনওমতে ওই জায়গা থেকে সরে গিয়েছিলেন একপাশে ৷ তাই প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই বছর আগে বিয়ে হয়েছিল আব্দুল বাসিত ও আয়েশার। আব্দুল বাসিতের বাড়ি কেরলে। বিয়ের পর তাঁরা হায়দরাবাদে চলে আসেন ৷ বর্তমানে মহেশ্বরম এলাকাতেই তাঁরা থাকছিলেন ৷ আব্দুল 'মালাবার ফ্যাক্টরি'-তে 'এক্সপোর্ট ইন-চার্জ' হিসেবে কর্মরত ৷ তিনিই পরিবারের রোজগেরে ৷ গত রাতে কুকটপল্লীতে সিনেমা দেখে স্কুটিতে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন আয়েশাকে সঙ্গে নিয়ে ৷ মাধাপুরের 'মাইন্ড স্পেস গেট'-এর সামনের আন্ডারপাসে ট্রাকটির ধাক্কায় এক লহমায় বদলে গেল তাঁর জীবন ৷
এদিকে আয়াশার বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ বর্তমানে পলাতক চালককে হন্যে হয়ে খুঁজছে ৷ দ্রুত গতি ও বেপরোয়া মনোভাবের কারণে মেয়ের অকালমৃত্যুতে পরিবার নেমেছে শোকের ছায়া ৷ পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনার জন্য দায়ী অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।