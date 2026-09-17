বাড়ির অমতে বিয়ে করায় ভাইঝিকে অপহরণের চেষ্টা ! উদ্ধার করলেন স্থানীয়রা, ধৃত 3

বাড়ির অমতে বিয়ে করায় ভাইঝিকে অপহরণের চেষ্টা ! উদ্ধার করলেন স্থানীয়রা, ধৃত 3
Bengaluru Kidnapping Case: ফিল্মি ছকে অপহরণ করতে পাঠান তিন যুবককে ৷ ধরা পড়তেই ফাঁস পিসির কারসাজি ! পালাতে গিয়ে অভিযুক্তদের গাড়ির ধাক্কায় আহত 6 ৷
Published : September 17, 2026 at 1:46 PM IST
বেঙ্গালুরু, 17 সেপ্টেম্বর: প্রেম করে ভাইঝির বিয়ে মেনে নিতে পারেননি পিসি ৷ তাই বলে এরকম দুষ্টু বুদ্ধি যে তাঁর মাথায় খেলবে, হয়তো কেউ ভাবেননি ৷ এদিকে বিয়ের পর পরিবারের রোষানল থেকে বাঁচতে স্বামীর সঙ্গে ভিন রাজ্যে বসবাস করছিলেন ভাইঝি ৷ তাতেও ফাঁড়া কাটল না ৷
রাজস্থানে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন পূজা ৷ এরপর স্বামীর সঙ্গে বেঙ্গালুরুতে থাকছিলেন ৷ তাঁকেই অপহরণের চেষ্টা ৷ সিনেমার কায়দায় ধাওয়া করে পূজাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করার পর অপহরণকারীকে পুলিশে দিতেই প্রকাশ্যে পরিকল্পিত স্ক্রিপ্ট ৷ বুধবার রাতে বেঙ্গালুরুর মাগাদি রোডে এই ঘটনাটি ঘটে । অপহরণের সময় অভিযুক্তরা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর ফলে নয় বছরের এক নাবালক-সহ ছয়জন আহত হয়েছেন । তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।
বছর একুশের পূজা রাজস্থানের মেলভাস গ্রামের বাসিন্দা । পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় ধৃত তিনজনই রাজস্থানের বাসিন্দা ৷ তারা হল একুশ বছরের রাকেশ, পঁচিশের করণ ও আঠারো বছরের আয়াস ৷ তবে, গাড়ির চালক সাদ্দাম পলাতক । তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলভাস গ্রামের গুণারামুর মেয়ে পূজা এবং শেষারামের ছেলে ওমপ্রকাশের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল । 9 মাস আগে পরিবারের অমতে বিয়ে করে তাঁরা বেঙ্গালুরুর আগ্রাহারা দাসারাহাল্লিতে বসবাস শুরু করেন । এই বিয়ের ঘোর বিরোধী পূজার পিসিই তাঁকে অপহরণের নির্দেশ দিয়ে পাঁচ যুবককে পাঠিয়েছিলেন ।
অভিযুক্তরা বেঙ্গালুরুতে এসে বুধবার সন্ধ্যায় দাসারাহাল্লিতে ওমপ্রকাশকে মারধর করে এবং পূজাকে অপহরণ করে গাড়িতে তুলে পালাতে যায় । সাহায্যের জন্য পূজার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা গাড়িটি থামানোর চেষ্টা করেন । তবে, অভিযুক্তরা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ৷
20টিরও বেশি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ: স্থানীয়দের ধাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে অভিযুক্তরা গোবিন্দরাজনগর-বিজয়নগর রুটে গাড়িটি বেপরোয়াভাবে চালাতে থাকে এবং এক বিচারকের-সহ 20টির বেশি গাড়িকে ধাক্কা দেয় । এর ফলে 6 জন গুরুতর আহত হয় বছর বারোর পৃথ্বীরাজ, ন'বছরের যশিকা, পঁয়ত্রিশের অমূল, 64 বছরের মণি, সাতান্ন'র জয়লক্ষ্মী এবং তেত্রিশ বছরের সন্তোষ ৷
পুলিশ জানিয়েছে, এদের মধ্যে জয়লক্ষ্মীর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং তিনি বেসরকারি হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন ।
স্থানীয়রা সিনেমার কায়দায় গাড়িটি আটকান: দীপক ও কিরণ প্রায় 6-7 কিলোমিটার অপহরণকারীদের ধাওয়া করেন এবং স্থানীয়দের সহায়তায় বিজয়নগরের হোসাহাল্লির কাছে গাড়িটি থামান । অভিযুক্তরা গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা পাথর ছুড়তে থাকেন । এই সময় চালক সাদ্দাম পালিয়ে যায় ৷ স্থানীয়রা পূজাকে উদ্ধার করেন এবং অপহরণকারীদের মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেন ।
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তদের হেফাজতে নেয় । ইতিমধ্যে মহিলার স্বামী ওমপ্রকাশের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হয় । পুলিশ জানিয়েছে, অপহরণ, মারধর এবং বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে জখম করার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে ।
গাড়িটির পিছু নেওয়া কিরণ ও দীপক বলেন, "আগ্রাহারা দাসারাহাল্লির একটি বাড়ি থেকে এক মহিলাকে অপহরণ করেছিল । তিনি জোরে চিৎকার করছিলেন । আমরা যখন কারণ জানতে এগিয়ে যাই, তখন গাড়িটি দ্রুত চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । আমরা চার-পাঁচটি গাড়ি নিয়ে তাদের ধাওয়া করি । এর আগেই তারা আরও কয়েকটি গাড়িতে ধাক্কা দেয় । ওই মহিলা চিৎকার করছিলেন বলেই আমরা গাড়িটি থামাতে পেরেছিলাম ৷"