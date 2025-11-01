দিল্লিতে মহিলা সাংবাদিকের পিছু নিয়ে হামলা দুই স্কুটার আরোহীর, ভাঙল গাড়ির কাচ

ETV Bharat / bharat

রাত পৌনে 1টা নাগাদ ওই মহিলা সাংবাদিক যখন তার নয়ডার অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন দুই স্কুটার আরোহী তাঁর গাড়িতে হামলা চালায়।

দিল্লিতে আক্রান্ত মহিলা সাংবাদিক (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2025 at 9:18 AM IST

নয়াদিল্লি, 1 নভেম্বর: নয়ডার একটি সংবাদ মাধ্যমে (বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল) কর্মরত একজন বছর পঁয়ত্রিশের মহিলা সাংবাদিকের উপর শুক্রবার মধ্যরাতে হামলা চালানো হয়। তিনি কাজ শেষে নয়ডার অফিস থেকে দিল্লির বসন্ত কুঞ্জে বাড়ি ফিরছিলেন। একটি স্কুটারে দু'জন লোক তাঁর পিছু নেয়। নয়ডার অফিস থেকে দিল্লির আশ্রম এলাকায় তাঁর গাড়ির পিছু নেয় তারা। এরপর ওই মহিলা সাংবাদিকের গাড়ি থামানোর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। অভিযুক্তরা তাঁর গাড়ির পিছনের কাচ ভেঙে দেয়। পুলিশ দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেই গ্রেফতার করেছে।

ওই মহিলা সাংবাদিক সানলাইট কলোনি থানায় এই ঘটনা নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি জানান, নয়ডার সেক্টর 129-এর অফিস থেকে দিল্লির আশ্রম এলাকায় স্কুটারে তাঁর পিছু নেয় দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। ওই সংবাদিক সাহস করে অভিযুক্তের ছবি তোলেন। তাঁর অভিযোগের পর, পুলিশ কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশ অভিযুক্ত দুইজনকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করেছে।

সাংবাদিক জানান, তিনি নয়ডা-গ্রেটার নয়ডা এক্সপ্রেসওয়েতে তাঁর গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ ঠিক সেই সময় একটি স্কুটারে থাকা দু'জন লোক তার পিছু ধাওয়া শুরু করে। তিনি প্রথমে তাদের উপেক্ষা করেন, কিন্তু তারা গাড়ি থামানোর চেষ্টা করে। অভিযুক্তরা তাঁকে গাড়ি থামানোর ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু তিনি গাড়ি থামাননি। তিনি তাঁর ফোন বের করে গোটা ঘটনা রেকর্ড করতে শুরু করেন।

এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের চাপের কারণে তাদের গাড়ির গতি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুটারে থাকা লোকটি কাঠের জিনিস দিয়ে তাদের গাড়ির পিছনের কাচে আঘাত করে। তারপর সে গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করে, কিন্তু দরজাটি লক করা ছিল। ওই মহিলা সাংবাদিক তার গাড়ির গতি বাড়িয়ে কোনও রকমে ডিএনডি ফ্লাইওভারে পৌঁছে যায়। কিন্তু, এর পরেও দুই ব্যক্তি তাঁর পিছু নিয়ে চলে।

আশ্রম এলাকায় পৌঁছানোর পর, সাংবাদিক তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে ফোন করে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেন। লাজপত নগরে পৌঁছানোর পর, তিনি একদল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেখতে পান, যারা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারেন যে তিনি সমস্যায় পড়েছেন। তিনি তাদের সাহায্য চান। তারা তাকে গাড়ি থামাতে বলেন। এরপর তিনি লাজপত নগরের গুপ্তা মার্কেটে তার গাড়ি থামান ওই মহিলা সাংবাদিক। ততক্ষণে স্কুটারে থাকা দুই ব্যক্তি চলে গিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাংবাদিকের বক্তব্য রেকর্ড করে এবং তাঁকে সানলাইট থানায় গিয়ে এফআইআর দায়ের করতে বলে।

