অনির্দিষ্টকালীন অনশনে এবার দীপকে, যন্তর মন্তরের বিক্ষোভ মঞ্চে কালি ছুড়লেন মহিলা
সোনম ওয়াংচুককে জবরদস্তি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ ৷ তাঁর জায়গায় এবার অনশন শুরু করলেন অভিজিৎ দীপকে ৷ কিন্তু বিতর্কিত ঘটনা ঘটল বিক্ষোভ মঞ্চে ৷
By PTI
Published : July 18, 2026 at 4:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 জুলাই: দেশের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনশন চলবে ৷ শনিবার সকাল 7.30টা নাগাদ যন্তর মন্তর থেকে অনশনরত সোনম ওয়াংচুককে জবরদস্তি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে দিল্লি পুলিশ ৷ এরপর ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেন, "এই মুহূর্ত থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করলাম" ৷
এদিন সকালে ওয়াংচুককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় মঞ্চে ৷ এর মধ্যে আরেকটি বিতর্কিত ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল যন্তর মন্তর ৷ দুপুরে অভিজিৎ দীপকে যখন বক্তব্য রাখছেন, তখন তাঁর গায়ে কালির মতো কোনও তরল পদার্থ ছিটিয়ে দেন এক মহিলা ৷ দীপকের সমর্থকরা ওই মহিলার দিকে তেড়ে যান ৷ ঘটনাস্থলে হইচই পড়ে যায় ৷ ওই মহিলার পরিচয় এবং কেন তিনি এমন কাজ করলেন, তা এখনই কিছু জানা যায়নি ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁকে আটক করা হয়েছে ৷ এই ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
গত জুন সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজির প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ শুরু করেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ৷ গত 6 জুন এই বিক্ষোভ মঞ্চে যোগ দেন লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ পরে 28 জুন যন্তর মন্তরের বিক্ষোভ মঞ্চে অনির্দিষ্টকালীন অনশন শুরু করেন তিনি ৷
ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, 20 দিনের অনশনে 9.5 কেজি ওজন কমে গিয়েছে ওয়াংচুকের ৷ তাঁর রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার মাত্রার দিকে খেয়াল রাখছেন চিকিৎসকরা ৷ শনিবার সকালে 21 দিনের দিন পুলিশ জোর করে তাঁকে দিল্লির সফদরজঙ্গ হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রয়েছেন তিনি ৷ সোশাল মিডিয়ায় দীপকের অভিযোগ, ওয়াংচুককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় গোলমাল বাধে ৷ সেই সময় প্রতিবাদীদের আটক করে পুলিশ ৷
চলতি বছরের 15 মে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত দেশের তরুণ সমাজের একাংশকে আরশোলার সঙ্গে তুলনা করে একটি মন্তব্য করেন ৷ তিনি বলেন, "দেশের বেকার তরুণদের কয়েকজন আরশোলার মতো ৷ তাঁদের কোনও কাজ নেই ৷ কেউ সোশাল মিডিয়ায় ব্যস্ত থাকে, কেউ মিডিয়ায় কাজ করে ৷" তাঁর এহেন মন্তব্যের পরেই অভিজিৎ দীপকে তাঁর ককরোচ জনতা পার্টির সূচনা করেন ৷
প্রথমে তাঁর এই প্রতিবাদী পার্টির কাজকর্ম সোশাল মিডিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল ৷ কিন্তু যত দিন গিয়েছে, ততই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সিজেপি ৷ সম্প্রতি নিট-ইউজি প্রশ্ন ফাঁসের পর তিনি ও তাঁর সমর্থকরা যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ শুরু করেন ৷