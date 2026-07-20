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অপরিশোধিত সূঁচ ব্যবহার, পার্লারে ট্যাটু করিয়ে HIV পজিটিভ

বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আক্রান্ত মহিলা ৷ রাজধানীর এই ঘটনা ট্যাটুপ্রেমী তরুণ প্রজন্মের কাছে সতর্কবার্তা নিয়ে এসেছে ৷

Tatto with HIV Infection
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 9:46 AM IST

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কানপুর, 20 জুলাই: বর্তমান প্রজন্মের কাছে ফ্যাশনের অন্যতম বিষয় ট্যাটু ৷ সূঁচ ফুটিয়ে শরীরের যে কোনও অংশে পছন্দমতো রংবেরঙের নকশা করাতে ভালোবাসেন অনেকেই এবার সেই ট্যাটু করিয়ে এইচআইভিতে আক্রান্ত হলেন কানপুরের মহিলা ৷

কানপুরের এক মহিলার সঙ্গে এমনই ঘটনা ঘটেছে ৷ দিল্লির একটি পার্লারে ট্যাটু করিয়েছিলেন তিনি । কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর জানতে পারেন, একটি সূঁচে থেকে তিনি এইচআইভি (HIV)-তে আক্রান্ত হয়েছেন । স্বভাবতই গোটা ঘটনাটি তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে এক গভীর মানসিক আঘাত ৷

জিএসভিএম (GSVM) মেডিক্যাল কলেজে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে ৷ চিকিৎসকরা প্রাথমিকভাবে মনে করছেন, তরুণীকে জীবনের বাকিটা ওষুধের উপর নির্ভর করেই বাঁচতে হবে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শ্বেতাঙ্ক জানান, মহিলার গোপনাঙ্গে তীব্র সংক্রমণ হয় ৷ চিকিৎসা শুরু করে এইচআইভি ও হেপাটাইটিস-বি পরীক্ষা করতেই স্পষ্ট হয় তিনি এইচআইভিতে আক্রান্ত ৷ ট্যাটু করানোর সময় অবহেলা এবং দূষিত সূঁচ ব্যবহারের কারণেই এই সংক্রমণ ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

চিকিৎসকদের মতে, ট্যাটুর প্রতি এই ঝোঁক কেবল এইচআইভি নয়, বরং ত্বকের নানা জটিলতাও ডেকে আনছে । ডা. শ্বেতাঙ্ক সতর্ক করে বলেছেন, ট্যাটুতে ব্যবহৃত লাল ও সবুজ কালি শরীরে 'গ্রানুলোমেটাস রিঅ্যাকশন' (এক বিশেষ ধরনের ক্ষতিকর জৈবিক প্রক্রিয়া)-এর কারণ হয়ে থাকে ৷ যার ফলে ত্বকে র‍্যাশ বেরয় ৷ অন্য নানা ধরনের সংক্রমণ হয় ।

ট্যাটু যাঁরা করাতে চান তাঁদের জন্য কানপুরের ঘটনা অবশ্যই অশনি সংকেত ৷ চিকিৎসকদের পরামর্শ, ট্যাটু করানোর আগে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া উচিত । সরকারের কাছে নথিভুক্ত এমন পার্লারই বেছে নিতে হবে ৷ অন্য কোথাও গিয়ে ট্যাটু করানোর কোনও প্রশ্নই নেই ৷ শুধু তাই নয়, ট্যাটু তৈরির সময়ে আরও বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ৷ যিনি ট্যাটু করছেন তিনি যে নতুন সূচ ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করছেন না সে ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত হতে হবে সংশ্লিষ্টকে ৷
হাল-ফ্যাশনের ট্রেন্ডিং এই ট্যাটু করানোর সময় ও পরবর্তী কালে কী কী ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে ট্যাটু করালে কী কী ক্ষতি হতে পারে তা নিয়ে চিকিৎসকরা বরাবরই সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলে থাকেন ৷ এবার কানপুরেল মহিলার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনায় চিকিৎসকদের সেই আশঙ্কাই সত্যি হল ৷

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ট্যাটু করাতে গিয়ে HIV পজিটিভ
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