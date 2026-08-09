অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেরি ! রাস্তাতেই সন্তান প্রসব মহিলার
স্থানীয় মানুষ সাদা চাদর দিয়ে ঘিরে ফেলেন মা ও নবজাতককে ৷ প্রায় আধঘণ্টা তাঁরা ওই অবস্থাতেই ছিলেন বলে অভিযোগ ৷
Published : August 9, 2026 at 1:56 PM IST
রেওয়াড়ি (হরিয়ানা), 9 অগস্ট: রাস্তায় অপরিণত শিশুর জন্ম দিলেন এক মহিলা ৷ আচমকা প্রসব বেদনা ওঠায়, পরিবার তাঁকে প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ আলট্রা সোনোগ্রাফিও করানো হয় ৷ তবে দুটো হাসপাতাল ঘুরে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার পরও ওই অন্তঃসত্ত্বার যথাযথ যত্ন নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ৷ এরপর তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন পরিবারের লোকজন ৷ সেদিনই সন্ধেয় ফের প্রসববেদনা উঠলে অ্যাম্বুলেন্সও পাওয়া যায়নি ৷ বাধ্য হয়ে হেঁটেই তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার চেষ্টা করেন মহিলার স্বামী ৷ সেই সময় রাস্তার মধ্যেই প্রসব করেন ওই অন্তঃসত্ত্বা ৷
হরিয়ানার রেওয়াড়ি জেলার কোসলি সালাহওয়াস রোড এলাকায় শনিবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ ওই মহিলার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, 30 অক্টোবর সন্তান প্রসবের কথা ছিল । তবে শনিবার সকালে আচমকা প্রসব বেদনা শুরু হলে তাঁকে কোসলি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখান থেকে তাঁকে আল্ট্রাসাউন্ডের জন্য রেওয়াড়ি সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয় ।
মহিলার স্বামী রাকেশের কথায়, "ওকে অ্যাম্বুলেন্সে করে রেওয়াড়ি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাই ৷ সেখানেই ওর আল্ট্রাসাউন্ড করা হয় । এরপর ওকে ট্রেনে করে কোসলিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসি । তবে সন্ধেবেলায় ওর ফের তীব্র ব্যাথা শুরু হয় ৷ অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছিলাম ৷ তবে অ্যাম্বুলেন্স আসতে অনেক দেরি হওয়ায় আমরা ওকে নিয়ে হেঁটেই হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দিই । এরই মধ্যে রাস্তাতেই ও একটি অপরিণত শিশুর জন্ম দেয় ।"
স্থানীয় মানুষ সাদা চাদর দিয়ে ঘিরে ফেলেন মা ও নবজাতককে ৷ প্রায় আধঘণ্টা তাঁরা ওই অবস্থাতেই ছিলেন বলে অভিযোগ ৷ কিছু সময় পর একটি অ্যাম্বুলেন্স সেখানে এসে পৌঁছায় বলে জানিয়েছেন মহিলার স্বামী ৷ তাতে করেই মহিলা ও নবজাতককে কোসলি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । অবস্থা জটিল দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা মহিলা ও নবজাতককে রেওয়ারির সিভিল হাসপাতালে রেফার করেন ৷
পরিবারের অভিযোগ, রেওয়ারিতে আলট্রাসাউন্ডের পর মহিলাটির যথাযথ যত্ন নেওয়া হয়নি এবং কোসলিতে ফেরার জন্য তাঁদের অ্যাম্বুলেন্স দিতেও অস্বীকার করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ সেজন্যই ওই অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বাকে নিয়ে তারা ট্রেনে ফিরতে বাধ্য হয় বলে জানিয়েছে তাঁর পরিবার । তবে, এই অভিযোগগুলোর বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি ৷ এই ঘটনায় ফের হরিয়ানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷