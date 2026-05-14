ফিরল নির্ভয়ার স্মৃতি, দিল্লিতে চলন্ত বাসে যুবতীকে গণধর্ষণ

ফিরল নির্ভয়ার স্মৃতি, দিল্লিতে চলন্ত বাসে যুবতীকে গণধর্ষণ
2012 সালের স্মৃতি ফিরল 2026 ৷ রাজধানীতে চলন্ত স্লিপার বাসের ভিতরে 30 বছরের এক যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ৷
Published : May 14, 2026 at 1:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 মে: দিল্লিতে ফিরল নির্ভয়ার স্মৃতি ৷ চোদ্দো বছর পর ফের হাড়হিম করা কাণ্ড রাজধানীতে ৷ দিল্লির নাংলোই এলাকায় সোমবার রাতে চলন্ত বাসে যুবতীকে গণধর্ষণ ৷ গ্রেফতার চালক ও কন্ডাক্টর ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, কারখানার কাজ শেষে বছর 30-এর ওই যুবতী হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ সেইসময় তাঁকে এক স্লিপার বাসে টেনে-হিঁচড়ে তোলা হয় । তারপরই তাঁর সঙ্গে ঘটে নারকীয় অত্যাচার ৷ ডিসিপি জানান, উমেশ ও রাজেন্দ্র নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ৷
পুলিশের কাছে দেওয়া নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, তিনি মঙ্গলপুরীর একটি কারখানায় কর্মরত । চলন্ত বাসের ভিতরে টেনে নিয়ে যাওয়ার পরই দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় । প্রাইভেট স্লিপার বাসটিকে নাংলোই মেট্রো স্টেশনের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
এই সময়ে অভিযুক্ত দু'জন তাঁকে বাসের ভিতরে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷ নির্যাতিতার কথায়, "চালক ও কন্ডাক্টর তাঁকে জোর করে বাসের ভিতরে টেনে নিয়ে যায় এবং এর পরে সারারাত ধরে তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতন চালায় । ভোরের দিকে অভিযুক্তরা তাঁকে রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় ।" এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
The police have registered a case of the alleged gangrape of a woman on a private bus in Delhi. The case has been registered based on the woman's complaint. The police have arrested both accused individuals. The Delhi Police have also seized the bus used in the incident. Police…— ANI (@ANI) May 14, 2026
জানা গিয়েছে, ওই যুবতী পিতমপুরার বস্তির বাসিন্দা ৷ গত 11 মে রাতে কাজ সেরে ফেরার সময়ই ঘটনাটি ঘটে । প্রতিদিনের মতো কাজ শেষে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন । ঠিক সেইসময় সরস্বতী বিহারের বাস স্টপে একটি স্লিপার বাস এসে থামে । যুবতী বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তির কাছে সময় জানতে চাইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করার পরিবর্তে জোর করে গাড়ির ভিতরে টেনে নিয়ে যায় ৷ নির্যাতিতার জবানবন্দি অনুযায়ী, প্রায় 7 কিলোমিটার দীর্ঘ পথ বাসটি চলতে থাকে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, বাসটিতে পর্দা থাকায় বাইরে থেকে কী ঘটেছিল তা দেখা যায়নি । যুবতীর অভিযোগ অনুযায়ী, রাত প্রায় দু'টোর দিকে অভিযুক্তরা তাঁকে বাস থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় । পরে তিনি পুলিশকে ঘটনাটি জানান । অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে দিল্লি পুলিশ এবং অভিযুক্ত বাসচালক ও কন্ডাক্টরকে গ্রেফতার করা হয়। বাসটিকেও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । এরপরই তা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় ।
দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে । বাসে সেই সময় আর কেউ উপস্থিত ছিল কি না, ঘটনাস্থল কোথায়, বাসের রুট কী ছিল, সিসিটিভি ফুটেজে কী ধরা পড়েছে, সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে । জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অভিযুক্তদেরও নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে রানি বাগ থানায় এফআইআর নথিভুক্ত করা হয় ।
পুলিশি সূত্রে খবর, ওই নির্যাতিতা জানিয়েছন, তাঁর স্বামী যক্ষ্মা রোগে ভুগছেন ৷ সন্তানদেরও দেখাশোনা করতে হয় ৷ তাই তাঁকেই সংসার চালাতে হচ্ছে ৷ দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, মামলাটি সম্ভাব্য সব দিক থেকে তদন্ত করা হচ্ছে ।