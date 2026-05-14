ফিরল নির্ভয়ার স্মৃতি, দিল্লিতে চলন্ত বাসে যুবতীকে গণধর্ষণ

2012 সালের স্মৃতি ফিরল 2026 ৷ রাজধানীতে চলন্ত স্লিপার বাসের ভিতরে 30 বছরের এক যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ৷

DELHI GANG RAPE CASE
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
Published : May 14, 2026 at 1:35 PM IST

নয়াদিল্লি, 14 মে: দিল্লিতে ফিরল নির্ভয়ার স্মৃতি ৷ চোদ্দো বছর পর ফের হাড়হিম করা কাণ্ড রাজধানীতে ৷ দিল্লির নাংলোই এলাকায় সোমবার রাতে চলন্ত বাসে যুবতীকে গণধর্ষণ ৷ গ্রেফতার চালক ও কন্ডাক্টর ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, কারখানার কাজ শেষে বছর 30-এর ওই যুবতী হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ সেইসময় তাঁকে এক স্লিপার বাসে টেনে-হিঁচড়ে তোলা হয় । তারপরই তাঁর সঙ্গে ঘটে নারকীয় অত্যাচার ৷ ডিসিপি জানান, উমেশ ও রাজেন্দ্র নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ৷

পুলিশের কাছে দেওয়া নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, তিনি মঙ্গলপুরীর একটি কারখানায় কর্মরত । চলন্ত বাসের ভিতরে টেনে নিয়ে যাওয়ার পরই দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় । প্রাইভেট স্লিপার বাসটিকে নাংলোই মেট্রো স্টেশনের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

এই সময়ে অভিযুক্ত দু'জন তাঁকে বাসের ভিতরে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷ নির্যাতিতার কথায়, "চালক ও কন্ডাক্টর তাঁকে জোর করে বাসের ভিতরে টেনে নিয়ে যায় এবং এর পরে সারারাত ধরে তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতন চালায় । ভোরের দিকে অভিযুক্তরা তাঁকে রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় ।" এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই বাসের চালক ও কন্ডাক্টরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

জানা গিয়েছে, ওই যুবতী পিতমপুরার বস্তির বাসিন্দা ৷ গত 11 মে রাতে কাজ সেরে ফেরার সময়ই ঘটনাটি ঘটে । প্রতিদিনের মতো কাজ শেষে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন । ঠিক সেইসময় সরস্বতী বিহারের বাস স্টপে একটি স্লিপার বাস এসে থামে । যুবতী বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তির কাছে সময় জানতে চাইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করার পরিবর্তে জোর করে গাড়ির ভিতরে টেনে নিয়ে যায় ৷ নির্যাতিতার জবানবন্দি অনুযায়ী, প্রায় 7 কিলোমিটার দীর্ঘ পথ বাসটি চলতে থাকে ৷

পুলিশ জানিয়েছে, বাসটিতে পর্দা থাকায় বাইরে থেকে কী ঘটেছিল তা দেখা যায়নি । যুবতীর অভিযোগ অনুযায়ী, রাত প্রায় দু'টোর দিকে অভিযুক্তরা তাঁকে বাস থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় । পরে তিনি পুলিশকে ঘটনাটি জানান । অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে দিল্লি পুলিশ এবং অভিযুক্ত বাসচালক ও কন্ডাক্টরকে গ্রেফতার করা হয়। বাসটিকেও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । এরপরই তা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় ।

দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে । বাসে সেই সময় আর কেউ উপস্থিত ছিল কি না, ঘটনাস্থল কোথায়, বাসের রুট কী ছিল, সিসিটিভি ফুটেজে কী ধরা পড়েছে, সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে । জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অভিযুক্তদেরও নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে রানি বাগ থানায় এফআইআর নথিভুক্ত করা হয় ।

পুলিশি সূত্রে খবর, ওই নির্যাতিতা জানিয়েছন, তাঁর স্বামী যক্ষ্মা রোগে ভুগছেন ৷ সন্তানদেরও দেখাশোনা করতে হয় ৷ তাই তাঁকেই সংসার চালাতে হচ্ছে ৷ দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, মামলাটি সম্ভাব্য সব দিক থেকে তদন্ত করা হচ্ছে ।

