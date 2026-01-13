নৃত্যশিল্পীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মদ্যপান করিয়ে সারারাত ধরে গণধর্ষণ

নৃত্যশিল্পীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মদ্যপান করিয়ে সারারাত ধরে গণধর্ষণ
নৃত্যশিল্পীই এক অভিযুক্তের মোবাইল থেকে পুলিশে ফোন করে জানান, 6 জন মিলে তাঁকে ধর্ষণ করেছে ৷ তারপর নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ ৷
Published : January 13, 2026 at 5:29 PM IST
পূর্ণিয়া, 13 জানুয়ারি: রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মদ খাইয়ে অর্কেস্ট্রার নৃত্যশিল্পীকে সারারাত নাচতে বাধ্য করে 6 যুবক ৷ তারপর জোর করিয়ে মদ্যপান করিয়ে তাঁকে নাচতে বাধ্য করা হয় ৷ এরপরই তরুণীকে সারারাত গণধর্ষণ করা হয় ৷
গত 10 জানুয়ারি, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ডগরুয়া থানা এলাকার ঘটনাস্থল থেকে 5 জন পালিয়ে গেলেও এক যুবক নির্যাতিতার পাশে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে ৷ তারই মোবাইল নিয়ে মেয়েটি পুলিশে ফোন করে ৷ পুলিশ এসে অর্কেস্ট্রার নৃত্যশিল্পীকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করে ৷
গত শনিবার রাতে ডগরুয়া থানা এলাকার বারিয়ার চকে অবস্থিত একটি গ্যারাজে ঘটনাটি ঘটে। মেয়েটির অভিযোগের ভিত্তিতে, পুলিশ 6 যুবককে হন্যে হয়ে খুঁজছে ৷ যে যুবক মেয়েটির পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ আপাতত মেয়েটির চিকিৎসার জন্য পূর্ণিয়া জিএমসিএইচে পাঠানো হয়েছে । তাঁর অবস্থা গুরুতর ৷
পূর্ণিয়া এসপি সুইটি শেরাওয়াত ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তাঁর মতে, "এমন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মেয়েটি পুলিশকে জানানোর জন্য 112 নম্বর ডায়াল করেন ৷ পুলিশ ফোনের জিপিএস (Global Positioning System) ট্র্যাক করে ডগরুয়া থানা এলাকায় ওই গ্যারাজে পৌঁছয় ৷ একটি গাড়িও সেখানে দাঁড় করানো ছিল ৷ গ্যারাজটি বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল ৷ পুলিশ তালা ভেঙে গ্যারাজে প্রবেশ করলে মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। মেয়েটি অভিযোগে জানান, সারারাত ধরে একে একে 6 জন তাঁকে ধর্ষণ করেন ৷
এসপি আরও বলেন, "তিনি একটি অর্কেস্ট্রায় নৃত্যশিল্পী হিসাবে কাজ করেন। মেয়েটির পাশে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় যে যুবক ঘুমিয়ে পড়েছিল তারই ফোন ব্যবহার করেন নির্যাতিতা ৷ তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে । পুলিশের একটি দল অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে ৷ যে গাড়িতে নৃত্যশিল্পীকে অপহরণ করা হয়েছিল সেটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণী বাড়ি ফিরছিলেন ৷ সেই সময় দুই যুবক গাড়ি থেকে নেমে ওই নৃত্যশিল্পীকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় গ্যারাজে ৷ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের পরিচয় জানতে পেরেছে পুলিশ ৷ সে এলাকার ডগরুয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামী ৷ সে ওই গ্যারাজেরই মালিক ৷ নির্যাতিতা আরও 2 জনের নাম জানিয়েছেন। ধৃতকে পুলিশ জেরা করতে মানবপাচার চক্রের হদিশ পেয়েছে । সেই দিকটাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷
মহিলাদের হেল্পলাইন নম্বর
বিহার পুলিশ মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য প্রচার চালাচ্ছে। সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমেও পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে । মহিলাদের সঙ্গে জড়িত যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পেলে বা ঘটলে 112 নম্বরে ডায়াল করতে বলা হয়েছে ৷ যে কোনও পরিস্থিতিতে কোনও মহিলা যদি নিরাপদ বোধ না-করেন, তাহলেও সাহায্যের জন্য 112 নম্বরে ডায়াল করতে বলা হয়েছে পুলিশের তরফে ৷