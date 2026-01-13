ETV Bharat / bharat

নৃত্যশিল্পীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মদ্যপান করিয়ে সারারাত ধরে গণধর্ষণ

নৃত্যশিল্পীই এক অভিযুক্তের মোবাইল থেকে পুলিশে ফোন করে জানান, 6 জন মিলে তাঁকে ধর্ষণ করেছে ৷ তারপর নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ ৷

DANCER GANG RAPE IN PURNIA
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
Published : January 13, 2026 at 5:29 PM IST

পূর্ণিয়া, 13 জানুয়ারি: রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মদ খাইয়ে অর্কেস্ট্রার নৃত্যশিল্পীকে সারারাত নাচতে বাধ্য করে 6 যুবক ৷ তারপর জোর করিয়ে মদ্যপান করিয়ে তাঁকে নাচতে বাধ্য করা হয় ৷ এরপরই তরুণীকে সারারাত গণধর্ষণ করা হয় ৷

গত 10 জানুয়ারি, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ডগরুয়া থানা এলাকার ঘটনাস্থল থেকে 5 জন পালিয়ে গেলেও এক যুবক নির্যাতিতার পাশে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে ৷ তারই মোবাইল নিয়ে মেয়েটি পুলিশে ফোন করে ৷ পুলিশ এসে অর্কেস্ট্রার নৃত্যশিল্পীকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করে ৷

গত শনিবার রাতে ডগরুয়া থানা এলাকার বারিয়ার চকে অবস্থিত একটি গ্যারাজে ঘটনাটি ঘটে। মেয়েটির অভিযোগের ভিত্তিতে, পুলিশ 6 যুবককে হন্যে হয়ে খুঁজছে ৷ যে যুবক মেয়েটির পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ আপাতত মেয়েটির চিকিৎসার জন্য পূর্ণিয়া জিএমসিএইচে পাঠানো হয়েছে । তাঁর অবস্থা গুরুতর ৷

DANCER GANG RAPE IN PURNIA
ঘটনাস্থলে পুলিশ (ইটিভি ভারত)

পূর্ণিয়া এসপি সুইটি শেরাওয়াত ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তাঁর মতে, "এমন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মেয়েটি পুলিশকে জানানোর জন্য 112 নম্বর ডায়াল করেন ৷ পুলিশ ফোনের জিপিএস (Global Positioning System) ট্র্যাক করে ডগরুয়া থানা এলাকায় ওই গ্যারাজে পৌঁছয় ৷ একটি গাড়িও সেখানে দাঁড় করানো ছিল ৷ গ্যারাজটি বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল ৷ পুলিশ তালা ভেঙে গ্যারাজে প্রবেশ করলে মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। মেয়েটি অভিযোগে জানান, সারারাত ধরে একে একে 6 জন তাঁকে ধর্ষণ করেন ৷

এসপি আরও বলেন, "তিনি একটি অর্কেস্ট্রায় নৃত্যশিল্পী হিসাবে কাজ করেন। মেয়েটির পাশে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় যে যুবক ঘুমিয়ে পড়েছিল তারই ফোন ব্যবহার করেন নির্যাতিতা ৷ তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে । পুলিশের একটি দল অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে ৷ যে গাড়িতে নৃত্যশিল্পীকে অপহরণ করা হয়েছিল সেটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণী বাড়ি ফিরছিলেন ৷ সেই সময় দুই যুবক গাড়ি থেকে নেমে ওই নৃত্যশিল্পীকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় গ্যারাজে ৷ ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের পরিচয় জানতে পেরেছে পুলিশ ৷ সে এলাকার ডগরুয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামী ৷ সে ওই গ্যারাজেরই মালিক ৷ নির্যাতিতা আরও 2 জনের নাম জানিয়েছেন। ধৃতকে পুলিশ জেরা করতে মানবপাচার চক্রের হদিশ পেয়েছে । সেই দিকটাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷

মহিলাদের হেল্পলাইন নম্বর

বিহার পুলিশ মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য প্রচার চালাচ্ছে। সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমেও পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে । মহিলাদের সঙ্গে জড়িত যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পেলে বা ঘটলে 112 নম্বরে ডায়াল করতে বলা হয়েছে ৷ যে কোনও পরিস্থিতিতে কোনও মহিলা যদি নিরাপদ বোধ না-করেন, তাহলেও সাহায্যের জন্য 112 নম্বরে ডায়াল করতে বলা হয়েছে পুলিশের তরফে ৷

