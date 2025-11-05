ভিন রাজ্যে পুলিশি হেনস্থার শিকার বাংলার মহিলা ! রিপোর্ট তলব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর
বাংলার মহিলাকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় তোলপাড় দুই রাজ্য ৷ ঘটনায় দোষীদের শাস্তির আশ্বাস দিলেন সেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷
Published : November 5, 2025 at 10:49 AM IST
বেঙ্গালুরু, 5 নভেম্বর: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পুলিশের কাছে হেনস্থা হতে হল বাংলার এক মহিলাকে ! সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেলেন মহিলা ও তাঁর স্বামী ! এমনই অভিযোগ উঠেছে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে ৷ ঘটনায় তোলপাড় দুই রাজ্য ৷ বিষয়টি জানতে চেয়ে পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন সেই কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷
ঘটনায় তদন্ত করে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য হোয়াইফিল্ড বিভাগের ডিসিপিকে নির্দেশ দিয়েছেন বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার সীমান্ত কুমার সিং ৷ সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের দোষ প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷
কী ঘটেছিল ?
জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর ভার্থুর থানার অন্তর্গত এলাকার একটি আবাসনে পরিচারিকার কাজ করেন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা সুন্দরী বিবি ৷ তাঁর বয়স 34 বছর ৷ গত 31 অক্টোবর ফ্ল্যাট পরিষ্কারের সময় 100 টাকার একটি নোট ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে টাকাটি তিনি বাড়ির মালিককে ফিরিয়ে দেন ৷
এদিকে মালিকের অভিযোগ, ফ্ল্যাট থেকে টাকা-সহ একটি সোনার আংটি চুরি হয়েছে ৷ এই বিষয়ে ভার্থুর থানায় তিনি একটি অভিযোগও দায়ের করেন ৷ অভিযোগ, পরে পুলিশ এসে তদন্তের নামে সুন্দরী বিবি ও তাঁর স্বামীকে থানায় নিয়ে যায় ৷ সেখানে তাঁদের অপমান ও হেনস্থা করা হয় ৷ পরে এক সমাজকর্মী বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশের কাছ থেকে ওই দম্পতিকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন ৷
কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বরের হস্তক্ষেপ
ঘটনা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর সাংবাদিকদের বলেন, "ভার্থুর পুলিশের বিরুদ্ধে এক পরিচারিকাকে বেআইনিভাবে হেনস্থা এবং আটকের অভিযোগ উঠেছে ৷ বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনারকে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি ৷ রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর তদন্ত করে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেব ৷"
ঘটনার রেশ পশ্চিমবঙ্গে
ঘটনাটি জানাজানি হতেই পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের তরফে সুন্দরী বিবির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ তোলপাড় পড়ে যায় দুই রাজ্যে ৷ বেঙ্গালুরু পুলিশের এই রকম বর্বরোচিত ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করে বাংলার প্রশাসন ৷ নির্যাতিত মহিলাকে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তার আশ্বাস দেন সাংসদ সমীরুল ৷ সেই সঙ্গে, ঘটনায় একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে রাজ্য মহিলা কমিশন ৷ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তাদের কাছে একটি চিঠিও পাঠায় তারা ।