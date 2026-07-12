ডাকাতির পর 'যৌন নির্যাতন', গোপনাঙ্গে ঢোকানো হল কাঠের বস্তু !
পলিশ সুপার রঘুবংশ কুমার সিং জানান, চিকিৎসকদের প্রাথমিক পরীক্ষায় মহিলার গোপনাঙ্গে গুরুতর আঘাতের প্রমাণ মিলেছে।
Published : July 12, 2026 at 5:32 PM IST
ইন্দোর, 12 জুলাই: লুটপাট করতে বাড়িতে ঢুকেছিল একদল দুষ্কৃতী । ডাকাতির ঘটনা শেষ পর্যন্ত রূপ নিল বিভীষিকাময় অপরাধের । মধ্যপ্রদেশের আলিরাজপুর জেলায় 40 বছরের এক আদিবাসী মহিলার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে । শুধু তাই নয়, নির্যাতনের পর তাঁর গোপনাঙ্গে কাঠের একটি বস্তু ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ । গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে ইন্দোরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা রাজ্যে । বিরোধী কংগ্রেস বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের দাবি তুলেছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে আলিরাজপুর জেলার বোরি থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের এক বাড়িতে পাঁচ থেকে ছ'জন দুষ্কৃতী হানা দেয় । তাদের মুখ ছিল কাপড়ে ঢাকা ৷ তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, তাদের উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতি । কিন্তু বাড়িতে মহিলাকে একা পেয়ে ভয় পরিস্থিতি ভয়াবহ মোড় নেয় । অভিযোগ, দলের দু'জন সদস্য তাঁকে যৌন নির্যাতন করে । পরে তাঁর উপর আরও নৃশংস নির্যাতন চালানো হয় ।
আলিরাজপুরের পুলিশ সুপার রঘুবংশ কুমার সিং জানান, চিকিৎসকদের প্রাথমিক পরীক্ষায় মহিলার গোপনাঙ্গে গুরুতর আঘাতের প্রমাণ মিলেছে । তদন্তে এমন ইঙ্গিতও মিলেছে যে, নির্যাতনের সময় একটি কাঠের বস্তু ব্যবহার করা হয়েছিল । ঘটনাস্থল থেকে একাধিক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে পুলিশ ।
পুলিশের দাবি, দুষ্কৃতীরা বাড়ি থেকে রুপোর গয়না এবং একটি মোবাইল ফোন লুট করে পালায় । তবে ঘটনাটি শুধুই ডাকাতির নাকি পূর্বপরিকল্পিতভাবে এই নৃশংসতা ঘটানো হয়েছে, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযুক্তদের খোঁজে একাধিক দল তল্লাশি চালাচ্ছে । গুরুতর আহত মহিলাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ইন্দোরে স্থানান্তরিত করা হয় । সেখানে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ।
এদিকে হাসপাতালে গিয়ে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেস নেতা ও ঝাবুয়ার বিধায়ক বিক্রান্ত ভুরিয়া । তাঁর দাবি, এই ঘটনা মধ্যপ্রদেশে নারী ও আদিবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের কাছে অবিলম্বে সিট গঠনের দাবি জানিয়েছেন তিনি । পাশাপাশি নির্যাতিতার চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তারও আবেদন করেছেন তিনি।
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