স্ত্রী'র মাথায় নোড়া দিয়ে আঘাত, খুনের পর স্ট্যাটাস স্বামী'র

অভিযুক্ত ব্যক্তি নোড়া দিয়ে স্ত্রী'র মাথায় সজোরে আঘাত করে ৷ রাতে নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের জেরে শিশুরা জেগে যায় ৷

Man kills wife posts his status
স্ত্রীর মাথায় শিলনোড়া দিয়ে আঘাত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 21, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 21 জানুয়ারি: একসঙ্গে আমৃত্যু পথ চলার শপথ নিয়েছিল যে স্বামী, সেই সন্দেহের বশে স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুন করল। এমনকী খুনের পর স্ট্যাটাসও দেয় সে ৷ অভিযুক্তকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ৷

জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি নোড়া দিয়ে স্ত্রী'র মাথায় সজোরে আঘাত করে ৷ নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের জেরে ঘুমিয়ে থাকা শিশুরা জেগে যায় ৷ তখন তাদের বাবা বলে মা ঘুমোচ্ছে ৷ ফের তাদের ঘুমিয়ে পড়তে বলে ওই ব্যক্তি ৷ এরপর সে ঘরের বাইরে গিয়ে স্ট্যাটাস পোস্ট করে যে, সে স্ত্রীকে খুন করেছে ৷

এই ঘটনাটি হায়দরাবাদের বোরাবান্দা থানা এলাকার রাজীব গান্ধি নগরের ৷ স্থানীয় এবং পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওয়ানাপার্তি জেলার চিন্তাকুন্টা গ্রামের বাসিন্দা আঞ্জানেয়ুলুর সঙ্গে নাগারকুরনুল জেলার কোলাপ্পুরের বাসিন্দা সরস্বতীর 2013 সালে বিয়ে হয় ৷ বেশ কয়েক বছর ধরে তারা রাজীব গান্ধি নগরের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকছিল ৷ তাদের 12 বছর বয়সি ছেলে এবং একটি 9 বছরে মেয়ে রয়েছে ।

আঞ্জানেয়ুলু গাড়ি চালক হিসেবে কাজ করতেন এবং সরস্বতী হাইটেক সিটি এলাকার একটি কোম্পানিতে হাউসকিপিং সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করতেন । জানা গিয়েছে, পরিবার আর্থিক সংকটে ভুগছিল ।পাশাপাশি, আঞ্জানেয়ুলু তার স্ত্রীকে নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করে । সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। সরস্বতী তাকে বারবার কাজে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেও কোনও লাভ হয়নি।

টাকার অভাবে সন্তানদের স্কুলে পাঠানোও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আঞ্জানেয়ুলুর আচরণের কোনও পরিবর্তন না-হওয়ায়, সরস্বতী সম্প্রতি সন্তানদের নিয়ে তার বাবার বাড়িতে চলে যান ৷ তিনি আর স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারবেন না বলেও জানিয়ে দেন। এই মাসের 17 তারিখে আঞ্জানেয়ুলু নিজেকে শুধরে নেবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনে। সোমবার সরস্বতী তাঁর কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে সন্তানদের খাইয়ে ঘুমিয়ে পড়েন ৷ সেই সময় আঞ্জানেয়ুলু ঘুমন্ত স্ত্রীর মাথায় একটি নোড়া দিয়ে বারবার আঘাত করে ৷ ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷

পাশেই ঘুমিয়ে থাকা সন্তানদের কাপড়েও রক্ত ​​লেগে গিয়েছিল। তারা জেগে গেলে আঞ্জানেয়ুলু তাদের বলে, "মা ঘুমোচ্ছে, তোরা আবার ঘুমিয়ে পড় ৷" তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে। পরে বাচ্চারা ভয় পেয়ে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দেখে তাদের মা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷ তারা কাছেই থাকা কাকা সুধাকরকে ফোন করে ৷ তিনি ঘটনাস্থলে এসে 100 নম্বরে ফোন করে পুলিশকে খবর দেন।

উল্লেখ্য, অভিযুক্ত স্ত্রীকে খুনের পর নিজের মোবাইলের স্ট্যাটাসে পোস্ট করে লেখে, "আমার জীবনের অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তোমাকে আমি নিজের হাতেই খুন করেছি।" জানা গিয়েছে, এর আগেও আঞ্জনেয়ুলুর বিরুদ্ধে সরস্বতীর আরও এক ভাই প্রশান্তকে ছুরি দিয়ে আহত করার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে । সরস্বতীর ভাইয়ের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে ৷ তদন্তও শুরু করছে।

