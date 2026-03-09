ETV Bharat / bharat

মহিলাকে জোর করে মদে প্রস্রাব মিশিয়ে খাওয়ানোর অভিযোগ, পরে মৃত্যু

অভিযোগ, মহিলাকে মারধরের পর মদে প্রস্রাব মিশিয়ে জোর করে খাওয়ানো হয় ৷ ঘটনার কয়েকদিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই মহিলার মৃত্যু হয় ৷

Bihar woman beaten up Dies
মহিলাকে জোর করে প্রস্রাবের সঙ্গে মদ্যপান করানোর অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
ETV Bharat Bangla Team

March 9, 2026

মধুবনী, 9 মার্চ: জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন গ্রামপ্রধানের বাড়িতে ৷ আর সেখানেই নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয় এক মহিলাকে ৷ অভিযোগ, মদে প্রস্রাব মিশিয়ে তাঁকে জোর করে খাওয়ানো হয় ৷ ঘটনার কয়েকদিন পর মৃত্যু হয় ওই মহিলার ৷ ঘটনা বিহারের মধুবনী জেলার ঘোঘরডিহার আঁহি গ্রামের ৷ তদন্তে নেমে পুলিশ মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷

অভিযোগ, নির্যাতিতাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি মারধর করে ৷ জল চাওয়াতে তাঁকে মদে প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করা হয় ৷ এই ঘটনার পর, গুরুতর অবস্থায় মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার পর গ্রামপ্রধান কুমারী দেবী এবং তার পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা রুজু করেছে ৷ গত 25 ফেব্রুয়ারি ঘটনা ৷ গত শনিবার মধুবনী পুলিশ এক্স হ্যান্ডেলে বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার পরই তা প্রকাশ্যে আসে ৷

মধুবনীর ডিএসপি অমিত কুমার জানিয়েছেন, গত 25 ফেব্রুয়ারি পুলিশ আমহি গ্রামে এক মহিলার উপর হামলার খবর পায়। দ্রুত পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত মহিলাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখান থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পটনায় স্থানান্তরিত করা হয়।

তিনি বলেন, "1 মার্চ, রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় নির্যাতিতার মৃত্যু হয় ৷ 28 ফেব্রুয়ারি তাঁর পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করা হয় ৷ মামলার সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে, ঘোঘরডিহা পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নেয় ৷ প্রধান অভিযুক্ত মগনু সিংকে গ্রেফতার করে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছি ৷"

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নির্যাতিতা ওই মহিলা জমি সংক্রান্ত বিরোধ মেটাতে গ্রামপ্রধান কুমারী দেবীর বাড়িতে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন ৷ এই সময় তর্কাতর্কি শুরু হয় দু'জনের মধ্য়ে ৷ এরপরই গ্রামপ্রধান আরও কয়েকজনকে ডেকে এনে মহিলাকে মারধর করে ৷ মৃতার স্বামী বলেন, "সে সাহায্য চাইতে গিয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তে তাঁকেই একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী এসে তাঁকে থানাতেও নিয়ে যায়। পুলিশ আমাদের সকলের সঙ্গে কথা বললেও পরে সবাইকে ছেড়ে দেয় ।" মৃতের পরিবারের দাবি, মহিলাকে প্রথমে ঘোঘরডিহায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থা গুরুতর দেখে তাঁকে ফুলপাড়ার মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

কিন্তু সেখানেও অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় তাঁকে দারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে নির্যাতিতাকে ফের উন্নত চিকিৎসার জন্য পটনা স্থানান্তরিত করা হয় ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন নির্যাতিতার স্বামী ৷ একই সঙ্গে, অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ডের দাবি করেছে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী দাবি, বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয় ওই মহিলাকে ৷ ব্যাপক মারধরের পর সে অজ্ঞান হয়ে যায়। স্থানীয় এক মহিলার দাবি, নির্যাতিতাকে চরম মারধরের পর মদে প্রস্রাব মিশিয়ে পান করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মানসুরি সম্প্রদায়ের রাজ্য সভাপতি অজয় ​​মানসুরি। মহিলা কেন গ্রামপ্রধানের বাড়িতে গিয়েছিলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, "মহিলার পরিবারে জমি সংক্রান্ত বিরোধ ছিল ৷ পঞ্চায়েতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু গ্রামপ্রধানের ছেলে মগনু সিং তাঁর বাড়িতে গিয়ে মহিলার সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করে ৷ পরে যখন মহিলা গ্রামপ্রধানের বাড়িতে যান, তখন তাঁকে মারধর করা হয় ৷ মদের সঙ্গে প্রস্রাব মিশিয়ে জোর করে পান করানো হয়।"

