সোনিপথে গাড়িতে লিফট দেওয়ার নামে তরুণীকে গণধর্ষণ, নিখোঁজ অভিযুক্তরা

সোনিপথে গাড়িতে লিফট দেওয়ার নামে তরুণীকে গণধর্ষণ, নিখোঁজ অভিযুক্তরা
Published : January 18, 2026 at 4:51 PM IST
সোনিপথ, 18 জানুয়ারি: ফের ধর্ষণের ঘটনা হরিয়ানায় ৷ এবার সোনিপথ জেলার এক তরুণী অভিযোগ করেছেন, গাড়িতে লিফট দেওয়ার আছিলায় তিনজন মিলে তাঁকে গণধর্ষণ করেছে। শনিবার হরিয়ানা পুলিশ তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে বাহালগড় থানা এলাকায়। ওই তরুণী অভিযোগ করেছেন, তিনি বাড়ি ফেরার জন্য বাহালগড় মোড়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷ সেই সময় একটি গাড়ি তাঁকে লিফট দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। সেই গাড়িতে আরও তিনজন ব্যক্তি ছিল বলে দাবি করেন ওই তরুণী ৷ অভিযোগ, সেই গাড়িতে ওঠার পরই ওই তিনজন তাঁর উপর যৌন নির্যাতন চালায়।
অভিযোগের ভিত্তিতে, বাহালগড় পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) একাধিক ধারায় তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে ৷ এরপরই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খুঁজে বের করতে এবং গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।
সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসিপি) নিধি জৈন বলেন, "একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ পুলিশের দলগুলি সক্রিয়ভাবে অভিযুক্তদের সন্ধান করছে।" তিনি আরও জানান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের গ্রেফতার করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।
ছত্তিশগড়ে গণধর্ষণ মামলায় দুজন গ্রেফতার
চলতি মাসের শুরুতে, ছত্তিশগড়ের কোরবা জেলার বাঙ্কিমোংরায় এক মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল ৷ ডায়াল 112 জরুরি পরিষেবার চালক-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এই অপরাধে জড়িত আরও তিনজন পলাতক রয়েছে। ডায়াল 112-এর চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, সে নির্যাতিতাকে বাঙ্কিতে সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের একটি কোয়ার্টারে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই সে তার অন্য সহযোগীদের সাথে মিলে ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে।
পুলিশ জানিয়েছে, অপরাধ করার পর অভিযুক্তরা পালিয়ে গেলেও, কী পরিস্থিতিতে অভিযুক্তরা নির্যাতিতাকে কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়েছিল, তা অবশ্য নিশ্চিত করা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর নির্যাতিতা কোনওমতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছতে পারেন ৷ সেখানে তাঁর পরিবারের কাছে পুরো ঘটনার কথা খুলে বলেন নির্যাতিতা ৷ এরপরই নির্যাতিতার পরিবার পুলিশকে গোটা ঘটনার কথা জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করে।
প্রথমে ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে সিভিল লাইনস থানায় একটি জিরো এফআইআর দায়ের করা হয় ৷ পরে তা বাঙ্কিমোংরা থানায় হস্তান্তর করা হয় ৷ যেখানে শুক্রবার সরকারিভাবে একটি মামলা দায়ের করা হয়।