নির্বাচন কমিশনারদের আইনি রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করুন, মোদি সরকারকে আক্রমণ খাড়গের
KHARGE ATTACKS MODI : বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ এবং নির্বাচনে ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনার পক্ষেও সওয়াল করেন এআইসিসি সভাপতি ৷
By PTI
Published : October 21, 2026 at 7:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 অক্টোবর : ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার কর্নাটকের কালাবুর্গিতে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি নির্বাচন কমিশনারের 'ইমিউনিটি' বা রক্ষাকবচ সংক্রান্ত 2023 সালের আইনটি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান। পাশাপাশি, বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ এবং নির্বাচনে ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনার পক্ষেও সওয়াল করেন এআইসিসি সভাপতি।
2023 সালে কেন্দ্র সরকারের পাস করা 'মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ, পরিষেবার শর্তাবলী এবং পদের মেয়াদ) আইন'-এর তীব্র সমালোচনা করেন খাড়গে। এই আইনের আওতায় নির্বাচন কমিশনারদের সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় নেওয়া যে কোনও সিদ্ধান্ত বা বক্তব্যের জন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা থেকে আইনি সুরক্ষা বা রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে। মোদি সরকারকে নিশানা করে খাড়গে প্রশ্ন তোলেন, "আপনারা কি সংবিধানের ঊর্ধ্বে ? নির্বাচন কমিশনারদের জবাবদিহি এড়াতে সরকার এই রক্ষাকবচ দিয়ে আসলে তাঁদের আড়াল করার চেষ্টা করছে।" খাড়গে অবিলম্বে এই বিতর্কিত আইনটি প্রত্যাহারের দাবি জানান।
নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলে খাড়গে দাবি করেন, একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে বুথস্তরের আধিকারিকদের (বিএলও) নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে ভোটার তালিকায় কারচুপি বা রদবদল ঘটে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "যদি নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন হয়, তবে যে দলই জিতুক আপত্তি নেই। সংবিধান কখনওই বলে না শুধু কংগ্রেস বা অন্য কোনও নির্দিষ্ট দলকে জিততে হবে।" এই লড়াই কোনও দল বা ব্যক্তির স্বার্থে নয়, বরং দেশের গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করার জন্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।
প্রধানমন্ত্রীর কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করে কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগ করেন, বিরোধী নেতাদের পাঠানো চিঠির সরাসরি জবাব না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী অন্যদের দিয়ে উত্তর দেওয়া করান। সম্প্রতি মোদিকে লেখা খাড়গের একটি চিঠির জবাব দেন কেন্দ্রীয় সংসদীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। সেই প্রসঙ্গে খাড়গে স্পষ্ট জানান, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে সিদ্ধান্ত না নিলে এই ধরনের চিঠির আদান-প্রদানে সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "সরকার যদি স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত নেওয়া বজায় রাখে, তবে দেশের মানুষ চুপ থাকবে না। সাধারণ মানুষই আপনাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবে।"
মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিষয়েও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তোলেন খাড়গে। তিনি দাবি করেন, বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই সংসদের বর্তমান শক্তি বজায় রেখে এই কোটা এখনই কার্যকর করা সম্ভব। বিরোধীরা এই সংরক্ষণের বিরোধী-প্রধানমন্ত্রীর এমন প্রচারকে খারিজ করে খাড়গে প্রশ্ন করেন, "আমরা যদি এর বিরোধী হতাম, তবে অতীতে এই আইন পাসের উদ্যোগ নিতাম না।" সরকারের এমন মনোভাব বিরোধীদের কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা বলে মন্তব্য করেন খাড়গে।