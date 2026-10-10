পুলিশি দুর্গে নাগালের বাইরে যন্তরমন্তর ! দিল্লির রাজপথই হয়ে উঠল আরশোলাদের বিক্ষোভ-মঞ্চ

পুলিশি দুর্গে নাগালের বাইরে যন্তরমন্তর ! দিল্লির রাজপথই হয়ে উঠল আরশোলাদের বিক্ষোভ-মঞ্চ
CJP protest in Delhi: বিক্ষোভকারীরা দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেন ৷ আটক হন 3000 বিক্ষোভকারী৷
By PTI
Published : October 10, 2026 at 8:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 অক্টোবর: যন্তর মন্তরে সমবেত হওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি । শনিবার খাকি ও নীল-সবুজ উর্দিধারী পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর বিশাল উপস্থিতি, ধাতব ব্যারিকেড এবং রাস্তায় আড়াআড়িভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা বাসের কারণে রাজধানীতে প্রতিবাদের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত এলাকাটি কার্যত একটি দুর্গে পরিণত হয় । এর ফলে বিক্ষোভকারীরা দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন, পথ পরিবর্তন করেন এবং পুনরায় সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেন ৷ তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদের আটক করা হয় । বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অন্তত তিন হাজার জনকে আটক করা হয় ।
নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ প্রক্রিয়ার (SIR) সময় ভোটার তালিকা কারচুপি এবং ভোটার নিবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত 'ফর্ম 6' সংক্রান্ত অনিয়মের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP) এদিনের বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল । কিন্তু কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে বিক্ষোভকারীরা নির্ধারিত স্থানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন । ফলে, একটি সম্মিলিত সমাবেশের পরিবর্তে বিক্ষোভটি দ্রুত দিল্লির বিভিন্ন রাস্তা, মোড় এবং বিকল্প জমায়েত-স্থলে ছড়িয়ে পড়ে ।
গত এক সপ্তাহ ধরে নয়াদিল্লিতে যে ধারাবাহিক বিক্ষোভ চলছে - যার মধ্যে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীদের বিক্ষোভও অন্তর্ভুক্ত - শনিবারের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি তারই সর্বশেষ সংযোজন । সোমবার বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' (INDIA)-র পক্ষ থেকে আরও একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে ।
এর আগে জুলাই মাসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে CJP-র তুমুল বিক্ষোভের জেরে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল ৷ সেই সময় তরুণ-তরুণীরা দিনের পর দিন যন্তর মন্তরে অবস্থান করেছেন । সেই আন্দোলনের সাফল্যের কথা মাথায় রেখে সরকার শনিবার মধ্য দিল্লিকে আরও কঠোর ও ব্যাপক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় নিয়ে আসে । মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়, বাইরে থেকে নয়াদিল্লিতে আসা ট্রেন চলাচল স্থগিত করা হয় এবং মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয় ।
কনট প্লেস ও গুরুদ্বার বাংলা সাহিব থেকে শুরু করে দিল্লি হাট, গোল মার্কেট, আইএনএ মার্কেট ও মিন্টো ব্রিজ - বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্থানের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন । তাঁরা সমবেত হওয়ার মতো জায়গা খুঁজছিলেন এবং যন্তর মন্তরের উদ্দেশে রওনা হওয়া অন্যদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন । বেশ কয়েকটি জায়গায় স্লোগান শোনা যায়, যার পরপরই পুলিশ সেখানে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া করে এবং আটক করে ।
তবে জুলাইয়ের বিক্ষোভের মতো এবার পুলিশ কোনও বলপ্রয়োগ করেনি এবং কোনও হিংসার খবরও পাওয়া যায়নি । জুলাই মাসের বিক্ষোভে অংশ নেওয়া প্রতিবাদকারীদের কাছে পরিস্থিতির পার্থক্য ছিল স্পষ্ট । আগেরবার মিছিল শুরুর আগে তাঁরা যন্তর মন্তরে জড়ো হয়েছিলেন, কিন্তু এবার কোথায় মিলিত হবেন - সেই সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ ।
জুলাইয়ের বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক প্রতিবাদকারী জানান, কোথায় জড়ো হতে হবে তা নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা বিভ্রান্তিতে ভুগছিলেন ৷ বেশিরভাগ তথ্যই আসছিল সোশাল মিডিয়া পোস্ট ও বার্তার মাধ্যমে । ওই প্রতিবাদকারী বলেন, "আগেরবার আমরা যন্তর মন্তরে অবস্থান করেছিলাম এবং সেখান থেকে মিছিল করেছিলাম । কিন্তু এবার কখন ও কোথায় আসতে হবে, তা নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি রয়েছে । আমরা কেবল টুইট ও পোস্টের মাধ্যমেই খবর পাচ্ছি । কখন পৌঁছাব আর কোথায় যাব - তা কীভাবে ঠিক করব ? এমনকি আমরা কয়েকজন যদি একজোটও হই, তবে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের আটক করা হতে পারে । তবুও আমরা এই লড়াই চালিয়ে যাব । গণতন্ত্রের জন্য আমরা লড়াই করব ।"
দুপুরের মধ্যেই যন্তর মন্তরে পূর্ব-পরিকল্পিত সমাবেশটি দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া ছোট ছোট বিক্ষোভে রূপ নেয় । শহরের রাস্তাঘাট ও মোড়গুলো হয়ে ওঠে অস্থায়ী সমাবেশের স্থান ৷ প্রতিবাদকারীরা একে অপরকে খুঁজতে থাকেন, স্লোগান দেন এবং বারবার ছত্রভঙ্গ হয়ে আটকের মুখেও বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ।
সকাল সাড়ে 10টায় বিক্ষোভ শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নিরাপত্তা কর্মীরা অংশগ্রহণকারীদের যন্তর মন্তরে পৌঁছাতে বাধা দেন, কারণ সেখানে তখন নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল । ঘটনাস্থলের কাছেই কিছু প্রতিবাদকারীকে আটক করা হয়, আর অন্যরা বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার আশায় পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়েন ।
কনট প্লেসের আউটার সার্কেল, হনুমান মন্দিরের নিকটবর্তী এলাকা, সংসদ মার্গ, রাইসিনা রোড, ইমতিয়াজ খান রোড, এইচকেএস সুরজিৎ ভবন, সফদরজং বিমানবন্দর ফ্লাইওভারের আশপাশের এলাকা এবং শিবাজী স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশনের সংলগ্ন এলাকা—এমন সব স্থানে প্রতিবাদকারীরা জড়ো হন বা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেন । কনট প্লেসের রিগাল সিনেমার কাছে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয় ৷ অন্যদিকে, পুনরায় সংগঠিত হওয়ার চেষ্টাকালে অনেককে ফেরত পাঠানো হয় বা ধাওয়া করে সরিয়ে দেওয়া হয় ।
দিনের শুরুতে দিল্লিতে পৌঁছানোর পরপরই সিজেপি (CJP) নেতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কাকে আটক করার ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে ৷ এর ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে অন্যান্য আয়োজকদের আন্দোলনের সমন্বয় করতে হিমশিম খেতে হয় ।
ওই তিন নেতাকে আটকের পর সিজেপি-র জাতীয় সংগঠনের দায়িত্ব পাওয়া অজিঙ্কা শিন্ডে মানুষকে আহ্বান জানান, যেখানেই তাদের বাধা দেওয়া হবে, সেখান থেকেই যেন তারা বিক্ষোভ চালিয়ে যান । শিন্ডে বলেন, "আমরা প্রতিটি নাগরিককে যন্তর মন্তরের দিকে মিছিল করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি । রাস্তায় কোথাও ব্যারিকেড বা পুলিশ দিয়ে যদি আপনাদের পথ আটকে দেওয়া হয়, তবে থামবেন না - যেখানে বাধা পাবেন, ঠিক সেখান থেকেই প্রতিবাদ শুরু করুন । গণতন্ত্র রক্ষা এবং সিইসি (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে যে আন্দোলন চলছে, তা অব্যাহত থাকবে ।"
গুরুদ্বার বাংলা সাহিব এলাকায় পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে; কিছু বিক্ষোভকারী গুরুদ্বারের ভেতরে আশ্রয় নেন, আর যাঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন তাঁরা সংসদ মার্গ ও সংলগ্ন এলাকায় আটকের ঝুঁকির মুখে পড়েন । শহরের অন্যান্য স্থানেও বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন এবং পুলিশ বিভিন্ন স্থানে চলাচলকারী দলগুলোর পিছু ধাওয়া করে । যন্তর মন্তর ও এর আশপাশের এলাকায় বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটকের পর 'অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' (আইসা বা AISA) তাদের গন্তব্য পরিবর্তন করে 'দিল্লি হাট'-এ সরিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করে ।
সংগঠনের সভানেত্রী নেহা বোরা বিকল্প স্থানটির দিকে মিছিল করে এগিয়ে যান এবং অন্যদেরও তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান । বোরা 'এক্স' (X)-এ লেখেন, "আজ দিল্লি হাটই হয়ে উঠছে যন্তর মন্তর ! দেখা হবে সেখানে !" এই আহ্বানের ফলে যেসব বিক্ষোভকারী যন্তর মন্তরে পৌঁছাতে পারেননি, তাঁরা একটি নতুন সমাবেশের স্থান খুঁজে পান । তবে বিক্ষোভকারীদের মতে, পুনরায় সংগঠিত হওয়ার সেই প্রচেষ্টাও ব্যাহত হয় এবং বোরাকে আটক করা হয় ।
বিকল্প স্থান খোঁজার আরেকটি প্রচেষ্টায়, রাজ্যসভার সাংসদ এ এ রহিম এবং 'স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া' (এসএফআই বা SFI)-র আটক হওয়া কর্মীরা নাংলোই স্টেডিয়ামে "যন্তর মন্তর 2.0" কর্মসূচির ঘোষণা করেন । এর আগে দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা জানিয়েছিলেন যে, শনিবার রাজধানীতে প্রায় সাত হাজার বিক্ষোভকারীর সমাগম হতে পারে । এক কর্মকর্তা জানান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পুলিশ কর্মীদের সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ।
প্রস্তুতি ছিল ব্যাপক; শহরজুড়ে প্রায় 25 হাজার পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছিল । প্রস্তাবিত বিক্ষোভ কর্মসূচিকে সামনে রেখে 45টি মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ ও প্রস্থানের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এবং পাশাপাশি দিল্লির সীমান্ত, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল ও অন্যান্য সংবেদনশীল এলাকায় নজরদারি জোরদার করা হয় ।