সকলের জন্য খুলে দেওয়া হল এশিয়ার বৃহত্তম টিউলিপ গার্ডেন

হরেক রঙে ভরা ফুলের বাগান ৷ দেখলেই যে কেউ বলতে পারবে তার নাম ৷ এশিয়ার বৃহত্তম টিউলিপ বাগান খুলে দেওয়া হল পর্যটকদের জন্য ৷

এশিয়ার বৃহত্তম টিউলিপ গার্ডেন (পিটিআই)
Published : March 16, 2026 at 6:46 PM IST

শ্রীনগর, 16 মার্চ: কোথাও লাল, কোনও দিকে হলুদ। টিউলিপের রঙে রঙিন চারিদিক। গগনচুম্বী বরফে ঢাকা পর্বতের সৌন্দর্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় যখন চারিদিকে হেসে ওঠে নানা রংয়ের টিউলিপ ফুল ৷ ভূস্বর্গের একদিকে ডাল লেক অন্যদিকে জাবারওয়ান পাহাড় ৷

তার মাঝে ইন্দিরা গান্ধি মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেনে জাবারওয়ান পাহাড়ের কোলে, ডাল লেকের ধারে ভরে গিয়েছে নানা রঙের টিউলিপ ফুলে । (Tulip Garden) ৷ কাশ্মীরের ডাল লেকের তীরে অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম টিউলিপ বাগানটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল ৷

ইন্দিরা গান্ধি মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেন (পিটিআই)

বছর তিনেক আগেই জাবারওয়ান পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত এই ইন্দিরা গান্ধি মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেন 'ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডসে’ (লন্ডন) নাম তুলেছে' ৷ এশিয়ার এই বৃহত্তম টিউলিপ গার্ডেন ৷ বাগানটি 1.8 মিলিয়ন টিউলিপ অ্যারে দিয়ে সজ্জিত ৷

বাগানের পরিচর্যা (পিটিআই)

সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাগানের দরজা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেন ৷ নির্ধারিত সময়ের প্রায় 10দিন আগেই বাগানটি এবার খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ কারণ এবছর আবহাওয়ার কারণে টিউলিপ ফুলগুলি সময়ের আগেই ফুটতে শুরু করেছিল।

হরেক রংয়ে ভরা ফুলের বাগান (পিটিআই)

2008 সালে কাশ্মীরের পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এই বাগানটি সাধারণত মার্চের শেষ সপ্তাহে দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তবে, কাশ্মীর গত কয়েক দশকের মধ্যে এবছর সবচেয়ে উষ্ণতম ফেব্রুয়ারি-মাস অনুভব করেছে ৷ তাই টিউলিপের গার্ডেন হরেক রংয়ে ভরে গিয়েছে ৷

এশিয়ার বৃহত্তম টিউলিপ বাগান খুলে দেওয়া হল পর্যটকদের জন্য (পিটিআই)

ফুলচাষ ও পরিচর্যা বিষয়ক বিভাগ (Floriculture Department) বাগানের সৌন্দর্য ও জৌলুস বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য টিউলিপের অ্যারে বা বাল্ব রোপণের ঘনত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে ৷ ফলে বর্তমানে এখানে 70টিরও বেশি প্রজাতির টিউলিপ ফুল ফুটেছে। পুরো বাগানজুড়ে মোট 1.8 মিলিয়নেরও বেশি টিউলিপ অ্যারে দিয়ে সজ্জিত।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাগানের দরজা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেন (পিটিআই)

আজ বাগানের দরজা খুলে দেওয়ার সময় পর্যটকরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁদের উৎসাহ ছিল চরমে ৷ টিউলিপ গার্ডেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই বিপুল সংখ্যক পর্যটক ও স্থানীয় মানুষ বাগানের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। টিউলিপ গার্ডেনের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলতে এদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

পাহাড়ের কোলে, ডাল লেকের ধারে ভরে গিয়েছে নানা রঙের টিউলিপ ফুলে (পিটিআই)

চেসমা শাহি রোডে অবস্থিত 'ইন্দিরা গান্ধি মেমোরিয়াল টিউলিপ গার্ডেন-এ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে মন্ত্রিসভার সদস্য-সহ বিধায়করাও উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত যারা, তাঁদের জন্য এটা একটা নতুন বার্তা। তাঁদের অত্যন্ত কঠিন একটি সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে ৷ আমরা আশা করি, পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে ৷ যাতে দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে এসে জম্মু ও কাশ্মীরের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।"

