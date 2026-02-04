দুই বিমানের ডানার সংঘর্ষ, দুর্ঘটনা এড়াল ইন্ডিগো-এয়ার ইন্ডিয়া

দুই বিমানের ডানার সংঘর্ষ, দুর্ঘটনা এড়াল ইন্ডিগো-এয়ার ইন্ডিয়া
ট্যাক্সিংয়ের সময় একে অপরের ডানার সঙ্গে ধাক্কা ৷ বরাতজোরে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা ৷ তদন্ত শুরু কর্তৃপক্ষের ৷ বিমানদু'টিকে পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷
By PTI
Published : February 4, 2026 at 7:47 AM IST
মুম্বই, 4 ফেব্রুয়ারি: অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল যাত্রী-সহ দুই বিমান ৷ এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিগোর দুটি বিমানের ডানার সঙ্গে ধাক্কা লাগে ৷ ঘটনা চোখের সামনে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে মুম্বই বিমানবন্দরে ৷ জানা গিয়েছে, উভয় বিমানকেই ল্যান্ডিংয়ের পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ সকল যাত্রী নিরাপদ আছেন ।
এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি উড্ডয়নের আগে ট্যাক্সিওয়েতে অপেক্ষা করছিল ৷ অন্যদিকে, ইন্ডিগোর বিমানটি তখন সমান্তরাল রানওয়েযুক্ত বিমানবন্দরটিতে অবতরণের পর ট্যাক্সিং (এয়ার-ট্যাক্সিং বলতে একটি হেলিকপ্টার বা উল্লম্বভাবে উড্ডয়ন ও অবতরণকারী (VTOL) বিমানের একটি বিমানক্ষেত্রের পৃষ্ঠের উপর দিয়ে চলাচলকে বোঝায় ৷ যা সাধারণত ভূমি-প্রভাবের মধ্যে এবং 37কিমি/ঘণ্টা এর কম গতিতে ঘটে । এটি অবস্থান পরিবর্তনের জন্য, পার্কিং স্থান থেকে রানওয়েতে যাওয়ার জন্য বা অবতরণের পর ব্যবহৃত হয় এবং প্রায়শই মাটি থেকে 8 মিটার/25 ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় ঘটে)৷
দুটি বিমানই ছিল এয়ারবাস A320 মডেলের । বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ-র একটি দল ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং তারা ঘটনাটি তদন্ত করবে । তবে যাত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানা যায়নি ।
এয়ার ইন্ডিয়ার একজন মুখপাত্র বলেছেন, মুম্বই থেকে কোয়েম্বাটুরগামী ফ্লাইট AI2732 বিলম্বিত হয়েছে, কারণ পরিষেবাটি পরিচালনার জন্য নির্ধারিত বিমানটি উড্ডয়নের আগে ট্যাক্সিওয়েতে অপেক্ষা করার সময় অন্য একটি এয়ারলাইন্সের বিমানের সংস্পর্শে আসে ।
মুখপাত্র একটি বিবৃতিতে বলেছেন, "দুটি বিমানের ডানার অগ্রভাগ একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায় ৷ যার ফলে আমাদের বিমানের ডানার অগ্রভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, বিমানটিকে আরও প্রযুক্তিগত পরীক্ষার জন্য গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে । সকল যাত্রীকে নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়েছে ।"
ইন্ডিগোর একজন মুখপাত্র একটি বিবৃতিতে বলেছেন, "হায়দরাবাদ থেকে মুম্বইগামী ফ্লাইট 6E791-এর বিমানটি অবতরণের পর ট্যাক্সি করার সময় অন্য একটি এয়ারলাইন্সের বিমানের সংস্পর্শে আসে । সকল যাত্রী নিরাপদ আছেন এবং পার্কিংয়ের পর তাদের নামিয়ে আনা হয়েছে । বিমানটির রক্ষণাবেক্ষণ পরিদর্শন চলছে । প্রতিষ্ঠিত প্রোটোকল অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত বিষয়টি নিয়ে জানানো হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে ।"
বিস্তারিত তথ্য দিয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, AI2732 বিমানটি প্রস্থানের জন্য C1 থেকে M4-এর দিকে ট্যাক্সি করছিল এবং ইন্ডিগোর অবতরণকারী ফ্লাইটটি B1-এ যোগ দেওয়ার জন্য ট্যাক্সি করছিল, ঠিক তখনই দুটি বিমানের ডানার অগ্রভাগ একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায় । ঘটনার সময় দুটি বিমানই ট্যাক্সি করছিল এবং পরে বিমান দুটি পরিদর্শনের জন্য বে-তে ফিরে আসে ।