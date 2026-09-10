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আইনের আওতায় আইএসটি, কতটা বদলাবে আমাদের জীবন-জীবিকা ?

লাগু হয়েছে আইএসটি রুলস। এই নতুন আইনের ফলে কতটা বদলাবে নাগরিকদের জীবন । বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পুনম আরোরার সাক্ষাৎকার নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌরভ শুক্লা ।

IST Matters
লাগু হয়েছে আইএসটি রুলস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 10, 2026 at 12:09 AM IST

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নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: অগস্ট মাসের 27 তারিখে ঘটে গিয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এদিন থেকে লাগু হয়েছে আইএসটি রুলস 2026। এই পদক্ষেপ করে ভারত সরকার জানাল, এখন থেকে দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে আইএসটি-কে সময়েক একক হিসেবে আইনি মান্যতা দিতে হবে। মানে সোজা কথায় আইএসটি ধরে কাজ করতে সকলে বাধ্য। আগেও এই ব্যবস্থাকে মেনে কাজ হত । তবে তাতে কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না । নতুন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হওয়ার জন্য 180 দিন সময় পাওয়া যাবে ।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, অনলাইন পেমেন্ট, টেলিযোগাযোগ পরিষেবা, পরিবহণ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং সরকারি নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সময়ের নির্দিষ্ট হিসেব খুব দরকারি । সেদিক থেকে এই পরিবর্তন বিশেষ ইঙ্গিতবহ বলে মনে করা হচ্ছে । এ নিয়ে ইটিভি ভারতে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন সিএসআইআর ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্য়াবটারির টাইম ও ফ্রিকোয়েন্সি মেট্রোলজি বিভাগের প্রধান বিজ্ঞানী ড.পুনম আরোরা । নতুন ব্যবস্থা কী এবং তার হাত ধরে কোন ধরনের পরিবর্তন আসবে তা ব্যাখ্যা করলেন তিনি ।

ইটিভি ভারত: ভারত দশকের পর দশক ধরে আইএসটি মেনে কাজ করছে। এখন আইনি হওয়ার পর কী কী বদলাতে চলেছে ?

পুনম: এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আইএসটি'কে আইনি বৈধতা দেওয়া হল সেটা বলা যায়। দীর্ঘদিন ধরে দেশ এবং দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি আইএসটি মেনে চলছে ৷ কিন্তু এতদিন পর্যন্ত কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না। আর তাই ভারতের কোনও প্রতিষ্ঠান এতদিন পর্যন্ত আইএসটি আইনত মানতে বাধ্যও ছিল না এবার সেটাই হল। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশ তাদের সময় পরিচালন ব্যবস্থাকে আইনি বৈধতা আগেই দিয়েছে। এবার আমাদের দেশেও সেই কাজটা হল।

আজকের বদলে যাওয়া পৃথিবীতে আইৃএসটি'র আইনমান্যতা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এখন ডিজিটাল প্লাটফর্ম থেকে শুরু করে অনলাইন ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই পেমেন্ট সোশাল মিডিয়ার ব্যবহারের পাশাপাশি অনলাইনে ব্যবসা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। এমতাবস্থায় এই বদল ছিল আবশ্যক।

এখন আমাদের সাইবার অপরাধ নিয়েও কাজ করতে হচ্ছে। এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ঠিক কোন সময় ঘটনাটি ঘটেছে সেটা জানা বিশেষ জরুরি । কারণ এখন প্রযুক্তি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে মানুষ ইচ্ছা করলেই কম্পিউটারের সময় বদলে দিতে পারে। সেরকম কিছু হলে সাইবার অপরাধের কিনারা হওয়া কঠিন হয়ে যাবে । কিন্তু কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ের আইন মানার নিয়ম থাকলে এই কাজটা করা যাবে না। এখন আইএসটি আইনি বৈধতা পাওয়ায় প্রত্যেকটি সংস্থাকে জানাতে হবে ঠিক কোন সময় কোন ঘটনাটি ঘটছে।

ইটিভি ভারত: এই পরিবর্তনের প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হবে?

পুনম: ভারতের ডিজিটাল এবং সাইবার নিরাপত্তাকে মজবুত করার ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কোন সময় কী ঘটছে তা জানতে এতদিন ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনলাইন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হত। ভরসা রাখতে হত, ভারতের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন সার্ভারের উপর। কিন্তু এবার দেশীয় ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠানগুলির আস্থা বাড়বে।

পাশাপাশি সময়ের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে আমি মনে করি। ধীরে ধীরে ভারতের সময় পরিকাঠামোকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই পদক্ষেপ। তাছাড়া সময়ের একীকরণ কেন জরুরি সেটা অনুধাবনের জায়গাও বাড়বে। অন্যদিকে, বিশ্বের দরবারে ভারতের শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ হয়ে উঠেছে এই পদক্ষেপ । এনপিএল উপভোক্তা মন্ত্রক, আইন মন্ত্রক , ইসরো এবং আরও কয়েকটি সংস্থাকে একসঙ্গে নিয়ে এসে এই কাজ করেছে ।

ইটিভি ভারত: ভারতীয়ম সময় পরিচালন ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট নিয়মের আনার কথা আগেও ভাবা হয়েছিল । এতটা সময় লাগল কেন ?

পুনম: কোনও বিষয়কে বাধ্যতামূলক করার আগে, সেই পরিষেবা ও তার সঙ্গে যুক্ত ব্যবস্থাকে প্রথমে শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন। তাই প্রথম অগ্রাধিকার ছিল জাতীয় পর্যায়ের মূল উৎসটিকে শক্তিশালী করা । এরপর একাধিক চ্যানেলের মাধ্যমে ‘স্ট্যান্ডার্ড টাইম’ বা মানক সময়কে দৃশ্যমান করা ছিল দরকারি। কোনও পরিষেবা বাধ্যতামূলক করতে হলে তা সহজে ব্যবহারযোগ্য হওয়া আবশ্যক।

একইসঙ্গে সময়ের সংকেত প্রচারের একাধিক বিকল্প বা ব্যাকআপ ব্যবস্থা গড়েও তোলার প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ‘সেকেন্ডারি অ্যাটমিক টাইমস্কেল’ (দ্বিতীয় পর্যায়ের পারমাণবিক সময়-পরিমাপক ব্যবস্থা) স্থাপন করা হয়েছে । ফলে সময়ের সংকেত শুধুমাত্র এনপিএল থেকেই প্রচার করার বাধ্যবাধকতা আর নেই। এই কেন্দ্রগুলির সময়-পরিমাপ ব্যবস্থা ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি (NPL)-তে রক্ষিত ‘ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম’-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । আইনের আওতায় আনার আগে এই পরিকাঠামোটি গড়ে তোলা জরুরি ছিল।

ইটিভি ভারত: আঞ্চলিক রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরিগুলো কী ভূমিকা পালন করবে?

পুনম: আঞ্চলিক রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরি বা আরআরএসএল গুলি উপভোক্তা মন্ত্রক এবং লিগ্যাল মেট্রোলজির অধীনে কাজ করে। এনপিএল মান নির্ধারণ করে। লিগ্যাল মেট্রোলজির কাজ নির্দিষ্ট ব্য়বস্থাকে প্রয়োগ করা। আঞ্চলিক ল্যাবরেটরিগুলিতে সেকেন্ডারি অ্যাটমিক টাইমস্কেল স্থাপন করা হয়েছে । এনপিএলে সংরক্ষিত ভারতীয় প্রমাণ সময়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব ।

ইটিভি ভারত: ব্যাঙ্কি়ং, টেলি যোগাযোগ, পরিবহণ এবং অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে এই নতুন ব্যবস্থা কী কী ভাবে সাহায্য করবে ?

পুনম: প্রতিটি সংস্থার ক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপারে নির্ভুল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আলাদা আলাদা। ইসরোকে উপগ্রহ সংক্রান্ত কাজের জন্য সময়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে হয়। এখানে নির্ভুল হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে ন্যানো সেকেন্ড দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে আবার নির্ভুল হওয়ার মাপকাঠি মিলিসেকেন্ড দিয়ে মাপা যেতে পারে। অনেক ব্যাঙ্ক npl-এর টাইম প্রটোকল সার্ভিস ব্যবহার করে। তার জন্য কোনও খরচ হয় না। অনেক ব্যাঙ্ক এখনই ব্যবস্থার আওতায় আসেনি। কিন্তু আইন বলবৎ হলে আসতে হবে । এখানে আরও দরকারি বিষয় হল বিভিন্ন ব্যাঙ্ক যে টাইম স্ট্য়াম্প ব্যবহার করবে তা জাতীয় মান হিসেবে উপস্থাপিত হবে ।

ইটিভি ভারত: জাতীয় মান কীভাবে টাইম স্ট্যাম্প সংক্রান্ত জটিলতা বা বিবাদের অবসান ঘটাবে ?

পুনম : তৎকাল বুকিংয়ের বিষয়টিকে উদাহরণ হিসেবে বোঝা যেতে পারে । কোনও যাত্রী হয়তো দাবি করলেন তিনি একেবারে নির্দিষ্ট সময়ে লগইন করেছিলেন । তারপরও টিকিট পাননি । এমতাবস্থায় সার্ভারের সময় যদি বদলানো যায় তাহলে ওই ব্যক্তি ঠিক কখন লগইন করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্কের শেষ হবে না । কিন্তু যদি সেই সার্ভার আইএসটি মানতে বাধ্য হয় তাহলে সেটিতে গরমিল করা অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়বে । মানে আগের মতো অতিসহজে সময় বদলে ফেলা যাবে না । ব্যাঙ্কিং থেকে শুরু করে ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইভাবে প্রযোজ্য় । এই প্রতিটি ক্ষেত্রেও দরকার একটি নির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য সময়-শৃঙ্খল মেনে চলা ।

ইটিভি ভারত: আমজনতার জন্য এই পরিবর্তনের অর্থ কী?

পুনম: অধিকাংশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর ফলে কোনও পরিবর্তন আসবে না। সাধারণত একটি মোবাইল ফোন টেলিকম নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই সময় নির্ধারণ করে থাকে। টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীরা যদি তাদের সিস্টেমগুলোকে আইএসটি (IST)-এর সঙ্গে সমন্বয় (synchronise) করে নেয়, তবে ব্যবহারকারীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাদের ফোনে সঠিক সময় পাবেন। ল্যাপটপ, পিসি বা ডেস্কটপ ব্যবহারকারীরাও চাইলে তাদের সিস্টেমের সময়কে আইএসটি-র সঙ্গে ঞ্জস্যপূর্ণ বা যাচাইযোগ্য রাখার জন্য এনপিএল এনটিপি (NPL NTP) পরিষেবার সঙ্গে সমন্বয় করে নিতে পারেন।

সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা খুব একটা না-ও থাকতে পারে; তবে সাইবার অপরাধ অথবা কোনও ডিজিটাল লেনদেনের সময় সংক্রান্ত বিবাদের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সিস্টেম থেকে প্রাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য টাইমস্ট্যাম্প তদন্তের কাজে বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

ইটিভি ভারত: তাহলে কি এখন থেকে আর ঘড়ির সময় বদলাতে হবে না ?

পুনম: না। ম্যানুয়াল ঘড়ি ও দেয়ালঘড়ির সময় আগের মতোই ব্যবহারকারীদের নিজে হাতে ঠিক করে নিতে হবে। আইনি কাঠামোটি মূলত ডিজিটাল ব্যবস্থা এবং সেগুলির টাইমস্ট্যাম্পের উৎস বা গতিপথ চিহ্নিত করার বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয়। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এমন নয় যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রমাণ করতে হবে যে তাঁদের হাতের ঘড়িটি আইএসটি (IST)-এর সঙ্গে নিখুঁতভাবে মেলানো আছে।

ইটিভি ভারত: প্রয়োজনীয় নির্ভুলতার মাত্রার ওপর ভিত্তি করে আপনি বিভিন্ন প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে কাজ করে?

পুনম: ব্যবহারের ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে সময়ের তথ্য বা সিগন্যাল ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। ব্যাঙ্কিং খাতের বড় অংশসহ অনেক ব্যবহারকারীর জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে এনটিপি (NTP) ব্যবহার করলেই যথেষ্ট নির্ভুলতা পাওয়া সম্ভব। তবে কিছু কৌশলগত খাতের ক্ষেত্রে অনেক বেশি নির্ভুলতার প্রয়োজন হতে পারে অথবা তারা হয়তো পাবলিক ইন্টারনেট বা স্যাটেলাইট সিগন্যালের ওপর নির্ভর করতে চাইবে না।

উদাহরণস্বরূপ, নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে স্যাটেলাইট সিগন্যাল বা সংকেত বিঘ্নিত হওয়া বা জ্যামিংয়ের (jamming) শিকার হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ ধরনের ক্ষেত্রে স্থলভিত্তিক অপটিক্যাল ফাইবার লিঙ্কের মাধ্যমে সময়ের তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি প্রযুক্তি হলো 'হোয়াইট র‍্যাবিট' (White Rabbit), যা 'প্রিসিশন টাইম প্রোটোকল'-এর একটি উন্নত সংস্করণ।

ইটিভি ভারত: হোয়াইট র‍্যাবিট প্রযুক্তি ব্যবহার করে কী প্রদর্শন করা হয়েছিল?

পুনম: বেঙ্গালুরুর আরআরএসএল (RRSL)-এ একটি অপটিক্যাল ফাইবার লিঙ্ক ব্যবহার করে এই প্রদর্শনটি করা হয়েছিল, যেখানে সময়ের একটি মানদণ্ড বা 'টাইমস্কেল' স্থাপন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখানো যে, হোয়াইট র‍্যাবিট প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব।

এটি ছিল মূলত একটি প্রযুক্তিগত প্রদর্শনী । দেশজোড়া বাস্তবায়ন কার্যক্রম নয়। ডেডিকেটেড অপটিক্যাল-ফাইবার টাইমিং লিঙ্কের মাধ্যমে পুরো দেশকে সংযুক্ত করতে প্রচুর পরিকাঠামোগত প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং এতে বেশ সময়ও লাগবে। প্রাথমিকভাবে, এই প্রযুক্তিটি অত্যন্ত নির্ভুলতা প্রয়োজন এমন গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর জন্য বেশি প্রাসঙ্গিক; যেমন—স্টক এক্সচেঞ্জ বা কৌশলগত স্থাপনা।

ইটিভি ভারত: ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (NSE) জন্য কি এমন কোনো ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে?

পুনম: এনএসই (NSE)-তে একটি প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়েছে। স্থায়ীভাবে এটি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় কেনাকাটা, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং অন্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পাশাপাশি সময়েরও প্রয়োজন হবে। হোয়াইট র‍্যাবিট মডিউলগুলো বাণিজ্যিকভাবেই পাওয়া যায়। 'ন্যাশনাল মেট্রোলজি ইনস্টিটিউট' হিসেবে এনপিএল (NPL)-এর ভূমিকা হল এটা নিশ্চিত করা যে সিস্টেমটি সঠিকভাবে সময়ের তথ্য আদান-প্রদান করছে । গ্রাহক প্রান্তে পরিমাপ করা নির্ভুলতার মাত্রা জাতীয় মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (traceable)। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেই শেষ পর্যন্ত যাচাই করতে হবে যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় নির্ভুলতার মানদণ্ড বজায় রাখছে কি না।

ইটিভি ভারত: ১৮০ দিনের এই রূপান্তরকালীন সময়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থাকে কী করতে হবে? তাদের কি নতুন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে?

পুনম: অধিকাংশ ব্যবহারকারীর নতুন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে না। যদি মিলিসেকেন্ড-পর্যায়ের নির্ভুলতা যথেষ্ট হয়, তবে চালু থাকা সিস্টেমের মাধ্যমেই এনটিপি-র মতো পরিষেবা ব্যবহার করা যেতে পারে। যন্ত্রপাতির প্রয়োজন কেবল তখনই হয় যখন অনেক বেশি নির্ভুলতার দরকার পড়ে। যেসব খাতে মাইক্রোসেকেন্ড বা ন্যানোসেকেন্ড-পর্যায়ের নির্ভুলতা প্রয়োজন, সেখানে ডেডিকেটেড অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ, হোয়াইট র‍্যাবিট সরঞ্জাম বা স্যাটেলাইট-ভিত্তিক সিস্টেমের প্রয়োজন হতে পারে। এই ধরনের শর্তাবলী প্রতিটি ব্যবসার ক্ষেত্রে নয়, বরং তুলনামূলকভাবে অল্প কিছু কৌশলগত বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ইটিভি ভারত: নতুন এই কাঠামো কি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নিয়ম মেনে চলার খরচ (কমপ্লায়েন্স কস্ট) বাড়িয়ে দিতে পারে?

পুনম: যেসব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান এনটিপি (NTP) পরিষেবার মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব, তাদের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক খরচ সীমিত থাকার কথা । কারণ পরিষেবাটি বর্তমানে বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। তবে নিয়ম মানা হচ্ছে কি না তা যাচাই এবং সিস্টেম অডিট করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নিজস্ব কার্যপদ্ধতি বা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই পর্যায়ে এসে বলা কঠিন যে আগামিদিনে নথিভুক্ত করা বাধ্যবাধকতা হলে পরিষেবা ফি লাগু হবে কি না বা অন্য কোনও ধরনের মাশুল যুক্ত হতে পারে কি না। নিয়মাবলীতে এ ধরনের ব্যবস্থার কথা বলা আছে । তবে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এগোলে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট হবে।

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