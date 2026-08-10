বিশুদ্ধ পেট্রল কি তোমাদের বাবার বাড়ি থেকে আসবে ? কুকথায় বিতর্কে বিজেপি সাংসদ

বিশুদ্ধ পেট্রল কি তোমাদের বাবার বাড়ি থেকে আসবে ? কুকথায় বিতর্কে বিজেপি সাংসদ
সাংসদ উল্লেখ করেন, চাহিদার মাত্র 20 শতাংশ অপরিশোধিত তেল উৎপাদন করে ভারত, বাকিটা আমদানি করতে হয়।
By PTI
Published : August 10, 2026 at 7:37 AM IST
রেওয়া (মধ্যপ্রদেশ), 10 অগস্ট : দেশে পেট্রলে ইথানল মেশানো নিয়ে তুমুল চর্চার মধ্যেই বিতর্কে জড়ালেন মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার বিজেপি সাংসদ জনার্দন মিশ্র ৷ সমালোচকদের তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, "বিশুদ্ধ পেট্রল কি তোমাদের বাবার বাড়ি থেকে আসবে?" রেওয়া থেকে ভোপাল ও কলকাতা পর্যন্ত নতুন বিমান পরিষেবা উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় জনার্দন উল্লেখ করেন, ভারত চাহিদার মাত্র 20 শতাংশ অপরিশোধিত তেল উৎপাদন করে, বাকিটা আমদানি করতে হয়।
ইরানের সঙ্গে আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর উত্তপ্ত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৷ জ্বালানী তেলের দাম বেড়েছে অনেকটা ৷ সেকথা উল্লেখ করে বিজেপি সাংসদ দাবি করেন, তেল সরবরাহের জন্য জাহাজগুলিকে অতিরিক্ত প্রায় 18 হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়।
জনার্দন বলেন, "এমন পরিস্থিতিতে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পেট্রলে 20 শতাংশ ইথানল মেশানোর কথা বলেন, তখন কিছু মানুষ প্রতিবাদ শুরু করে। আন্দোলন করে দাবি করা হচ্ছে ইথানল কাজ করবে না, বিশুদ্ধ পেট্রলই দরকার। বিশুদ্ধ পেট্রল কি তোমাদের বাবার বাড়ি থেকে আসবে ?" সাংসদের দাবি, ভারতের যানবাহন ইথানল মিশ্রিত জ্বালানিতে চলতে সক্ষম, অথচ কিছু মানুষ এটি ব্যবহার না করার কথা বলছেন।
তিনি প্রশ্ন তোলেন, "যদি ইথানল উৎপাদন না করা হয়, তবে পেট্রল বা ডিজেল কোথা থেকে আসবে ? ব্রাজিলে যানবাহন 100 শতাংশ ইথানলে চলে এবং সেখানে গাড়ির কোনও সমস্যা হয় না।"
প্রায়শই বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য শিরোনামে আসা জনার্দন বলেন, "ভারতের বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন ইথানল গাড়ির ইঞ্জিনের কোনও ক্ষতি করে না, তবুও অপ্রয়োজনীয় বিরোধিতা করা হচ্ছে।"