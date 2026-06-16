মাত্র দু'ঘণ্টার নোটিশে অভিষেককে তলব অধ্যক্ষের, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠির কথাই শুনবেন ওম বিড়লা
রবিবার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে গিয়ে চিঠি দিয়েছে তৃণমূলের 20 জন সাংসদ ৷ পরে তাঁরা এনসিপিআই-তে যোগ দেবে বলে জানান সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
By PTI
Published : June 16, 2026 at 2:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 জুন: তৃণমূল থেকে ত্রিপুরার এনসিপিআই-তে যাওয়া সাংসদদের পাশাপাশি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকা সাংসদদের সঙ্গেও কথা বলবেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ গতকাল এই মর্মে আলোচনার জন্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছিলেন তিনি ৷ স্পিকারের তরফে জারি হওয়া নোটিশ অভিষেককে দুঘণ্টার মধ্যে কার্যালয়ে আসতে বলা হয় ৷
সেই সময় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ইডির দফতরে ছিলেন তিনি ৷ তাই মাত্র দু'ঘণ্টায় সেখানে পৌঁছনো সম্ভব ছিল না ৷ সূত্রের খবর, সোমবার বেলা 2টোর সময় অভিষেককে অধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে দিল্লিতে হাজিরার মেল পাঠানো হয় ৷ তাঁকে বিকেল 4টের সময় ওম বিড়লার কার্যালয়ে হাজির দিতে বলা হয় ৷ এর কিছুক্ষণ পরেই অধ্যক্ষের দফতর থেকে সাংসদ কীর্তি আজাদকে ফোন করে মেইল করার বিষয়টি জানানো হয় ৷
বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ অধ্যক্ষের কার্যালয়কে জানান, অভিষেক তদন্তে সহযোগিতার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ ৷ তিনি কলকাতায় সিজিও কমপ্লেক্সে তদন্তে সহযোগিতা করছেন ৷ পরে কীর্তি অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে সরাসরি কথা বলেন ৷