স্বেচ্ছায় আলাদা থাকা স্ত্রী খোরপোশ পাবেন ! কী বলল কোর্ট ?

স্বেচ্ছায় আলাদা থাকা স্ত্রী খোরপোশ পাবেন ! কী বলল কোর্ট ?
আদালত জানায়, স্বামীর থেকে আবেদনকারীর আলাদা থাকার এমন কোনও গুরুতর এবং বৈধ কারণ ছিল না, যাতে তিনি ভরণপোষণ পেতে পারেন ৷
Published : August 1, 2026 at 10:22 AM IST
আমেদাবাদ, 1 অগস্ট: মতপার্থক্য বা ছোটখাটো ঝগড়ার কারণে বৈধ কারণ ছাড়াই স্বামীর থেকে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিলে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী হবেন না স্ত্রী। গুজরাতের আমেদাবাদের পারিবারিক আদালত একটি মামলায় এমনটাই রায় দিয়েছে ৷
গুজরাতের এক দম্পতি বিয়ের পর মুম্বই চলে এসেছিলেন। আবেদনকারী জানান, স্বামীর সঙ্গে তাঁর প্রায়ই মতবিরোধ হওয়ার পর ঝগড়া হচ্ছিল ৷ এরপর তিনি মুম্বই ছেড়ে বাবা-মায়ের বাড়িতে চলে যান এবং স্বামীর কাছ থেকে খোরপোশ চেয়ে আমেদাবাদ পারিবারিক আদালতে আবেদন করেন। শুনানির সময় আদালত উভয়পক্ষের যুক্তি, প্রমাণ বিশ্লেষণ করে জানায়, স্বামীর থেকে আবেদনকারীর আলাদা থাকার এমন কোনও গুরুতর এবং বৈধ কারণ ছিল না, যাতে তিনি ভরণপোষণ পেতে পারেন ৷
আদালত উল্লেখ করেছে, যদি স্ত্রী বৈধ কারণ ছাড়া স্বামীর সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করেন বা স্বেচ্ছায় ছেড়ে যান, তবে তিনি ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী নন। মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে, আবেদনকারী তার স্বামীকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে গিয়েছেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আবেদনকারী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অত্যাচার, যৌতুকের দাবি বা প্রাণনাশের হুমকির প্রমাণ দিতে পারেননি। আদালত বলেছে, দম্পতিদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র সেই কারণে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত ভরণপোষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কারণ হতে পারে না ৷
ইটিভি ভারতকে পারিবারিক আদালতের আইনজীবী অভিষেক প্রজাপতি বলেছেন, "এই রায় ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। যদি স্ত্রী যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া স্বামীর থেকে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে ফৌজদারি আইনের ১২৫(৪) ধারা অনুযায়ী ভরণপোষণের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন। তবে, প্রতিটি মামলা প্রমাণের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হয় এবং এই সিদ্ধান্ত সব ক্ষেত্রে একইভাবে প্রয়োগ করা যাবে না। "
প্রজাপতি জানান, ভবিষ্যতে আদালত আরও নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখবে স্বামীর থেকে আলাদা থাকার জন্য স্ত্রীর দেওয়া কারণগুলি বৈধ কিনা। সুতরাং, এই ধরনের ক্ষেত্রে কেবল বিচ্ছেদ প্রমাণ করাই যথেষ্ট হবে না; বিচ্ছেদের জন্য বৈধ কারণও প্রমাণ করতে হবে।