স্বামীর মৃত্যুর পরেও বিবাহবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন স্ত্রী: গুজরাত হাইকোর্ট
বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে নজিরবিহীন রায় দিয়েছে গুজরাত হাইকোর্ট ৷ স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কারও মৃত্যু হলেও মামলা দায়েরের অধিকারের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় না ৷
Published : July 28, 2026 at 8:23 PM IST
আমেদাবাদ, 28 জুলাই: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের রায় দিয়েছে পারিবারিক কোর্ট ৷ এর মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে ৷ তার পরেও স্ত্রী এই বিচ্ছেদের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন, এমনই রায় দিয়েছে গুজরাত হাইকোর্ট ৷ বিশেষত তিনি যদি বিধবা হন ৷ কারণ, তাঁর এই আইনি মর্যাদার সঙ্গে সম্পত্তিগত দাবিদাওয়া জড়িয়ে রয়েছে ৷
আদালত পরিষ্কার জানিয়েছে, ফ্যামিলি কোর্ট বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দিলেও স্বামীর মৃত্য়ু পর মামলা করতে পারেন স্ত্রী ৷ গুজরাতের আনন্দে ফ্যামিলি কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মামলায় এমন নজিরবিহীন রায় দিয়েছে গুজরাত হাইকোর্ট ৷
আবেদনকারী মহিলা ও তাঁর স্বামীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে হাইকোর্টে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছিল ৷ 1976 সালে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ৷ দম্পতির ছয় সন্তান ৷ 1879 সালের বিবাহবিচ্ছেদ আইনের আওতায় ডিভোর্সের মামলা করেন স্বামী ৷ তাঁর অভিযোগ, স্ত্রী তাঁকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছেন ৷
আনন্দ ফ্যামিলি কোর্টে এই মামলা চলাকালীন স্ত্রী হাজিরা দেননি ৷ অতএব, একতরফা মামলা চলে এবং 2022 সালে আদালত বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণা করে দেয় ৷ এরপর স্ত্রী ফ্যামিলি কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গুজরাত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ রাজ্যের উচ্চ আদালতে এই মামলা চলাকালীন 2024 সালে স্বামীর মৃত্যু হয় ৷ এই অবস্থায় স্বামীর আইনি উত্তরাধিকারীদের মামলায় পার্টি করা হয় ৷
ওই মহিলার তরফে আইনজীবী আকাশ মোধ সওয়াল করেন, স্ত্রী যে স্বামীকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছেন, ফ্যামিলি কোর্টের এই তত্ত্ব শুধু স্বামীর বক্তব্যের ভিত্তিতে ৷ এর সমর্থনে যথোপযুক্ত ও যথেষ্ট প্রমাণ নেই ৷ তিনি বলেন, "স্বামীর বক্তব্যের ভিত্তিতে স্ত্রীকে দায়ী করা আইনি দিক দিয়ে যথার্থ নয় ৷"
মামলাকারীর আইনজীবী আরও সওয়াল করেন, স্বামীর মৃত্যু হলেও স্ত্রীর আইনি অধিকারের দাবি শেষ হয়ে যায় না ৷ ডিভোর্সের রায় বহাল থাকলে স্ত্রী বিধবা হিসাবে তাঁর আইনি মর্যাদা হারাবেন ৷ এর ফলে স্বামীর উত্তরাধিকারের অধিকার সরাসরি প্রভাবিত হবে ৷ তাঁর সামাজিক পরিচয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৷ তাই এটা শুধু ডিভোর্সের মামলা নয়, এর সঙ্গে সম্পত্তির দাবিদাওয়ার অধিকার ও আইনি মর্যাদাও জড়িয়ে রয়েছে ৷
এই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরেন আইনজীবী ৷ বিভিন্ন মামলায় দেশের শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদের পরে স্বামী বা স্ত্রী কারও মৃত্যু হলে বিচ্ছেদের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়েরের অধিকার বন্ধ হয়ে যায় না ৷ এই ধরনের মামলা চলতে পারে, কারণ এর সঙ্গে বেঁচে থাকা স্বামী বা স্ত্রীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিকার, সম্পত্তির দাবিদাওয়া এবং আইনি ও সামাজিক মর্যাদা জড়িয়ে রয়েছে ৷