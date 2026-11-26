সম্পত্তির লোভ ! স্বামী-সন্তান-ভাইপোকে বিষ দিয়ে ধীরে ধীরে মারার চেষ্টা, ধৃত স্ত্রী
wife arrested: ইন্দ্রপুরমের বসুন্ধরার বাসিন্দা এবং ওই মহিলার স্বামী সুশীল ভাটনাগর তাঁর স্ত্রী, শাশুড়ি লতা সাক্সেনা এবং শ্যালক রবি সাক্সেনার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন ৷
By PTI
Published : November 26, 2026 at 6:21 PM IST
গাজিয়াবাদ, 26 নভেম্বর: স্বামী-সন্তানের থেকেও সম্পত্তি বড় ৷ ইন্দ্রপুরমে স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে গ্রেফতার হওয়া এক মহিলার জবানবন্দি শুনে স্তম্ভিত অনেকেই ৷
কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির লোভ এবং বিমার 2 কোটি টাকা পেতে স্বামী, ছেলে আর ভাইপোকে বিষ দিয়ে মারার চেষ্টা করেছিলেন স্ত্রী ৷ রেণু ভাটনাগর নামে অভিযুক্ত ওই মহিলাকে বুধবারই গ্রেফতার করেছে ইন্দ্রপুরম পুলিশ ৷
ইন্দ্রপুরমের বসুন্ধরার বাসিন্দা এবং ওই মহিলার স্বামী সুশীল ভাটনাগর তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ি লতা সাক্সেনা এবং শ্যালক রবি সাক্সেনার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন ৷ সুশীল গিরধর নামে আর এক আত্মীয় এবং জিম প্রশিক্ষক বাবলু নামে আর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধেও অভিযোগ জানান সুশীল ৷
অভিযোগে তিনি বলেছেন, তাঁকে, তাঁর ছেলে বংশ ভাটনাগর এবং ভাইপো দেব ভাটনাগরকে সীসা জাতীয় বিষ দিয়ে মারতে চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী রেণু ৷ মেডিক্যাল রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, পরীক্ষা করে তাঁদের প্রত্যেকের শরীরেই সীসার উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে ৷
ইন্দ্রপুরমের এসিপি অভয় রাজেন্দ্র দাগা জানিয়েছেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় রেণু নিজেই পুলিশকে বলেছেন তাঁর স্বামীর একটি ট্রাভেল এজেন্সি আছে যার মূল্য 5-6 কোটি এবং একটি বিমা করা রয়েছে যার মূল্য 2 কোটি ৷ বিমাপত্রে নমিনি হিসেবে উল্লেখ রয়েছে স্ত্রীর নামই ৷ পুলিশের দাবি, রেণু ধীরে ধীরে স্বামীকে সীসা দিয়ে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিলেন ৷ ভেবেছিলেন, স্বামীর মৃত্যু হলে সম্পত্তি চলে আসবে তাঁর হাতে ৷ তাই নিয়মিত স্বামী ও ছেলে ভাইপোকে খাবারে মিশিয়ে সীসা খাওয়াতেন ৷
এছাড়া স্থানীয় এক জিম প্রশিক্ষক বাবলুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন রেণু ৷ এই খুনের ষড়যন্ত্রে বাবলুর ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, রেণু ধীরে ধীরে স্বামী-সন্তান ও ভাইপোকে মেরে পুরো সম্পত্তি হাতানোরই ছক কষেছিলেন ৷