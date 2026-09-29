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ওষুধের লাগামহীন মূল্যে উদ্বেগ, খুচরো দামের সর্বোচ্চ 16% MRP নির্ধারণের প্রস্তাব সুপ্রিম কোর্টের

ক্যানসার, অন্যান্য ওষুধের উপর অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট ওষুধের খুচরো দামের 16 শতাংশের মধ্যে MRP সীমিত করার জন্য একটি অভিন্ন নিয়ম তৈরির আহ্বান জানিয়েছে।

Supreme Court
ওষুধের লাগামহীন মূল্যে উদ্বেগ সুপ্রিম কোর্টের (ছবি: এএনআই)
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By Sumit Saxena

Published : September 29, 2026 at 5:00 PM IST

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নয়াদিল্লি, 29 সেপ্টেম্বর: ক্যানসারের ওষুধ ও অন্যান্য ওষুধের উপর অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রশ্ন করেছে। আদালত জানতে চেয়েছে, খুচরো বিক্রেতার কাছে বিক্রয়মূল্যের (পিটিআর) সর্বোচ্চ 16 শতাংশের মধ্যে সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য (এমআরপি) সীমাবদ্ধ রাখবে, কেন এমন কোনও অভিন্ন নীতি থাকবে না।

বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ 2013 সালের ড্রাগস প্রাইসেস কন্ট্রোল অর্ডার (ডিপিসিও)-এর অধীনে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, জেনেরিক ওষুধের ব্যবস্থাপত্র এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আবেদনগুলির শুনানি করছিল। বিচারপতি মেহতা বিশাল দামের পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করে জানান যে, প্রায় 27,000 টাকা এমআরপি (MRP) থাকা একটি ক্যানসারের ওষুধের খুচরো বিক্রেতার কাছে দাম (PTR) মোটামুটি 2700 টাকা। "এই বিশাল পার্থক্যটা দেখুন," তিনি মন্তব্য করেন এবং পূর্ববর্তী শুনানিতে দশগুণ বা তারও বেশি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ওঠা উদ্বেগ পুনর্ব্যক্ত করেন। ওষুধের দামে এই ধরনের ফারাক রোগীদের বিরুদ্ধে 'প্রকাশ্য লুঠ'-এর শামিল।

সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ ডিপিসিও-এর অধীনে অত্যাবশ্যকীয় এবং অনাবশ্যক ওষুধের মধ্যে পার্থক্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। আদালত উল্লেখ করেছে যে, কর্পোরেট হাসপাতালগুলি প্রায়শই রোগীদের তাদের নিজস্ব ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনতে বাধ্য করে। যখন আয়ুষ্মান ভারত বা অন্যান্য জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির মতো সরকারি প্রকল্পের অধীনে চিকিৎসা প্রদান করা হয়, তখন বর্ধিত মূল্যের বোঝা শেষ পর্যন্ত করদাতাদের উপরই পড়ে।

শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ প্রশ্ন করেছে, "কেন খুচরো বিক্রেতার কাছে বিক্রয়মূল্যের (পিটিআর) উপর শুধু একটি অভিন্ন সর্বোচ্চ 16 শতাংশের MRP-র নিয়ম থাকতে পারে না ? প্রতিটি চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং প্রতিটি ওষুধ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের আওতাভুক্ত। যদি ওষুধ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হয়, তবে কি এটিকে ডিপিসিও (DPCO) থেকে বাদ দেওয়া যায় ?"

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বিষয়টি স্বীকার করে জানিয়েছেন, একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। তিনি বলেন, "আমি বলছি না যে আবেদনকারীরা ভুল, কিন্তু এমন একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে যা সকলের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। আমি যতদূর বুঝি, এতে ওষুধ কোম্পানিগুলি লাভবান হচ্ছে না।"

আইনজীবী কিষাণ চাঁদ জৈন ও অন্যদের দাখিল করা আবেদনগুলিতে এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে যে, যেখানে 'তালিকাভুক্ত ওষুধ' (বাজারের একটি ক্ষুদ্র অংশ)-এর জন্য একটি সর্বোচ্চ মূল্যসীমা রয়েছে, সেখানে 'তালিকাভুক্ত নয় এমন ওষুধ' (যা সংখ্যা ও মূল্যের দিক থেকে বাজারের প্রায় 80 শতাংশ বা তারও বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে)-এর ক্ষেত্রে উৎপাদকরা বার্ষিক 10 শতাংশ বৃদ্ধি ব্যতীত তাদের প্রাথমিক এমআরপি নির্ধারণের জন্য বাড়তি স্বাধীনতা পেয়ে থাকে।

আবেদনকারীরা যুক্তি দেন যে, এর ফলে খরচের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়, যা রোগীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই রোগীদের অনেকেই চিকিৎসার খরচ মেটাতে তাদের সম্পত্তি বা গয়না বিক্রি করে দেন ।

আদালত এরপর উল্লেখ করে যে, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মূল্য নির্ধারণের বর্তমান ব্যবস্থায় খুচরো বিক্রেতাদের জন্য 16 শতাংশ মুনাফার সুযোগ রাখা হয়েছে। অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রে এমআরপি (MRP) এবং পিটিআর (PTR)-এর মধ্যে একটি অভিন্ন সীমা কেন নির্ধারণ করা যায় না? মূল্য নিয়ন্ত্রণ থেকে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জামকে বাদ দেওয়ার ভিত্তি নিয়েও আদালত প্রশ্ন তোলে। আদালত এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য 12 অক্টোবর তারিখ নির্ধারণ করেছে।

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TAGGED:

SUPREME COURT
HIGH DRUG PRICE
ওষুধের লাগামহীন দাম
সুপ্রিম কোর্ট
SC FLAGS HIGH DRUG PRICE

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