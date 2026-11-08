ছেলের বাবা কে ? 23 বছর পর ডিএনএ পরীক্ষার দাবি 'ধর্ষিতার'
Rape Victim in Uttarakhand: নির্যাতিতার অভিযোগ, 2003 সালের ঘটনায় অভিযুক্ত তৎকালীন মন্ত্রী ছিলেন ৷ যিনি পরে বিজেপিতে যোগ দেন ও পরবর্তী সময়ে ফিরে যান কংগ্রেসে ৷
Published : November 8, 2026 at 11:07 AM IST
দেরাদুন, 8 নভেম্বর: ছেলের পিতৃত্ব খুঁজে পেতে ফিরে এলেন 'ধর্ষিতা' ৷ 23 বছরের ছেলের বাবা কে... তা জানতে সিবিআই তদন্ত ও ডিএনএ পরীক্ষার দাবি জানালেন উত্তরাখণ্ডের এক মহিলা ৷ তাঁর অভিযোগ , 2003 সালে তিনি 'ধর্ষণের শিকার' হন ৷ বছর তেইশ আগের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের এক মন্ত্রী ৷ পরবর্তীতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন ৷ এখন আবার তিনি হাত শিবিরে ফিরে গিয়ছেন ৷
নির্যাতিতা উত্তরাখণ্ডের ডিজিপি দীপম শেঠের সঙ্গে দেখা করে একটি নতুন অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, "আমি আমার ছেলের জন্য ন্যায়বিচার চাইছি ৷ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেছি, তাকে বাবার নাম দেওয়া হোক। আমি মামলার জন্য দেরাদুনে ফিরে এসেছি। ফের আমি অসমে ফিরে যাব। কিন্তু আমার ছেলে ন্যায়বিচার না-পাওয়া পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডে যাতায়াত করব। এখানে থাকলে আমার প্রাণ সংশয় হতে পারে। রাজ্যের (উত্তরাখণ্ড) মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির উপর আমার আস্থা রয়েছে ৷"
2003 সালের ওই ঘটনায় নির্যাতিতা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) তদন্ত এবং তাঁর 23 বছর বয়সি ছেলের পিতৃত্ব আইনত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষার দাবি জানিয়েছেন।
শনিবার ওই মহিলা সাংবাদিকদের বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ধামির প্রতি আস্থার কারণেই আমি উত্তরাখণ্ডে এসেছি। যখন আমার সঙ্গে ওই নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল, তখন আমাকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন, আমি আর কখনও উত্তরাখণ্ডে পা-না-রাখি ৷"
এরপরই সাংবাদিকদের তরফে প্রশ্ন করা হয়, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে তাঁর ফেরা নিয়ে ৷ পাশাপাশি, তাঁকে ধর্ষণের মামলা ঘিরে তৈরি রাজনৈতিক বিতর্ক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয় ৷ জবাবে তিনি বলেন, "আমার নাম নিয়ে কোনও রাজনৈতিক টানাপোড়েন হওয়া উচিত নয় ৷ আমার নাম ব্যবহার করে কেউ যদি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়, তাহলে আমি মানহানির মামলা করব ৷ 2003 সালে আমার বয়স ছিল মাত্র 16 বছর। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের এক মন্ত্রী আমাকে ধর্ষণ করেন এবং একটি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। শুধু তাই নয়, আমি গর্ভবতী থাকা অবস্থাতেও প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হয়েছিলাম। আমি তৎকালীন মন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় দেড় মাস ছিলাম। সেই সময়ে আমাকে বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে যাওয়া হত ৷"
নির্যাতিতার কথায়, "2016 সালে যখন আমি ওই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করি, তখন সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু শুধু একটি কাগজে সই করানো হয়েছিল এবং তারপর থেকে কোনও সিবিআইয়ের আধিকারিক-ই আমার সঙ্গে দেখা করেননি।"
উল্লেখ্য, ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ৷ যিনি তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন। পরে 2016 সালে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগ দেন এবং এখন আবার কংগ্রেসে ফিরেছেন ৷
এদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেন অভিযুক্ত নেতা ৷ সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, "2007 সালে, যখন ডঃ মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং হরিশ রাওয়াত উত্তরাখণ্ড কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন, তখন ল্যান্সডাউনের একটি জনসভায় আমি এই ঘটনাটি সম্পর্কে কথা বলেছিলাম। আদালত আমাকে খালাস দিয়েছে, এবং সিবিআইও আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছে। কিন্তু আজ আমি এই মামলাটি জনগণের সামনে তুলে ধরছি। আমি যদি দোষীই হতাম, তাহলে বিজেপি আমাকে তাদের দলে নিল কেন ? কেন তারা আমাকে মন্ত্রী বানাল, তাও আবার তৃতীয়-সর্বোচ্চ পদে ? ওই ঘটনার পর জনগণ আমাকে তিনবার ভোটে জিতেয়েছে ৷"