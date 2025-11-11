ফরিদাবাদে ধৃত ডাঃ শাহিন জইশ সদস্য ! লখনউয়ের মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক

ফরিদাবাদে ধৃত ডাঃ শাহিন জইশ সদস্য ! লখনউয়ের মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক
ফরিদাবাদ থেকে গ্রেফতার হওয়া ডাঃ শাহিনের বিরুদ্ধে জঙ্গি যোগের অভিযোগ উঠেছে ৷ এদিকে একসময় সে লখনউয়ের মেডিক্যাল কলেজে লেকচারার হিসাবে কাজ করতেন ৷
Published : November 11, 2025 at 9:02 PM IST
কানপুর, 11 নভেম্বর: দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা আগে হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে গ্রেফতার হয় দুই ডাক্তার ৷ তাদের মধ্যে একজন ডাক্তার শাহিন ৷ সে ভারতে জইশ-ই-মহম্মদের মহিলাদের জন্য তৈরি শাখা জামাত-উল-মোমিনাতে মহিলাদের নিয়োগের দায়িত্বে ছিল ৷ তার গাড়ি থেকে একে-47 রাইফেলও পাওয়া গিয়েছে ৷ গতকালই শাহিনকে শ্রীনগরে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এর সঙ্গে উঠে এসেছে অপারেশন সিঁদুরের যোগাযোগ ৷
এদিকে এই চিকিৎসক ফরিদাবাদের জিএসবিএম মেডিক্যাল কলেজে লেকচারার হিসাবে কাজ করেছে ৷ মঙ্গলবার সকালে এটিএস-এর একটি দল মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয় ৷ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় কালা ৷ 2006 থেকে 2013 সাল পর্যন্ত জিএসবিএম মেডিক্যাল কলেজে কাজ করেছে ৷ পরে হঠাৎ সে বেপাত্তা হয়ে যায় ৷
গতকাল হরিয়ানার ফরিদাবাদের একটি বাড়ি থেকে 2 হাজার 900 কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয় ৷ জম্মু-কাশ্মীর ও ফরিদাবাদের পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে এই বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার করে ৷ এর মধ্যে 360 গ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল ৷ এই ঘটনার সূত্রে আট জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তার মধ্যে অন্যতম ডাঃ শাহিন সৈয়দ ৷
সরকারি সূত্রে খবর, মধ্য তিরিশের শাহিন আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল ৷ পাকিস্তানে হ্যান্ডলারের সঙ্গেও তার যোগ ছিল ৷ সেখান থেকে পাওয়া নির্দেশ মেনে সে নিষিদ্ধ জইশ সংগঠনের মহিলা শাখার জন্য নিয়োগ করত ৷ তাদের দিয়ে জঙ্গি হামলা চালানোই পরিকল্পনা ছিল ৷ ডাঃ শাহিনের বাবা অবশ্য জানিয়েছেন, মেয়ের এই জঙ্গি-যোগ নিয়ে তিনি কিছুই জানেন না ৷ সংবাদমাধ্যমে তিনি মেয়ের গ্রেফতারির খবর জানতে পারেন ৷
জইশ-এর মহিলা শাখা জামাত-উল-মোমিনাতের গঠনের ঘোষণা হয় চলতি বছরের অক্টোবরে ৷ এই মর্মে জেইএম প্রধান মাসুদ আজহারের নামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ৷ এই জঙ্গি সংগঠনের প্রধান করা হয় সাদিয়া আজহারকে ৷ যে ইউসূফ আজহারের স্ত্রী ৷
গত 7 মে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পাল্টা জবাবে পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা ৷ সেই অপারেশন সিঁদুর-এ পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে জইশ-এর সদর কার্যালয় মারকাজ শুভানাল্লাহ ধ্বংস হয়ে যায় ৷ মৃত্যু হয় ইউসূফ আজহারের ৷ তার স্ত্রীকেই মহিলা জইশ সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় ৷
অভিযোগ, ডাঃ সৈয়দ আইএসআই-এর নীতি মেনে মহিলা হামলাকারীদের নিয়োগ করছিল ৷ ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক এবং সিরিয়া (আইএসআইএস)-এর মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিতে যেভাবে মহিলাদের সন্ত্রাসবাদী হামলা, আত্মঘাতী হামলার মতো কাজকর্মে নিয়োগ করা হয়, সেই পথ অনুসরণ করছিল শাহিন ৷
সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরে মহিলা জঙ্গিদের নিয়োগ নিয়ে জামাত-উল-মোমিনাতের পোস্টার পড়ে ৷ এরপর জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, সেনা যৌথ অভিযান চালিয়ে জানতে পারে, উপত্যকায় মহিলাদের জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য উসকানি দিচ্ছে আইএসআই ৷ জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষত বেসরকারি স্কুলগুলিতে নজরদারি চালায় ৷
সরকারি সূত্রে খবর, বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল থেকে খবর পাওয়া যায়, মেয়েরা জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে ৷ তারা চরমপন্থী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে ৷ এরপরই তল্লাশি চালিয়ে ডাঃ শাহিনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এদিকে এই চিকিৎসকই দীর্ঘদিন ধরে লখনউয়ের মেডিক্যাল কলেজে লেকচারার হিসাবে কাজ করেছেন ৷