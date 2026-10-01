ফ্লাইদুবাইয়ের ফ্লাইটে 174 জনের প্রাণ বাঁচিয়ে 'হিরো', কে এই ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর ?

ফ্লাইদুবাইয়ের ফ্লাইটে 174 জনের প্রাণ বাঁচিয়ে 'হিরো', কে এই ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর ?
Captain Smit Machchhar: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু-সহ অনেকের কাছেই 'হিরো' হিসেবে প্রশংসিত হয়েছেন স্মিত।
Published : October 1, 2026 at 4:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: বুধবার পর্যন্ত ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর পরিচিত ছিলেন একজন ভারতীয় বাণিজ্যিক বিমানের পাইলট হিসাবে ৷ 13 বছরেরও বেশি ও প্রায় 10 হাজার ঘণ্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। তবে বুধবারের 'ফ্লাইদুবাই' (flydubai) ঘটনার পর, আকাশে ঘটতে যাওয়া এক বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানোর পরই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু-সহ অনেকের কাছেই 'হিরো' হিসেবে প্রশংসিত হয়েছেন। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ফ্লাইট এফজেড1073-এর প্রায় 174 জন যাত্রীর জীবন বাঁচিয়েছে রাতারাতি নায়ক স্মিত।
বুধবার ফ্লাইদুবাইয়ের ফ্লাইট এফজেড1073-এর ককপিটে হিংসাত্মক ঘটনার সূত্রপাত হয় ৷ মাঝ-আকাশে কার্যত জরুরি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় ভারতীয় পাইলটকে। ফ্লাইটটির দায়িত্বে থাকা প্রধান পাইলট (পাইলট-ইন-কমান্ড) স্মিত মচ্ছর দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তেল আভিভের বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোয়িং 737 বিমানটি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ তাঁরই সহ-পাইলটের দ্বারা আক্রান্ত হন ফ্লাইটেই। ছুরি দিয়ে গুরুতরভাবে তাঁকে আহত করা হয় ককপিটে ৷ এই সময় বিমানটিতে 174 জন যাত্রী ছিলেন।
The nation is proud of Captain Smit Machchhar. His heroic courage and incredible presence of mind have deeply touched us all.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 1, 2026
Even after being seriously injured in a moment of grave peril, he remained determined to protect the lives of others. His bravery and quick response…
ইজরায়েলি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আহত হওয়া সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন স্মিত ককপিটের দরজা খুলতে সক্ষম হন ৷ যার ফলে ক্রু সদস্য ও যাত্রীরা ভিতরে ঢুকে অন্য পাইলটকে কব্জায় আনেন ৷ একই বিমানে ভ্রমণরত আরও দু'জন পাইলট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করেন বলেও জানা গিয়েছে ৷ এরপর বিমানটিকে উত্তর-পশ্চিম সৌদি আরবের তাবুক শহরে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
কে এই স্মিত মচ্ছর?
স্মিত মচ্ছর এয়ারলাইন ক্যাপ্টেন ৷ যাঁর বোয়িং 737 বিমান পরিচালনায় বাণিজ্যিক উড়ানের ক্ষেত্রে 13 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ এর মধ্যে 'লাইন ট্রেনিং ক্যাপ্টেন' হিসেবে দীর্ঘ সময় কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর।
Captain Smit Machchhar is a HERO.— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026
In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.
His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.
India is proud of…
জানা যাচ্ছে, প্রায় 9750 ঘণ্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ৷ বোয়িং 737-800 ও বোয়িং 737 ম্যাক্স 8/9 মডেলের বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। 2022 সালের জুন মাসে 'ডাইরেক্ট এন্ট্রি ক্যাপ্টেন' হিসেবে ফ্লাইদুবাই-তে যোগ দেওয়ার আগে মচ্ছর ভারতের বিমান সংস্থা স্পাইসজেট-এ এক দশকেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি প্রথমে সিনিয়র কমান্ডার এবং পরবর্তীতে 'লাইন ট্রেনিং ক্যাপ্টেন' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্পাইসজেটে থাকাকালীন তিনি 9500 ঘণ্টারও বেশি সময় বিমান চালিয়েছেন, যার মধ্যে 6400 ঘণ্টারও বেশি সময় তিনি 'পাইলট-ইন-কমান্ড' বা প্রধান পাইলট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
2011 সালের জুন থেকে সিনিয়র কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর, 2020 সালের নভেম্বরে তিনি 'লাইন ট্রেনিং ক্যাপ্টেন' হন। এই ভূমিকায় তিনি পাইলটদের লাইন ট্রেনিং, দক্ষতা যাচাই এবং মেন্টরিং-এর কাজ করেছেন। সামগ্রিকভাবে, এভিয়েশন বা বিমান চলাচল খাতে তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে বোয়িং 737 এনজি ও ম্যাক্স বিমান পরিচালনা, পাইলট প্রশিক্ষণ, ক্রু রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ফ্লাইট স্ট্যান্ডার্ড বা উড়ান মানদণ্ড বজায় রাখা, নিয়মকানুন মেনে চলা এবং কাজের অত্যধিক চাপের মধ্যেও বিমান পরিচালনা করা।
The people of Israel are praying for Captain Smit Machchhar, the brave Indian pilot who fought off his co-pilot’s mid-air attack to save the Israeli passengers aboard flydubai flight FZ1073.— Amir Ohana - אמיר אוחנה (@AmirOhana) September 30, 2026
In a moment of terror, he showed extraordinary courage. Today, our hearts are with him… pic.twitter.com/uDZXmchL0k
তাঁর কর্মজীবনের বিবরণ অনুযায়ী, এভিয়েশন বা বিমান চালনার পেশায় আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্মিত প্রাথমিকভাবে তাঁর পারিবারিক বস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত পড়াশোনা করেছিলেন। একটি পডকাস্টে তিনি জানিয়েছেন, ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সময় এভিয়েশন-বিষয়ক একটি সেমিনারে অংশ নেওয়ার পর বিমান চালনার প্রতি তাঁর আগ্রহ জেগেছিল। এরপর তিনি নিউজিল্যান্ডে পাইলট প্রশিক্ষণের জন্য যান। ওই পডকাস্টে মাচ্ছার উল্লেখ করেন, তাঁর প্রশিক্ষণে প্রায় 16-17 লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। তিনি আরও জানান, এভিয়েশন পেশা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তে তাঁর মা শুরুতে চিন্তিত থাকলেও, বাবা এই পেশা নির্বাচনের বিষয়টি সহজভাবে মেনে নিয়েছিলেন।
পাইলটের অবস্থা স্থিতিশীল
ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, বিমানের কো-পাইলট মচ্ছরের উপর মারাত্মক হামলা চালায় ৷ বিমানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে। ধস্তাধস্তির সময় বিমানটি হঠাৎ অনেকটা নীচে নেমে যায় ৷ তবে পরে ফের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এরপর বিমানটিকে সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর তাবুক-এর দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয় এবং সেখানে এটি নিরাপদে অবতরণ করে। বিমানের সব যাত্রী নিরাপদ ছিলেন বলেও জানা গিয়েছে ৷ দুই পাইলটকেই চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
রিয়াধে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস পরে জানিয়েছে, মচ্ছরের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। এদিকে, ফ্লাইদুবাই জানিয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইজরায়েলে তাদের ফ্লাইট চলাচল আপাতত স্থগিত থাকবে। তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগে কোনও ধরনের জল্পনা-কল্পনা না করার জন্যও এয়ারলাইন সংস্থা অনুরোধ করেছে। জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রাপথ পরিবর্তনের পর বিমানে থাকা যাত্রীদের ফের ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়।
My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026
Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air…
বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ক্যাপ্টেন স্মিতের অদম্য মনোবলের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ৷ তিনি লিখেছেন, "তাঁর বীরত্বপূর্ণ সাহস ও অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি অনেকের জীবন বাঁচাতে সহায়তা করেছে। দেশ ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরকে নিয়ে গর্বিত। তাঁর বীরত্বপূর্ণ সাহস ও অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি আমাদের সকলের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।" তিনি আরও বলেন, "চরম বিপদের মুহূর্তে গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অন্যদের জীবন রক্ষায় অবিচল ছিলেন। তাঁর সাহসিকতা ও দ্রুত পদক্ষেপ একটি বড় ধরনের বিপর্যয় এড়াতে এবং অনেক মূল্যবান জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছে। আমি তাঁর অদম্য মনোবলকে কুর্নিশ জানাই। দ্রুত আরোগ্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।"