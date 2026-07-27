মাথায় নিলেকনি, প্রশ্নফাঁস আটকাতে টাস্কফোর্সে আর কারা ? সামনে এল 5 জনের নাম

মাথায় নিলেকনি, প্রশ্নফাঁস আটকাতে টাস্কফোর্সে আর কারা ? সামনে এল 5 জনের নাম
পরীক্ষা ব্যবস্থাকে প্রশ্নপত্র ফাঁস-মুক্ত করার লক্ষ্যে সংস্কারের সুপারিশ করতে ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকনির নেতৃত্ব উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করার কথা রবিবার ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
By PTI
Published : July 27, 2026 at 8:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 জুলাই : পরীক্ষা ব্যবস্থাকে প্রশ্নপত্র ফাঁস-মুক্ত করার লক্ষ্যে সংস্কারের সুপারিশ করতে ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকনির নেতৃত্ব উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করার কথা রবিবার ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এবার সামনে এল বাকি সদস্যদের নাম ৷
টাস্ক ফোর্সের ছয় সদস্য কারা ?
নন্দন নিলেকনি
ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান নিলেকনি ভারতের আধার (Aadhaar) ডিজিটাল পরিচয়পত্র কর্মসূচির (UIDAI) রূপকার হিসেবে পরিচিত । এছাড়া তিনি ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (UPI) তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ৷ 1981 সালে পাটনি কম্পিউটার সিস্টেমস-এর চাকরি ছেড়ে এন আর নারায়ণ মূর্তি ও আরও পাঁচজনের সঙ্গে মিলে নিলেকনি ইনফোসিস প্রতিষ্ঠা করেন ৷
টাস্ক ফোর্সে ভূমিকা
পরীক্ষাকে নিরাপদ, স্বচ্ছ করে তুলতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়ে প্যানেলের নেতৃত্ব দেওয়া ।
এস সোমনাথ
বিশিষ্ট মহাকাশ বিজ্ঞানী সোমনাথ বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (IISc)-এ অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীতে আইআইটি মাদ্রাজ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন । তিনি 2022 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ISRO)-এর চেয়ারম্যান এবং মহাকাশ বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ।
টাস্ক ফোর্সে ভূমিকা
পরীক্ষা সংক্রান্ত প্যানেলে বৃহৎ পরিসরে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার বিষয়ে মতামত দেওয়া ৷
তপন ডেকা
হিমাচল প্রদেশ ক্যাডারের 1988 ব্যাচের আইপিএস (IPS) অফিসার ডেকা 2022 সালের জুন থেকে 2026 সালের জুন পর্যন্ত ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (IB)-র ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন । একজন প্রবীণ গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী বিভিন্ন অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ৷ এর মধ্যে রয়েছে 26/11 মুম্বই হামলা, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে দমন অভিযান এবং জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তা অভিযান ।
টাস্ক ফোর্সে ভূমিকা
নিরাপত্তা কাঠামো জোরদার করতে সহায়তা করা এবং এমন সব ডিজিটাল সমাধান খতিয়ে দেখা, যা পরীক্ষার প্রতিটি ধাপ-প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে পরীক্ষার্থীর পরিচয় যাচাই ও ফলাফল পর্যন্ত প্রক্রিয়াকে নিশ্ছিদ্র করে তুলতে পারে ।
অনিতা কারওয়াল
1988 ব্যাচের আইএএস (IAS) কারওয়ালের প্রশাসনে ৩৬ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ যার মধ্যে বিশেষভাবে স্কুল শিক্ষা উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি সিবিএসই (CBSE)-র চেয়ারম্যান (2017–2021) এবং পরবর্তীতে স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অনিতা জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) 2020 এবং জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (National Curriculum Framework) প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন । সিবিএসই-র চেয়ারম্যান থাকাকালীন 2018 সালে বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় তাঁকে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখোমুখিও হতে হয়েছিল ।
টাস্ক ফোর্সে ভূমিকা: শিক্ষানীতি বিষয়ক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া ৷
ভি কামাকোটি
কামাকোটি 2022 সাল থেকে আইআইটি (IIT) মাদ্রাজ-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন । ভারতের প্রথম নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি মাইক্রোপ্রসেসর 'শক্তি' (Shakti) উদ্ভাবনকারী গবেষণা দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি পরিচিত । আইআইটি মাদ্রাজ-এর প্রাক্তন ছাত্র কামাকোটি 'জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পর্ষদ'-এর সদস্য এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক কর্তৃক গঠিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সভাপতিত্ব করছেন । এছাড়াও, দেশীয় মাইক্রোপ্রসেসর উন্নয়নের লক্ষ্যে নেওয়া বেশ কয়েকটি জাতীয় কর্মসূচির নেতৃত্বেও রয়েছেন ।
টাস্ক ফোর্সে ভূমিকা
শিক্ষাগত ও কারিগরি পরামর্শ বা তথ্য দিয়ে সাহায্য করা ।
অমৃত লাল মিনা
1989 ব্যাচের বিহার-ক্যাডারভুক্ত আইএএস কর্মকর্তা মিনারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 36 বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ এর মধ্যে 25 বছর তিনি বিহার সরকারে এবং 11 বছর কেন্দ্রীয় সরকারে দায়িত্ব পালন করেছেন । অমৃত অতীতে বিহারের মুখ্য সচিব এবং কয়লা মন্ত্রকের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন । পাশাপাশি, তিনি 'শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন বিভাগ' (DPIIT)-এ বিশেষ সচিব (লজিস্টিকস)-এর অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলেছেন ।
টাস্ক ফোর্সে ভূমিকা
লজিস্টিকস বা পণ্য পরিবহন ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ৷