ভুয়ো শংসাপত্রের চক্র ফাঁস ! যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে রহস্য

ভুয়ো শংসাপত্রের চক্র ফাঁস ! যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে রহস্য
Unnatural death of youth: বৈভব চহ্বান নামে ওই যুবকের দেহ উদ্ধারের পর অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷
By PTI
Published : November 6, 2026 at 2:07 PM IST
বিড়, (মহারাষ্ট্র), 6 নভেম্বর: পুলিশের চাকরি পাওয়ার জন্য খেলা সংক্রান্ত ভুয়ো শংসাপত্র তৈরির কারবার চলছিল রমরমিয়ে ৷ সেই চক্রের কারবার ধরতে পেরে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বছর 26-এর যুবক ৷ বিড় জেলার ইমামপুর গ্রাম থেকে গতকাল সেই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷
তবে, ওই ভুয়ো সার্টিফিকেট-চক্র নিয়ে যুবকটি কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি বলেই পুলিশের প্রাথমিক দাবি ৷ তাই চক্রের হদিশ জেনে ফেলার কারণেই যুবকের এই পরিণতি হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় পুলিশ ৷
আজ বিড় গ্রামীণ থানার পুলিশ জানিয়েছে, বৈভব চহ্বান নামে ওই যুবকের দেহ উদ্ধারের পর অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ যে ইমামপুর গ্রাম থেকে বৈভবের দেহ উদ্ধার হয়েছে, তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা নন বলে পুলিশের দাবি ৷
দু'মাস আগে পুনে পুলিশ একটি ভুয়ো শংসাপত্র তৈরির চক্র ফাঁস করেছিল ৷ এখনও স্পষ্ট নয়, ওই চক্র সম্পর্কে বৈভবই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন কি না ৷
যুবকের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ গ্রামীণ পুলিশের বক্তব্য, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এটা অস্বাভাবিক মৃত্যু ৷ এই বিষয়ে এখনও কেউ কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি তাদের কাছে ৷
এক আধিকারিক বলেছেন, "আমাদের কাছে মৌখিকভাবে খবর এসেছে বৈভব ভুয়ো শংসাপত্রের চক্র নিয়ে আগে একবার অভিযোগ জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু এই প্রসঙ্গে কোনও লিখিত অভিযোগ কখনও দায়ের হয়নি ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে ৷"
পুনে পুলিশ গত সেপ্টেম্বর মাসে যে ভুয়ো শংসাপত্রের চক্র ফাঁস করেছিল, তাতে জানা গিয়েছিল একটি বিশেষ টুর্নামেন্টের নাম করে 1000-টিরও বেশি জাল সার্টিফিকেট তৈরি করে বিক্রি করা হয়েছে ৷ রাজ্যস্তরের ওই টুর্নামেন্টের নানা তথ্য জাল করে ভুয়ো সার্টিফিকেট তৈরি করা হয় ৷ শংসাপত্রে এমন কিছু প্রতিযোগিতার নাম করা হয়, যেগুলি রাজ্য স্তরে আদতে কোনওদিন আয়োজিতই হয়নি ৷
অন্তত 60 জন এমন ব্যক্তিকে পুলিশ চিহ্নিত করেছিল, যাঁরা ওই সব ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করে সরকারি পদে চাকরির জন্য আবেদন করেছেন ৷