ছেলের প্রদর্শনীর ছবি বিতর্কে মোদি সরকারের উপর খড়্গহস্ত প্রিয়াঙ্কা, দিলেন বিশেষ বার্তা

ছেলের প্রদর্শনীর ছবি বিতর্কে মোদি সরকারের উপর খড়্গহস্ত প্রিয়াঙ্কা, দিলেন বিশেষ বার্তা
PRIYANKA SON EXHIBITION: প্রিয়াঙ্কা গান্ধির ছেলে, রায়হান বঢরা বুধবার জানান, তাঁর একক প্রদর্শনীর আগে সেখান থেকে দিল্লির সাম্প্রতিক বিক্ষোভের বেশ কিছু ছবি সরিয়ে ফেলেছে।
By PTI
Published : October 22, 2026 at 1:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 অক্টোবর: পেশায় ফটোগ্রাফার ছেলের প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্কের মধ্যেই এবার মুখ খুললেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন, "ক্ষমতায় থাকা কোনও ব্যক্তি যখন অন্য কারও মতপ্রকাশকে ভয় পান, তখন তিনি নিজেও জানেন না, যে ক্ষমতাকে তিনি আদতে রক্ষা করতে চাইছেন, তা তিনি আগেই হারিয়ে ফেলেছেন।"
অন্যদিকে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধির ছেলে, শিল্পী ও ফটোগ্রাফার রায়হান বঢরা বুধবার জানিয়েছেন, বিকানের হাউসে আয়োজিত তাঁর একক প্রদর্শনীর আগে কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে দিল্লির সাম্প্রতিক বিক্ষোভের বেশ কিছু ছবি সরিয়ে ফেলেছে। রায়হানের 'নো আইডিয়া ইজ ফাইনাল' (No Idea is Final) শিরোনামের এই প্রদর্শনীটির প্রিভিউ বুধবার অনুষ্ঠিত হয় ৷ বৃহস্পতিবার এটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার কথা ছিল। তার আগেই ছবি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
এরপরই আসরে নামেন মা প্রিয়াঙ্কা ৷ রায়হানকে ট্যাগ করে মোদি সরকারের প্রতি কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, "ক্ষমতায় থাকা কোনও ব্যক্তি যখন অন্য কারও মতপ্রকাশকে ভয় পান, তখন তিনি নিজেও জানেন না, যে ক্ষমতাকে তিনি রক্ষা করতে চাইছেন, তা তিনি আসলে আগেই হারিয়ে ফেলেছেন।" রায়হানের উদ্দেশে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি আরও বলেন, "তুমি সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছ, আর সত্য সবকিছুই তোমার কাছে নিজে থেকেই ধরা দেবে। আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত, সবসময়ই পাশে আছি।"
রায়হান জানান, বুধবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ তাঁকে বলা হয় যে, বিকেল পাঁচটার মধ্যে ছবিগুলি সরিয়ে না ফেললে প্রদর্শনীটি বাতিল করে দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, প্রদর্শনীর বিস্তারিত প্রস্তাবনা ও বিন্যাস তিনি অনেক আগেই বিকানের হাউস কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিকানের হাউস কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে বেশ কিছু ছবি সরিয়ে ফেলে ৷ প্রিয়াঙ্কা এই ঘটনাকে 'হাস্যকর' বলে অভিহিত করেছেন ৷ একে সারা দেশের তরুণ প্রজন্মের কণ্ঠস্বর 'চাপা দেওয়ার' প্রচেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আজ ও, আগামিকাল হয়তো অন্য কোনও শিল্পী এমন পরিস্থিতির শিকার হবেন।"
বিকানের হাউসের এক আধিকারিক জানান, এ বিষয়ে মন্তব্য করার কোনও অনুমতি তাঁদের নেই। বিকানের হাউসের সিসিএ ভবনের দোতলায় দু'টি বড় কক্ষ এখন প্রায় ফাঁকা ৷ কয়েক ঘণ্টা আগেই সেখান থেকে প্রায় 74টি ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। রায়হান বলেন, "তারা আমাদের জানিয়েছিল, আজ বিকেল পাঁচটার মধ্যে ছবিগুলি সরিয়ে না ফেললে প্রদর্শনীটি বাতিল করে দেওয়া হবে। তারা বলেছে, এই ধরনের ছবি প্রদর্শনের জন্য এটি উপযুক্ত সময় নয় ৷" তিনি আরও বলেন, "ছবিগুলির কোনওটিতেই কোনও রাজনৈতিক বার্তা ছিল না ৷ এগুলি কেবল গত ছয় মাস ধরে চলা প্রতিবাদ-বিক্ষোভের নথিপত্র ছিল।"
তিনি আরও যোগ করেন, "একজন ভারতীয় শিল্পী হিসেবে শুধু এখন প্রদর্শনী করছি বলেই নয়, বরং একজন ভারতীয় শিল্পী হিসেবে যা ঘটছে তা নথিবদ্ধ করা আমার দায়িত্ব বলে মনে করি ৷ তারা শিল্পীদের কাজ সেন্সর করছে, জানি না কীসের ভয় পাচ্ছে। তারা ভারতীয় পতাকার ছবিও সরিয়ে ফেলেছে।" ছবিগুলি সরিয়ে ফেলার কারণ জানতে চাইলে রায়হান জানান, বিকানের হাউসের প্রশাসন বলেছে, "ভারতের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবেচনা করে এই ছবিগুলি প্রদর্শনের জন্য এটি সঠিক সময় নয়।"