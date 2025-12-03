প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারত-সফর, প্রতিরক্ষা থেকে বাণিজ্য; একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির অপেক্ষা
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আগামিকাল ভারত সফরে আসছেন ৷ আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের চাপানউতোরের মাঝে এই সফর তাৎপর্যপূর্ণ ৷
Published : December 3, 2025 at 8:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 ডিসেম্বর: রাত পোহালেই দিল্লিতে পা রাখবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে 4-5 ডিসেম্বর দু'দিনের সফরে 23তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেবেন তিনি ৷ এর আগে 2021 সালের ডিসেম্বরে ভারতে এসেছিলেন পুতিন ৷ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর এই প্রথমবার ভারতে আসছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷
এই সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা ৷ এই বৈঠকে প্রতিরক্ষা-সহ, বাণিজ্য, শক্তি এবং দুই দেশের আর্থিক আদানপ্রদানের মুদ্রা বিষয়ক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হবে ৷ হতে পারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিও ৷ রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে আমেরিকার 50 শতাংশ শুল্কের কোপে পড়েছে ভারত ৷ এই আবহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের এই ভারত সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে তাঁর এই সফর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এই সফর ভারত-রাশিয়ার মধ্যে স্পেশাল অ্যান্ড প্রিভিলেজড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ৷" প্রেসিডেন্ট পুতিনকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷
ভারতে আসার আগের দিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, মস্কোর লক্ষ্য ভারত ও চিনের সঙ্গে সহযোগিতাকে গুণগতভাবে নতুন স্তরে উন্নীত করা । সেই সফরের একদিন আগে আন্তর্জাতিক মহলকে কার্যত বার্তা দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷
মঙ্গলবার মস্কোতে একটি বাণিজ্য ফোরামে ভাষণ দিতে গিয়ে পুতিন জানান যে, জ্বালানি, শিল্প, মহাকাশ, কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অসংখ্য যৌথ প্রকল্পের লক্ষ্যে বেজিং এবং নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করা বিশেষ প্রয়োজন । তাঁর কথায়, "আমরা চিন এবং ভারতের সঙ্গে সহযোগিতাকে এর প্রযুক্তিগত উপাদানকে শক্তিশালী করে একটি গুণগতভাবে নতুন স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে রয়েছি । শক্তি, শিল্প, মহাকাশ, কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অসংখ্য যৌথ প্রকল্পের লক্ষ্যেই এই চিন্তা ৷"
প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ৷ গত বছর জুলাইয়ে মস্কো সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ গত 1 সেপ্টম্বরে তিয়ানজিনে এসসিও সম্মেলনে তাঁদের দেখা হয় ৷ সেবার প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর গাড়িতে সফর করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ এই ছবি পোস্ট করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি লেখেন, "এসসিও সম্মেলনের স্থল থেকে প্রেসিডেন্ট পুতিন ও আমি একসঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জায়গায় যাচ্ছি ৷ তাঁর সঙ্গে সবসময় গভীর আলোচনা হয়ে থাকে ৷"
এছাড়া ভারত রাশিয়ার থেকে ফের S-400 ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র কিনবে ৷ এই বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে ৷ পুতিনের এই ভারত সফরে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে খবর ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর-এ রাশিয়ার এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে ভারত এবং এই ক্ষেপণাস্ত্রের কার্যকারিতায় সন্তুষ্ট ৷
