শেষ হয়েছে 'ওয়েস্টার্ন ফ্রেইট করিডর'-এর কাজ, ঘোষণা মোদির

শেষ হয়েছে 'ওয়েস্টার্ন ফ্রেইট করিডর'-এর কাজ, ঘোষণা মোদির
ভাদোদরায় 35 হাজার কোটির প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ 'ওয়েস্টার্ন ফ্রেইট করিডর' নিয়ে বিগত কংগ্রেস সরকারকে নিশানা নরেন্দ্র মোদির ৷
Published : September 8, 2026 at 6:46 PM IST
ভাদোদরা, 8 সেপ্টেম্বর: ভাদোদরায় 35 হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন পরিকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ একই সঙ্গে 'ওয়েস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর' (WDFC) তৈরির কাজ শেষ হয়েছে বলেও জানালেন তিনি ৷ 2,800 কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ এই ফ্রেইট করিডর রেলপথে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করবে বলে উল্লেখ করেন মোদি ৷ সেই সঙ্গে সময় ও লজিস্টিকস খরচ কমাতেও সহায়তা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি ৷
গুজরাতের ভাদোদরায় আয়োজিত 'নমো ফর বিকশিত ভারত' (NaMo for Viksit Bharat) অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর-এর কাজ সম্পন্ন হওয়া একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক এবং এটি গত 12 বছরে দেশের কর্মসংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন এসেছে, তারই প্রতিফলন ৷"
#WATCH | Vadodara, Gujarat: At the 'NaMo for Viksit Bharat' event, Prime Minister Narendra Modi says, "Today, the work on the 2,800-kilometer corridor has been successfully completed. The Eastern and Western Dedicated Freight Corridors are now becoming the backbone of the… pic.twitter.com/yMI3ro9UNH— ANI (@ANI) September 8, 2026
তিনি বলেন, "উন্নয়নের এই উৎসবে, নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব নিয়ে আপনারা সমগ্র বরোদা শহরজুড়ে 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' (পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে অভ্যর্থনা) অভিযান পরিচালনা করেছেন, তার জন্য আমি ভাদোদরার প্রতিটি নাগরিককে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ এই বছর লালকেল্লা থেকে আমি 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে 'সপ্তধারা' বা সাতটি সংকল্পের আহ্বান জানিয়েছিলাম ৷ এই সাতটি ধারার মধ্যে একটি হল 'গতি শক্তি'...৷"
#WATCH | Vadodara, Gujarat: At the 'NaMo for Viksit Bharat' event, Prime Minister Narendra Modi says, " you will find people at every street corner trying to mislead you with the clamor of lies. but the youth of india move forward driven by the resounding call of truth; they march… pic.twitter.com/lS5bnbTWAq— ANI (@ANI) September 8, 2026
তিনি আরও বলেন, "'বিকশিত ভারত'-এর জন্য আমাদের এমন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন, যা কেবল সুবিধাজনকই নয়, বরং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো যথেষ্ট দ্রুত হবে ৷ ভাদোদরা হল সেই 'গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়'-এর কেন্দ্রস্থল ৷ 2,800 কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ 'ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর' প্রকল্পটির কাজ আজ শেষ হয়েছে ৷ একবিংশ শতাব্দীর ভারতের জন্য সত্যিই এক ঐতিহাসিক মাইলফলক এটি ৷"
2014 সালের আগে বিভিন্ন কারণে ফ্রেইট করিডরের কাজে বিলম্ব হওয়া নিয়ে তৎকালীন সরকারের সমালোচনা করে মোদি বলেন, "ফ্রেইট করিডর প্রকল্পটির পরিকল্পনা 2004 সালেই করা হয়েছিল ৷ কিন্তু 2014 সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত এতে খুব একটা অগ্রগতি হয়নি ৷" তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, "2006 সালে এই প্রকল্পের জন্য একটি বিশেষ কোম্পানি গঠন করা হলেও, 2014 সাল পর্যন্ত নথিপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরপাক খেয়েছে ৷"
Vadodara = unparalleled energy and enthusiasm. pic.twitter.com/wbcycPa4wa— Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2026
বিকশিত ভারত গড়তে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করে তুলতে হবে বলে মন্তব্য করেন নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর কথায়, "এই ফ্রেইট করিডরটি পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিতে এবং শিল্পকেন্দ্র ও বন্দরগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করবে ৷" তাঁর নেতৃত্ব এনডিএ সরকারের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে মোদি বলেন, "2014 সাল থেকে ভারত প্রায় 50 হাজার আধুনিক রেল কোচ তৈরি করেছে ৷"