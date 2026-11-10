প্রিমিয়াম ক্রেডিট কার্ডের নামে প্রতারণা ! চেন্নাই পুলিশের হাতে গ্রেফতার বাংলার যুবক

প্রিমিয়াম ক্রেডিট কার্ডের নামে প্রতারণা ! চেন্নাই পুলিশের হাতে গ্রেফতার বাংলার যুবক
Premium Credit Card Fraud: 17.60 লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ ৷ চেন্নাই পুলিশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছে ৷
Published : November 10, 2026 at 2:24 PM IST
চেন্নাই, 10 নভেম্বর: প্রিমিয়াম ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে চেন্নাইয়ের এক ব্যক্তির কাছ থেকে 17.60 লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ ৷ পশ্চিমবঙ্গের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে চেন্নাই পুলিশ ৷ ধৃতের নাম আবুল হোসেন শেখ (26) ৷ তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা এলাকার বাসিন্দা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, চেন্নাইয়ের নুঙ্গামবক্কম এলাকার বাসিন্দা কীর্তিভাসনের (34) সঙ্গে মোবাইল ফোনে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে গত 23 এপ্রিল এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি যোগাযোগ করেন । ওই ব্যক্তি জানান যে, কীর্তিভাসনের ক্রেডিট স্কোরের ভিত্তিতে তিনি তার জন্য একটি প্রিমিয়াম ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করে দেবেন । এছাড়া তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, এই ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে । এর পরপরই, ওই ব্যক্তি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে একটি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক পাঠান । তিনি জানান যে, ওই লিঙ্কটি খুলে নিজের ব্যক্তিগত তথ্য, যার মধ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণও-সহ নথিভুক্ত করলে খুব দ্রুত একটি প্রিমিয়াম ক্রেডিট কার্ড পাওয়া যাবে ।
এই কথায় বিশ্বাস করে কীর্তিভাসন লিঙ্কটি খোলেন এবং সেখানে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেন । এরপর, পরের দিন ওই অপরিচিত ব্যক্তি কীর্তিভাসনের কাছে একটি নতুন মোবাইল ফোন পাঠান । তিনি কীর্তিভাসনকে নির্দেশ দেন যেন ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় 'টু-স্টেপ সিকিউরিটি ভেরিফিকেশন' (দ্বি-স্তরীয় নিরাপত্তা যাচাইকরণ) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তিনি তাঁর সিম কার্ডটি ওই নতুন মোবাইল ফোনে প্রবেশ করান ।
কীর্তিভাসন ওই ব্যক্তির কথা অনুযায়ী সিম কার্ডটি নতুন মোবাইল ফোনে প্রবেশ করান । অভিযোগ, এর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনলাইন লেনদেনের মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে 10 লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয় । এছাড়া, তাঁর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে আরও 7 লক্ষ 60 হাজার 440 টাকা অনলাইনে স্থানান্তর করা হয় । কীর্তিভাসন জানতে পারেন যে, তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও ক্রেডিট কার্ড থেকে মোট 17 লক্ষ 60 হাজার 440 টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে ।
ওই প্রতারককে খুঁজে বের করতে এবং খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধারের জন্য কীর্তিভাসন ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালে একটি অভিযোগ দায়ের করেন । এর পাশাপাশি তিনি চেন্নাই মেট্রোপলিটন পুলিশের ইস্টার্ন জোন সাইবার ক্রাইম থানায় গিয়েও অভিযোগ জানান । অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে ।
পরবর্তীতে, ইস্টার্ন জোন সাইবার ক্রাইম থানার আইসির নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয় ৷ ওই দল যে ব্যাঙ্কক অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মোবাইল নম্বরগুলির ওপর ভিত্তি করে জোরদার তদন্ত শুরু করে । ব্যাঙ্কের লেনদেনের বিবরণ এবং মোবাইল ফোনের পরিচিতিগুলি যাচাই করার পর জানা যায় যে, এই প্রতারণার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিটি পশ্চিমবঙ্গে লুকিয়ে রয়েছে ।
এরপর চেন্নাই ইস্ট জোন সাইবার ক্রাইম পুলিশের একটি বিশেষ দল পশ্চিমবঙ্গে যায় । স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা হয় । এরপর 6 নভেম্বর পুলিশ আবুল হোসেন শেখকে গ্রেফতার করে । পরবর্তীতে তাকে মুর্শিদাবাদ আদালতে হাজির করা হয় এবং আইনি প্রক্রিয়া মেনে চেন্নাই নিয়ে আসা হয় । এখানে তাঁকে সাইদাপেট ক্রিমিনাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয় । আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আবুল হোসেন শেখকে এখন বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ।