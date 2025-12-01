অনুষ্ঠান বাড়ি সাজাতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, ভিন রাজ্যে বাংলার দুই শ্রমিক-সহ মৃত 5

অনুষ্ঠান বাড়ি সাজাতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, ভিন রাজ্যে বাংলার দুই শ্রমিক-সহ মৃত 5
হাইওয়ে থেকে সার্ভিস রোডের দিকে টার্ন নেওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় গাড়িটি ৷ গুরুতর আহত সাত ৷
December 1, 2025
উদুপি (কর্ণাটক), 1 ডিসেম্বর: অনুষ্ঠানবাড়ি সাজানোর জন্য জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার পথে বিপত্তি ৷ সেই পণ্যবাহী গাড়ি উল্টে মৃত্যু হল পাঁচ শ্রমিকের ৷ যার মধ্যে বাংলার পশ্চিম মেদিনীপুরের দুই, অসমের দুই ও ত্রিপুরার একজন শ্রমিক রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ দুর্ঘটনায় আরও সাতজন শ্রমিক আহত হয়েছেন ৷ রবিবার জাতীয় সড়ক 66-এর কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
ওইদিন বিকাল সাড়ে তিনটে নাগাদ কাউপ থানা সীমানার অন্তর্গত উলিয়ারাগোলি গ্রামের কোট্টালকোট্টের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ জানা গিয়েছে, টেম্পোটি কাউপ থেকে উদুপিতে একটি অনুষ্ঠানের জন্য ডেকোরেশনের সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছিল ৷ স্থানীয় একটি সাজসজ্জা সংস্থায় কর্মরত 12 জন শ্রমিক সেই সময় ওই গাড়িতেই ছিলেন । তাদের মধ্যে তিনজন কেবিনে এবং নয়জন পিছনের ট্রলিতে ছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল ৷ যার ফলে হাইওয়ে থেকে সার্ভিস রোডের দিকে টার্ন নেওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ৷ তারপর একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে টেম্পোটি উল্টে যায় ৷ দুর্ঘটনার বিষয়ে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে ঘটনাস্থলেই পাঁচজন শ্রমিকের মৃত্যু হয় ৷ তাদের পরিচয় হল - পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা কমল এবং সমরেশ, অসমের কাছাড় জেলার শিলচরের বাসিন্দা পাপ্পু রবিদাস ও হরিশ এবং ত্রিপুরার আগরতলার বাসিন্দা গোপুনাথ ৷ যে সাতজন আহত হয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে ৷
অন্যদিকে, টেম্পোর চালক রঞ্জিত-সহ আহতদের উদ্ধার করে উদুপির এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কয়েকজনকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে । ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা রুজু করেছে ৷ অতিরিক্ত গতি, গাড়ি চালানোর ক্লান্তি নাকি সম্ভাব্য যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গাড়িটির বর্তমান অবস্থা, টায়ারের দাগ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী তদন্ত শুরু হয়েছে ।
জানা গিয়েছে, এই শ্রমিকদের এক বেসরকারি অনুষ্ঠানের সাজসজ্জার কাজের জন্য নেওয়া হয়েছিল ৷ ওই গাড়িটি ভাড়া করে তাতে সাজানোর জিনিস বোঝাই করে যাচ্ছিলেন তাঁরা ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য শ্রমিক চলাচলের জন্য পরিবহণ সুরক্ষা নিয়ম কঠোরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন ।