বাংলার ভোটারদের আপিল শুনবে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, SIR মামলায় নজিরবিহীন 'সুপ্রিম' নির্দেশ

বাংলার ভোটারদের আপিল শুনবে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, SIR মামলায় নজিরবিহীন 'সুপ্রিম' নির্দেশ
রাজ্যের SIR মামলায় একাধিক নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মামলায় কড়াবার্তা শীর্ষ আদালতের ৷ গঠিত হবে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল ৷
By PTI
Published : March 10, 2026 at 1:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 মার্চ: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মামলায় কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ জানিয়ে দিল, যেসব আবেদন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাতিল হয়েছে, সেই আপিল শুনতে একটি বিশেষ অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে ৷ আর এই ট্রাইব্যুনালের নেতৃত্বে থাকবেন একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং কয়েকজন প্রাক্তন বিচারপতি।
রাজ্যের এসআইআর মাময়ায় একাধিক নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি মহাদেবনের বেঞ্চ এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন, 10 লক্ষের বেশি নামের নিস্পত্তি হয়ে গেলেও অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷ লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে নিস্পতি হওয়া ভোটারদের অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের বিষয়ে কমিশন এবং রাজ্য দু'পক্ষই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানাতে পারবে ৷
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাঁদের নাম বাদ যাচ্ছে; তাঁদের বিষয়ে আপিল জানাতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বা অন্যান্য বিচারপতি বা পাশ্ববর্তী রাজ্যের হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি/বিচারপতিদের নিয়ে বেঞ্চ গঠন করতে ৷ বেঞ্চ এ বিষয়ে নিস্পত্তি করবে ৷ বেঞ্চে কতজন করে সদস্য থাকবে, তা স্থির করবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ৷ এদের নিয়োগের সমস্ত খরচ নির্বাচন কমিশনকে বহন করতে হবে ৷
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছেন, 9 মার্চ পর্যন্ত 10 লাখ 16 হাজার নামের নামের নিস্পত্তি করা হয়েছে ৷ এদিন শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে, জুডিশিয়াল অফিসারদেরকে এবং কলকাতা হাইকোর্টকে সমস্ত রকম আনুসঙ্গিক সহযোগিতা করতে ৷ রাজ্যকে সমস্ত জুডিশিয়াল অফিসারের নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
হাইকোর্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিচারকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন ৷ তাঁদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কাজে যেন কোন রকম বাধা সৃষ্টি করা না-হয় ৷ এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশ মত কাজ করবে কমিশন। নতুন লগ-ইন আইডি বানিয়ে দিতে হবে অফিসারদের ৷
মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়ে দেয়, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের সবরকম সাহায্য করবে নির্বাচন কমিশন ৷ শুধু তাই নয়, সমস্ত ব্যয় ভারও বহন করবে কমিশন ৷ পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আগে থেকেই মামলা চলছে । শীর্ষ আদালতের নির্দেশে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদেরও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয় ।