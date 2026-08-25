কতগুলি SIR মামলা এখনও বিচারাধীন ? কমিশনকে সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

কতগুলি SIR মামলা এখনও বিচারাধীন ? কমিশনকে সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নিয়ে লক্ষ লক্ষ মামলার এখনও সমাধান হয়নি ৷ এই নিয়ে মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে ৷
By PTI
Published : August 25, 2026 at 8:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 অগস্ট: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত কতগুলি আবেদনের এখনও নিষ্পত্তি হওয়া বাকি রয়েছে এবং কতগুলির সমাধান হয়েছে ? নির্বাচন কমিশনের থেকে সেই তথ্য বিস্তারিত জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট ৷ মঙ্গলবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআর বিচারাধীন মামলাগুলির নিষ্পত্তি করতে হবে ৷
এদিন বেঞ্চ দেশের স্বশাসিত সাংবিধানিক ভোট পরিচালন সংস্থাকে এসআইআর ট্রাইব্যুনালে যে আবেদনগুলি বিচারাধীন রয়েছে, কোন পদ্ধতিতে তার সমাধান করছে নির্বাচন কমিশন ৷ পাশাপাশি আরও কতগুলি ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজন, সেই সংখ্যাও জানতে চেয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ৷
তিন সদস্যের বেঞ্চের নির্দেশ, "ট্রাইব্যুনালে আর কতগুলি আবেদন পড়ে আছে, সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন জানাক ৷ বাকি থাকা আবেদনগুলিকে ভাগ করতে হবে ৷ (এসআইআর) তালিকা থেকে বাদ পড়া বা অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভোটারদের কতগুলি আবেদন ও পাল্টা আবেদন রয়েছে, সেই সংখ্যা প্রকাশ করা যেতে পারে ৷" আরও কতগুলি ট্রাইব্যুনাল হলে কাজ সম্পূর্ণ হবে, তাও কমিশনকে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
মামলার শুনানির সময় মামলাকারীদের তরফে প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, কতগুলি আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে বা হয়নি, তা সাধারণ মানুষ জানতে পারছে না ৷ কারণ, সেই সংখ্যা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হচ্ছে না ৷ তিনি আরও জানান, সামনে পুরনিগম ও পঞ্চায়েত নির্বাচন ৷ কল্যাণ জোর দিয়ে জানান, প্রার্থীদের পরাজয়ের ব্যবধান এসআইআরে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নামের থেকে অনেক কম ৷
আইনজীবী বলেন, "এসআইআর তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না ৷ আমি 31টি বিধানসভা আসনের তথ্য দিয়েছি ৷" তখন বেঞ্চ জানায়, মাত্র 31টি বিধানসভা কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না ৷ আদালতের বক্তব্য, "আমরা সবাইকে নিয়ে চিন্তিত ৷ সময়ের মধ্যে আবেদনগুলির নিষ্পত্তি করতে হবে ৷ প্রয়োজনে আরও ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে ৷"
এদিন মামলাকারীদের তরফে প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করানারায়ণন একটি তথ্যের অধিকার আইনে (আরটিআই) পাওয়া জবাবের উল্লেখ করেন ৷ এক সাংসদ আরটিআই করে যা জানতে পেরেছেন, তা ভয়াবহ বলে আখ্যা দেন তিনি ৷ আইনজীবী জানান, এসআইআর অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের কাছে বিপুল সংখ্যক আবেদন পড়ে রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটাররা করেননি ৷ মোট আবেদনের সংখ্যা 38 লক্ষ 10 হাজার ৷ এখনও পর্যন্ত 83 হাজারের মতো মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে ৷ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রায় 75 হাজার ৷ ট্রাইব্যুনাল গঠন না হলে তো তাঁদের নাম আর ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তই হত না ৷
নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রবীণ আইনজীবী ডিএস নাইডু আদালতে জানান, কীভাবে এই বিচারাধীন মামলাগুলির নিষ্পত্তি করা যায়, তার জন্য কমিশন, অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে সহযোগিতা করছে ৷
এর আগে গত 11 অগস্ট ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ গিয়েছিল, ট্রাইব্য়ুনালে তাঁদের কতজনের অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে, কতজনের এখনও বাকি আছে- এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ তবে নাম বাদ যাওয়ার ফলে যাঁরা রেশনের মতো সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না, তাঁদের জন্য কলকাতা হাইকোর্টে পৃথক মামলা দায়েরের কথা জানায় আদালত ৷
গত 24 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালকে নির্দেশ দেয়, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এ ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, জরুরি ভিত্তিতে তাঁদের মামলাগুলির শুনানি করে নিষ্পত্তি করতে হবে ৷ পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের প্রায় 700 জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক ট্রাইব্যুনালে 60 লক্ষ বিচারাধীন অভিযোগ-দাবিদাওয়া সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির কাজ করছে ৷