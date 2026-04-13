জয়ের ব্যবধান বাদ পড়া ভোটারের চেয়ে কম না-হলে হস্তক্ষেপ নয়, SIR মামলায় সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

আদালতের পর্যবেক্ষণ, ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর যদি দেখা যায়, যত জন ভোট দিতে পারেননি তার চেয়ে জয়ের ব্যবধান অনেক বেশি তাহলে হস্তক্ষেপ করবে না ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 13, 2026 at 4:11 PM IST

নয়াদিল্লি, 13 এপ্রিল: বঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট ৷ এসআইআর মামলার শুনানিতে সোমবার এমনটাই জানাল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ 13 জন আবেদনকারী একত্রে সুপ্রিম-হস্তক্ষেপ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ৷ সেই মামলাতেই নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাল শীর্ষ আদালত ৷

আদালত বলে, ধরা যাক এবারের নির্বাচনে 10 শতাংশ ভোটার ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলেন না এবং জয়ী এবং পরাজিত পক্ষের মধ্যে ব্যবধান 10 শতাংশের বেশি হল তাহলে কী হবে ? বিচারপতিরা মনে করেন, এই ধরনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ফলাফলে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না ৷ বহুসংখ্যক ভোটার বাদ না যাওয়া পর্যন্ত আদালত এই ধরনের কোনও পদক্ষেপ করতে পারে না ৷

শুনানির একটি পর্বে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, "রাজ্য সরকার আর নির্বাচন কমিশন দটো সাংবিধনিক সংস্থার লড়াইয়ে মাঝে পড়ে 'স্যান্ডউইচ' হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররা ৷" অন্য একটি পর্যায়ে তিনি বলেন, "ধরা যাক জয়-পরাজয়ের ব্যবধান 2 শতাংশ এবং 5 শতাংশ অ্যানম্যাপড ভোটার ভোট দিতে পারলেন না ৷ তাহলে নিশ্চয় আমরা কোনও মতামত তৈরি করে ফেলতে পারব না কিন্তু কী হয়েছে সেটা বুঝতে পারে ৷" এই প্রসঙ্গে আদালতের আরও পর্যবেক্ষণ, "কোনও মানুষ যে দেশে জন্মেছে সেখানে ভোট দেওয়া শুধু সাংবিধানিক অধিকার নয়, সেটা এক বিশেষ আবেগ ৷"

