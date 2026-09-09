শালবনি জমি মামলা: প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন, সুমিত রায়কে হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন; সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

শালবনি জমি মামলা: প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন, সুমিত রায়কে হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন; সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য
শালবনিতে সরকারি জমি বিক্রি করে বিপুল টাকা নিজের ব্যাঙ্কে জমা করার অভিযোগ উঠেছে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে ৷ আগামিকাল ফের এই মামলার শুনানি ৷
By PTI
Published : September 9, 2026 at 3:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: জমি কেলেঙ্কারিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বলে শীর্ষ আদালতে জানাল রাজ্য সরকার ৷
বুধবার সুপ্রিম কোর্টে শালবনির জমি প্রতারণা মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, এই জমি বিক্রি করে বিপুল টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছেন সুমিত রায় ৷ তাই এই মামলার তদন্তে তাঁকে হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন ৷
এই মামলার তদন্ত করছে সিআইডি ৷ এদিন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় ৷ সুমিত রায় তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদে সহযোগিতা করছেন না বলে অভিযোগ করেন তুষার ৷ তিনি বেঞ্চকে বলেন, "আমি বয়ানের ট্রান্সক্রিপ্ট দিয়েছি ৷ বিস্তারিত তদন্ত হচ্ছে ৷ কিন্তু তিনি ঠিকমতো উত্তর দিচ্ছেন না ৷"
গত 3 অগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট শালবনি জমি কেলেঙ্কারি মামলায় সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে ৷ এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেকের আপ্তসহায়ক ৷ গত 31 অগস্ট শীর্ষ আদালত তদন্তকারী সংস্থাকে শালবনি জমি প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত সুমিতের অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল ৷ গ্রেফতারি থেকে রেহাই পেতে অভিযুক্তকে রক্ষাকবচও দিয়েছিল বেঞ্চ ৷
এদিন সুমিতের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করানারায়ণ জানান, সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এই মামলায় একটি চার্জশিট পেশ করা হয়েছে ৷ তখন তুষার জানান, অন্য এক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে এবং এতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সুমিতের বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে । তখন শঙ্করানারায়ণ জানান, তাঁর কাছে এই চার্জশিটের কপি নেই ৷
এসজি তুষার মেহতা বলেন, "তিনি 71 লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন ৷ এটা হয়তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র ৷" তদন্তকারী সংস্থা সুমিত রায়কে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় বলে জোর দেন তিনি ৷ সব মিলিয়ে প্রায় 15 কোটি টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়েছে বলে সওয়াল করেন তুষার মেহতা ৷ তিনি বলেন, "শুধু আপ্তসহায়কের চাকরি করে একজন নিজের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেছেন ৷"
এরপর বেঞ্চ মেহতাকে নির্দেশ দেয়, আদালতে দাখিল করা রিপোর্টের অনুলিপি সুমিতের আইনজীবীকে দেওয়ার জন্য। আগামিকাল বৃহস্পতিবার, 10 সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছে বেঞ্চ ৷
শালবনি জমি প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ এবং তিনি যে তদন্তে সহযোগিতা করছেন না, তার প্রমাণও আদালতে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ৷ গত 7 সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ অনুযায়ী একটি সিল করা খামে মামলার বিস্তারিত তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয় রাজ্য ৷ এসজি তুষার মেহতা জানিয়েছিলেন, সুমিত রায় তদন্তের জিজ্ঞাসাবাদে সহযোগিতা করছেন না ৷ প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন ৷ এই বিস্তারিত রিপোর্টও তিনি আদালতে জমা দিতে চান ৷
এদিকে সুমিত রায়ের আইনজীবী গোপাল শঙ্করানারায়ণ এই অভিযোগ খণ্ডন করে জানান, পুরো জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়াটি ভিডিয়োগ্রাফ করে রাখা হচ্ছে এবং সুমিত রায় সব প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছেন ৷ তিনি আরও জানান, অভিযুক্ত তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন ৷ প্রবীণ আইনজীবী পাল্টা অভিযোগ করেন, শালবনি জমি প্রতারণা মামলা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পরিবর্তে সুমিত রায়কে তাঁর পরিবার, কাজকর্ম, তৃণমূলের নিয়োগ ও অনুদান বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷