শিরডির সাঁইবাবার দর্শনে গিয়ে নিগ্রহের শিকার বাংলার তরুণী

শিরডির সাঁইবাবার দর্শনে গিয়ে নিগ্রহের শিকার বাংলার তরুণী
মন্দিরের অস্থায়ী সাফাই কর্মী তরুণীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ ৷ তার নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷
Published : June 15, 2026 at 10:38 PM IST
শিরডি, 15 জুন: পরিবারের সঙ্গে শিরডির সাঁইবাবার মন্দিরে গিয়ে নিগ্রহের শিকার বাংলার তরুণী ৷ 20 বছর বয়সি ওই তরুণী হাওডার বাসিন্দা ৷ অভিযোগ, মন্দিরের এক অস্থায়ী সাফাই কর্মী তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছেন ৷ কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার ৷ তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ সন্ধান শুরু করেছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, বাবা-মা এবং বোনকে নিয়ে জুন মাসের চার তারিখ শিরডি আসেন তিনি ৷ মন্দিরের সাঁইবাবা সংস্থান ভক্ত নিবাসের একটি ঘর তাঁরা ভাড়া নেন ৷ একদিন বাদে সন্ধ্যার দিকে তরুণীকে ঘরে একা রেখে মন্দির দর্শনে যান পরিবারের তিন সদস্য ৷ ঠিক সে সময় সাফাই কর্মী ঘরের বেল বাজায় ৷ বলে সে ঘরের ভিতরে আসতে চায় ৷ তরুণীর সঙ্গে তার কয়েকটি কথা আছে ৷ তরুণী জানান, তিনি তাকে চেনেন না ৷ তাই কোনও কথা বলবেন না ৷ সাফাই কর্মীকে সেখান থেকে চলেও যেতে বলেন ৷
নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলে তদন্তকারীর জানতে পেরেছেন, চলে যেতে বলার পরও সাফাই কর্মী বেশ কিছুটা সময় সেখানেই ছিল ৷ তরুণীকে জানায় সে ভক্তনিবাসের 204 নম্বর ঘরে আছে ৷ তিনি যেন সেখানে আসেন ৷ খানিকক্ষণ পর তরুণী ওই ঘরে যান ৷ তাঁর অভিযোগ, সেখানে তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয় এবং তিনি কোনওরকমে পালিয়ে আসেন ৷ এখানেই তদন্তকারীদের মধ্যে খানিকটা সংশয় দানা বেঁধেছে ৷ তরুণী ওই সাফাই কর্মীকে চিনতেন না বলে কথা বলতে চাননি, ঘরে আসতেও দেননি ৷ তাহলে তিনি কেন তাঁর ঘরে গেলেন ? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তরুণীর সঙ্গে আবারও কথা বলবেন তদন্তকারীরা ৷
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, 5 তারিখ এই ঘটনা ঘটলেও প্রথমে তরুণী কিছুই জানাননি ৷ 12 তারিখ সকালে তিনি পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানান ৷ অভিযুক্ত সাফাই কর্মী তখনও ভক্তনিবাসেই ছিল ৷ পরিবারের তরফে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ সে অপরাধের কথা স্বীকারও করে ৷ এরপর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মিলছে না ৷ পরে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবার ৷ তদন্ত শুরু করে মন্দিরের অন্য কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে অভিযুক্ত কোথায় থাকতে পারে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷