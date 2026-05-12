'হিমন্ত আমার বড় ভাই, অনেক কিছু শিখেছি'; অসমে মন্তব্য শুভেন্দুর

অসমে বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রভূত প্রশংসা করেন তিনি ৷

অসমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ছবি: পিটিআই থেকে নেওয়া)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 8:33 PM IST

গুয়াহাটি, 12 মে: প্রতিবেশী রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে নিজের 'বড় ভাই' বলে উল্লেখ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷ এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ৷

হিমন্তর নেতৃত্বাধীন অসম সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে পৌঁছন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমি অসমের জনগণকে অভিনন্দন জানাই ৷ শুধু অসম নয়, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিশাল জয়ে অসমের বিজেপি কর্মীরাও প্রচুর সহযোগিতা করেছেন ৷" তিনি আরও বলেন, "ওড়িশা, বিহার, অসম ও সিকিম— এই রাজ্যগুলি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একসঙ্গে কাজ করবে ৷" এদিন তিনি মা কামাক্ষার মন্দিরে পুজো দিয়েছেন বলে জানান ৷

অসম-পশ্চিমবঙ্গ দুই রাজ্যের অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "অসম ও ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে ৷ অনুপ্রবেশের সমস্যা আর নেই ৷ বাংলায় এমন এক সরকার ছিল, যারা বিএসএফ-কে জমি দিত না ৷ অসম এই অনুপ্রবেশ রুখতে যেসব পদক্ষেপ করেছে, পশ্চিমবঙ্গেও সেই ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হবে ৷"

সাংবাদিকদের কাছে শুভেন্দু অধিকারী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রভূত প্রশংসা করেন এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর 'বড় ভাই' হিসেবে অভিহিত করেন ৷ তিনি বলেন, "দুই নেতার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ৷ হিমন্তজি আমার বড় ভাই এবং আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো ৷ তিনি যেভাবে কাজ করেন, তা দেখে আমি অনেক কিছু শিখেছি ৷ তিনি অত্যন্ত মাটির মানুষ ৷"

126 সদস্যবিশিষ্ট অসম বিধানসভায় এনডিএ জোট 102টি আসনে জয়লাভ করেছে ৷ বিজেপি একাই 82টি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ অন্যদিকে জোট শরিক এজিপি এবং বিপিএফ প্রত্যেকে 10টি করে আসনে জয়ী হয়েছে ৷ বিরোধী কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন জোট 19টি আসন দখলে সক্ষম হয়েছে ৷ রাইজর দল এবং অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (AIUDF) প্রত্যেকে দু'টি করে আসনে জয়লাভ করেছে ৷ আর তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে একটি আসন ৷ অসম জাতীয় পরিষদ (AJP) এই নির্বাচনে খাতা খুলতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ এনিয়ে একটানা দ্বিতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং তৃতীয়বার সরকার গড়ল বিজেপি ৷

