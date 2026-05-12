'হিমন্ত আমার বড় ভাই, অনেক কিছু শিখেছি'; অসমে মন্তব্য শুভেন্দুর
অসমে বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রভূত প্রশংসা করেন তিনি ৷
Published : May 12, 2026 at 8:33 PM IST
গুয়াহাটি, 12 মে: প্রতিবেশী রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে নিজের 'বড় ভাই' বলে উল্লেখ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷ এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ৷
হিমন্তর নেতৃত্বাধীন অসম সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে পৌঁছন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমি অসমের জনগণকে অভিনন্দন জানাই ৷ শুধু অসম নয়, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিশাল জয়ে অসমের বিজেপি কর্মীরাও প্রচুর সহযোগিতা করেছেন ৷" তিনি আরও বলেন, "ওড়িশা, বিহার, অসম ও সিকিম— এই রাজ্যগুলি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একসঙ্গে কাজ করবে ৷" এদিন তিনি মা কামাক্ষার মন্দিরে পুজো দিয়েছেন বলে জানান ৷
असम में तीसरी एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में एक परिवार की तरह शामिल होकर शुभकामनाएँ देने हेतु सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, उपमुख्यमंत्रीगण एवं माननीय केंद्रीय मंत्रीगणों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। pic.twitter.com/imNGbswYnL— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 12, 2026
সাংবাদিকদের কাছে শুভেন্দু অধিকারী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রভূত প্রশংসা করেন এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর 'বড় ভাই' হিসেবে অভিহিত করেন ৷ তিনি বলেন, "দুই নেতার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ৷ হিমন্তজি আমার বড় ভাই এবং আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো ৷ তিনি যেভাবে কাজ করেন, তা দেখে আমি অনেক কিছু শিখেছি ৷ তিনি অত্যন্ত মাটির মানুষ ৷"
অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপের শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার অসম ও ত্রিপুরায় গৃহীত পদক্ষেপগুলির মতোই অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৷" তিনি বলেন, "অসম ও ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যা দূর হয়ে গিয়েছে ৷ বাংলায় এমন একটি সরকার ছিল, যারা বিএসএফ-কেও জমি বরাদ্দ করেনি ৷ অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে অসম যে পদক্ষেপগুলো করেছে, পশ্চিমবঙ্গেও ঠিক সেই পদক্ষেপগুলিই গ্রহণ করা হবে ৷"
#WATCH | Guwahati | West Bengal CM Suvendu Adhikari says, " i pay obesienace to maa kamakhya. i congratulate the people of assam. not just assam, in grand victory of bjp in west bengal, the bjp workers from assam also cooperated a lot. odisha, bihar assam, sikkim will work… pic.twitter.com/hQ1EUUQlL9— ANI (@ANI) May 12, 2026
126 সদস্যবিশিষ্ট অসম বিধানসভায় এনডিএ জোট 102টি আসনে জয়লাভ করেছে ৷ বিজেপি একাই 82টি আসনে জয়ী হয়েছে ৷ অন্যদিকে জোট শরিক এজিপি এবং বিপিএফ প্রত্যেকে 10টি করে আসনে জয়ী হয়েছে ৷ বিরোধী কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন জোট 19টি আসন দখলে সক্ষম হয়েছে ৷ রাইজর দল এবং অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (AIUDF) প্রত্যেকে দু'টি করে আসনে জয়লাভ করেছে ৷ আর তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে একটি আসন ৷ অসম জাতীয় পরিষদ (AJP) এই নির্বাচনে খাতা খুলতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ এনিয়ে একটানা দ্বিতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং তৃতীয়বার সরকার গড়ল বিজেপি ৷