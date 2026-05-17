20 হাজার মেট্রিক টন এলপিজি নিয়ে কাতার থেকে গুজরাতে জাহাজ

20 হাজার মেট্রিক টন এলপিজি নিয়ে কাতার থেকে গুজরাতে জাহাজ
13 মে হরমুজ অতিক্রম করে জাহাজটি ৷ ওই একইদিনে হরমুজে হামলার মুখে পড়ে সোমালিয়া থেকে ভারতেক দিকে আসা একটি জাহাজ ৷
By PTI
Published : May 17, 2026 at 7:29 PM IST
কান্দলা (গুজরাত), 17 মে: গুজরাতের বন্দরে এসে পৌঁছল 20 হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ৷ শনিবার গভীর রাতে এই বিপুল পরিমাণ জ্বালানি নিয়ে হরমুজ হয়ে একটি জাহাজ গুজরাতের কান্দালা বন্দরে এসে পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে রবিবার সন্ধ্যায় ৷
দীনদওয়াল বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জাহাজটি কাতার থেকে রওনা দিয়েছিল ৷ পথে 13 মে হরমুজ অতিক্রম করে ৷ এর আগে মার্চ মাসের 13 তারিখ 12টি এলপিজি ট্যাঙ্কার নিয়ে একটি জাহাজ হরমুজ অতিক্রম করে ভারতে আসে ৷ ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল ও আমেরিকার সামরিক সংঘাতের আবহেও ভারতীয় জাহাজের জন্য় হরমুজ কখনই সম্পূর্ণ বন্ধ করেনি তেহরান ৷ তবে তার জন্য অপ্রীতিকর ঘটনা যে সম্পূর্ণ এড়ানো গিয়েছে তা নয় ৷
গত বুধবার ওমান উপকূলের কাছে ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটে ৷ ওই জাহাজটি সোমালিয়া থেকে আসছিল ৷ জাহাজে থাকা 14 জন নাবিককেই উদ্ধার করে ওমান ৷ তাঁরা সকলেই সুস্থ আছেন ৷ তবে এই হামলা কারা চালিয়েছিল এবং কেন চালানো হয়েছিল সেটা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ হরমুজ প্রণালীতে হামলা চালানো নিয়ে শনিবার রাষ্ট্রসঙ্ঘে ক্ষোভ উগরে দেন ভারতের প্রতিনিধি ৷
প্রসঙ্গত, পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে সংঘাত শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিন থেকে ৷ সেদিন আচমকাই ইরানে যৌথ সামরিক হামলা চালায় আমেরিকা এবং ইজরায়েল ৷ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় ইরান ৷ পৃথিবীর মোট জ্বালানির 20 শতাংশ এই হরমুজ প্রণালী দিয়েই নানা দেশে যায় ৷ সেই পথ বন্ধ হওয়ার সরাসরি অর্থ জ্বালানির প্রবল সঙ্কট ৷ যদিও সংঘাতের একেবারে প্রথম দিন থেকে ভারত বলে আসছে দেশে জ্বালানি সঙ্কট নেই ৷
পেট্রল-ডিজেল থেকে শুরু করে এলপিজি পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত আছে ৷ তবে ইরান যুদ্ধ যে গোটা দুনিয়ার মতো ভারতকেও বড় চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সে কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মধ্যপ্রাচ্যের এই সঙ্কট নিয়ে সংসদে বিবৃতিও দেন তিনি ৷ সেখানে তিনি জানান, করোনার মতো এই সঙ্কটের সঙ্গেও দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে ৷
সম্প্রতি হায়দরাবাদের একটি সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী জানান, যুদ্ধের জন্য় পেট্রল-ডিজেলের দাম অনেকটা বেড়েছে ৷ সে সব কিনতে ভারতের প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হচ্ছে ৷ আর তাই অন্যদিক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে ৷ তার জন্য আগামী একবছর সোনা কেনা বন্ধ রাখা দরকার ৷ খুব জরুরি কারণ ছাজ়া বিদেশ ভ্রমণ স্থগিত রাখতে হবে ৷
এর পাশাপাশি তিনি নিজের কনভয় থেকে গাড়ির সংখ্যা কমিয়েছেন জ্বালানি সঙ্কটের মোকাবিলা করতে ৷ তাঁকে দেখে এবং তাঁর দেখানো পথে হেঁটে নিজেদের কনভয় থেকেও গাড়ির সংখ্যা কমানোর কাজ শুরুছেন একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ৷ সেই তালিকায় আছেন পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷ এমনই নানা আবহে হরমুজ হয়ে কাতার থেকে জ্বালানি নিয়ে দেশে এল জাহাজ ৷