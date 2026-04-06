ট্রাম্পের চরম হুঁশিয়ারির পরই জয়শঙ্করকে ফোন ইরানের বিদেশমন্ত্রীর

ট্রাম্পের চরম হুঁশিয়ারির পরই জয়শঙ্করকে ফোন ইরানের বিদেশমন্ত্রীর
ইরানের পাশাপাশি কাতার-আরব আমিরশাহীর সঙ্গেও কথা হয়েছে বলে এক্স পোস্টে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর ৷ বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান ৷
Published : April 6, 2026 at 10:09 AM IST
নয়াদিল্লি, 6 এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করছে ৷ এরই মাঝে রবিবার ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে কথা বললেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এবং কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মহম্মদ বিন আবদুলরহমান বিন জসিম আল থানি ৷ এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে হরমুজ প্রণালী ফের খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে নতুন করে চরমপত্র পাঠিয়েছিলেন ৷ এর ঠিক পরেই, পশ্চিম এশিয়ার এই সংঘাত নিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করল ইরান এবং কাতার ।
বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিদেশমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন । জানা গিয়েছে, এই সংঘাতের ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহের উপর কী প্রভাব পড়তে পারে—তা তাঁদের আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল । পরে জয়শঙ্কর সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "ইরানের বিদেশমন্ত্রীর তরফ থেকে ফোন পেয়েছি । বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের মধ্যে ৷" তবে এ প্রসঙ্গে এর বেশি কিছু জানাননি বিদেশমন্ত্রী ৷ নয়াদিল্লিতে ইরানের দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, দুই বিদেশমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন ।
Had a telecon on the ongoing conflict with PM & FM @MBA_AlThani_ of Qatar this evening.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 5, 2026
পশ্চিম এশিয়ার এই তিন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জয়শঙ্করের এই ফোনে কথা এমন সময়ে হয়েছে, যখন ওই অঞ্চলে উত্তেজনা কার্যত তুঙ্গে । ট্রাম্প ইরানকে নতুন করে হুমকি দিয়ে জানিয়েছেন, ইরান যদি জাহাজ চলাচলের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে না দেয়, তবে তারা ইরানের বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সেতুগুলি সব ধ্বংস করে দেবে ।
Received a call from Foreign Minister @araghchi of Iran. Discussed the present situation.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 5, 2026
জয়শঙ্কর সোশাল মিডিয়ায় আরও লেখেন, "সন্ধ্যায় কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গেও বর্তমান সংঘাত পরিস্থিতি নিয়ে ফোনে কথা হয়েছে ৷" উল্লেখ্য, শেখ আল থানি প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি কাতারের বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন । শেখ আল নাহিয়ানের সঙ্গে আলোচনার পর বিদেশমন্ত্রী জানান, পশ্চিম এশিয়ার পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷ তবে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আর কিছুই প্রকাশ করেননি তিনি ।
Discussed the evolving situation in West Asia with DPM & FM @ABZayed of UAE.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 5, 2026
পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরের সংযোগকারী জলপথ হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের মোট তেল ও এলএনজি-র প্রায় 20 শতাংশ পরিবাহিত হয় ৷ ইরান কার্যত তা অবরুদ্ধ করে রাখার পর থেকেই বিশ্বব্যাপী তেল ও গ্যাসের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । ভারতের জ্বালানি সংগ্রহের অন্যতম প্রধান উৎস পশ্চিম এশিয়া । হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটার বিষয়টি নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে ৷ বিশ্বের অনেক প্রভাবশালী শক্তিই এই জলপথটি পুরোপুরি খুলে দেওয়ার জন্য ইরানের উপর চাপও সৃষ্টি করছে । তবে ইরান ভারত-সহ তাদের বন্ধু দেশগুলির জাহাজকে এই জলপথ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে । গত কয়েক সপ্তাহে ভারত পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত যত দ্রুত সম্ভব অবসানের লক্ষ্যে এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । নয়াদিল্লি মনে করছে, এই নৌপথের অবরোধ যদি অব্যাহত থাকে, তবে ভারত-সহ বহু দেশের জ্বালানি ও সারের নিরাপত্তার উপর এর গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ।