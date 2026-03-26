পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর
কোভিডকালের মতোই পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের প্রভাব থাকবে দীর্ঘদিন ৷ এই অবস্থায় রাজ্যগুলি কতটা তৈরি ? জানতে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
By PTI
Published : March 26, 2026 at 8:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে ভারতের জ্বালানি আমদানিতে ৷ এই অবস্থার মোকাবিলায় কতটা প্রস্তুত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি, তা খতিয়ে দেখতে দেশের রাজ্য-কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সূত্রের খবর আগামিকাল, শুক্রবার তিনি রাজ্যগুলির প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা পর্যালোচনার বৈঠক করবেন ৷ যে রাজ্যগুলিতে নির্বাচন আসন্ন, সেই রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের বাদ দেওয়া হয়েছে ৷
সূত্র আরও জানিয়েছে, 'টিম ইন্ডিয়া' চেতনায় একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় নিশ্চিত করাই লক্ষ্য এই বৈঠকের ৷ গত 28 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের পর এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী মোদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন ৷
সূত্রের বক্তব্য, "আগামিকাল সন্ধ্যায় পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত পরিস্থিতি নিয়ে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যগুলির প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷" আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি (এমসিসি) চালু হওয়ায় ভোটমুখী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন না ৷ বদলে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি টিভি সোমনাথন পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরির মুখ্যসচিবদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করবেন ৷
গত সোমবার লোকসভায় বক্তৃতা করার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছিলেন, মধ্য়প্রাচ্যের এই যুদ্ধের প্রভাব দীর্ঘদিন থাকবে ৷ বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মতো ভারতও বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে ৷ তার জন্য দেশকে তৈরি থাকতে হবে ৷ করোনাকালের মতো এবারও দেশকে লড়াই করতে হবে ৷ প্রত্যেক নাগরিক ও প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ঐক্যবদ্ধ লড়াই করলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হবে ৷
দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়েও লোকসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি সতর্ক করেন, অনেকে এই অবস্থার সুযোগ নিতে চাইবে ৷ সব কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে সচেতন করা হয়েছে ৷ দেশের স্থল ও জল সীমান্তে, সাইবার ও কৌশলী ইনস্টলেশন- সর্বত্র নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "উপকূলীয় অঞ্চল হোক বা সীমান্তে নিরাপত্তা, সাইবার সুরক্ষা বা কৌশলী ইনস্টলেশন, সবক্ষেত্রে নিরাপত্তা শক্তিশালী করা হয়েছে ৷"