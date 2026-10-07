'বিরোধিতা গণতন্ত্রের শক্তি': প্রশাসনে 25 বছর পূর্তিতে নয়া বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির

'বিরোধিতা গণতন্ত্রের শক্তি': প্রশাসনে 25 বছর পূর্তিতে নয়া বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির
PM Modi Marks 25 Years Of Public: বিরোধীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, "যাঁরা বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা আমাকে গণতন্ত্রের শক্তি অনুধাবন করতে শিখিয়েছেন।"
Published : October 7, 2026 at 1:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী পদ মিলিয়ে টানা 25 বছর সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই 25 বছর পূর্তির দিনই নয়া স্লোগান নরেন্দ্র মোদির মুখে ৷ বুধবার প্রধানমন্ত্রী বলেন, "উই উইল ডু ইট" অর্থাৎ, "আমরা এটা করবই" ৷ একই সঙ্গে বিরোধীদের উদ্দেশেও এদিন বার্তা দিয়েছেন মোদি ৷ বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর সাফ বক্তব্য, "যারা আমাকে সমর্থন করেছেন তাঁরা আস্থার শক্তি দেখিয়েছেন; আর যাঁরা বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা আমাকে গণতন্ত্রের শক্তি অনুধাবন করতে শিখিয়েছেন।"
এদিন নিজের রাজনৈতিক যাত্রার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "যাঁরা আমাকে জয়ী করেছেন তাঁরা আমাকে বিনয়ী হতে শিখিয়েছেন; আর যারা আমাকে পতনের মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছেন, তাঁরা শিখিয়েছেন কীভাবে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়। শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমাকে উৎসাহিত করেছেন, আর সমালোচকরা শিখিয়েছেন নিজের অন্তরাত্মার গভীরে প্রবেশ করতে। যাঁরা আমাকে সমর্থন করেছেন তাঁরা আস্থার শক্তি দেখিয়েছেন; আর যারা বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা আমাকে গণতন্ত্রের শক্তি অনুধাবন করতে শিখিয়েছেন।"
25 years of serving the people... I bow to 140 crore Indians for their trust and look forward to serving the nation with greater commitment in the times to come. https://t.co/rO1LXY9Csm— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আমি কখনও নিজেকে একা মনে করিনি। এমন অসংখ্য স্বয়ংসেবক রয়েছেন যাঁরা ভারতের সাংস্কৃতিক সত্তার রক্ষক এবং যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল ভারতমাতার সেবা করা। তাঁরা এই আদর্শ নিয়েই জীবনযাপন করেন এবং প্রতি মুহূর্তে নিজেদের মনে করিয়ে দেন: 'আমরা সেবক। আমরা মানবতার সেবক।' আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে সেই প্রতিটি স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তাকে অভিবাদন জানাই, যাঁরা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে দেশের সেবা করে চলেছেন।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথা, দেশের কোটি কোটি মানুষের আস্থাই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "এখন বিশ্রাম নেওয়ার সময় নয়, বরং 2047 সালের মধ্যে দেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে আরও কঠোর পরিশ্রম করার সময়।"
মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর টানা 25 বছরের দায়িত্ব পালন পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত 'বিকশিত ভারত সংকল্প সভা'য় এদিন বক্তব্য রাখেন মোদি ৷ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজকের দিনটি সেই প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করার দিন; এটি সেই সংকল্প প্রকাশের দিন যা বলে, 'আমরা নিশ্চিতভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করব।' আমরা করবই, করব"—এই স্লোগান তুলে 2047 সালের দিকে দেশের উন্নয়ন যাত্রার সুর বেঁধে দিয়ে তিনি এই অঙ্গীকার করেন।
आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। https://t.co/ZPADyotAFk— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
তিনি বলেন, "আজ সরকারের প্রধান হিসেবে আমার টানা 25 বছরের সেবা পূর্ণ হল। এটি জনগণের আশীর্বাদ। আমি দেশের জনগণের সামনে মাথা নত করছি।" 2001 সালের 7 অক্টোবর থেকে নরেন্দ্র মোদি টানা রাজ্য এবং কেন্দ্রের সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ৷ প্রথমে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনটি মেয়াদ এবং পরবর্তীতে তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।
নাগরিকদের অটল আস্থা ও সমর্থনের উপর নিজের সমগ্র রাজনৈতিক যাত্রার কৃতিত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হন এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ)-এর সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "এটি জনগণের নিরন্তর আশীর্বাদের ফল। আমি বিজেপি ও এনডিএ-র সকল রাজনৈতিক সহকর্মী এবং গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি দেশের জনগণের চরণে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।"
তিনি বলেন, "বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জনগণ ধারাবাহিকভাবে আমাকে তাদের সেবা করার জন্য বেছে নিয়েছে। আজ আমি ভারতের গণতন্ত্র ও সংবিধানের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 'সেবা জ্যোতি যাত্রা'-য় অংশগ্রহণকারী সকল নাগরিকের প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।" দুই দশকেরও বেশি সময় আগে গুজরাতে শুরু হওয়া তাঁর যাত্রার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি সেই সময়ের কথা উল্লেখ করেন, যখন কোনও নির্বাচিত পদে দায়িত্ব পালন না করেই তিনি প্রথমবারের মতো শপথ নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি আপনাদের সবার এবং আমার সকল দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 2001 সালের 7 অক্টোবর যখন আমি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলাম, তখন কখনও ভাবিনি যে এমন একটি মাইলফলকও আসবে।"
প্রধানমন্ত্রী মোদি এমন কিছু নির্দিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করেন যা তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে— যেমন 2001 সালের ভুজ ভূমিকম্প, যা তাঁকে "পুনর্গঠনের কাজে অবিচল থাকতে শিখিয়েছে"; চন্দ্রযান মিশন, যা তাঁকে "ব্যর্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে শিখিয়েছে"; এবং করোনা মহামারী, যা তাঁকে "দেশের সম্মিলিত চেতনার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সাহায্য করেছে"। তিনি গণমাধ্যমের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, যারা তাঁকে "তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার মাঝেও এগিয়ে যেতে" অনুপ্রাণিত করেছে।