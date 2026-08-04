আমরা জঙ্গি নই! ক্ষোভ কেজরির, ই-20 নিয়ে মোদির সঙ্গে দেখা করতে পুলিশের বাধা
প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে পদযাত্রা শুরু করতেই ব্যারিকেডে আটকাল দিল্লি পুলিশ । ই-20 পেট্রলের বিরুদ্ধে 2.3 লক্ষেরও বেশি গণস্বাক্ষর জমা দিতে চেয়েছিল আপ ।
Published : August 4, 2026 at 2:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অগস্ট: "আমরা কোনও জঙ্গি নই । ই-20 পেট্রল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করতে চাই । দয়া করে তাঁকে জানিয়ে দিন, দেশের মানুষের কথা শোনানোর জন্য আমরা এসেছি ।" দিল্লি পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবেই ক্ষোভ উগরে দিলেন আম আদমি পার্টির (আপ) জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল । কিন্তু সেই আবেদনেও বরফ গলেনি । প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের উদ্দেশে আপের পদযাত্রা শুরু হতেই মঙ্গলবার তা আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ ।
কেজরিওয়ালের সঙ্গে ছিলেন দলের শীর্ষ নেতা মনীশ সিসোদিয়া, সৌরভ ভরদ্বাজ-সহ একাধিক নেতা-কর্মী । পুলিশ মিছিল থামিয়ে দিলে তাঁরা ফিরোজ শাহ রোডে বসেই বিক্ষোভে সামিল হন । ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে ওঠে ।
আপের দাবি, ই-20 (20 শতাংশ ইথানল মিশ্রিত) পেট্রলের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে 2 লক্ষ 30 হাজারেরও বেশি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে । সেই গণস্বাক্ষর প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে ই-20 নীতি পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাতেই তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন । দলের দাবি, তাঁদের সঙ্গে এমন প্রায় একশো মানুষও ছিলেন, যাঁদের অভিযোগ, ই-20 ব্যবহারের পর তাঁদের গাড়ির ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং মাইলেজ কমেছে ।
মিছিল শুরুর আগে প্রকাশিত এক ভিডিয়ো বার্তায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগও তোলেন কেজরিওয়াল । তাঁর দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপে ভারত সরকার আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ ইথানল আমদানি করছে । আর সেই সিদ্ধান্তের বোঝা বইতে হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষকে । তাঁর কথায়, "সরকার ট্রাম্পের সামনে মাথা নত করছে । কিন্তু তার ফলে সাধারণ মানুষের গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । আমরা শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাছে মানুষের কষ্টের কথা পৌঁছে দিতে চাই ।"
তবে দিল্লি পুলিশের অবস্থান স্পষ্ট । পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচির জন্য আপ কোনও অনুমতি নেয়নি । পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবন সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS)-এর 163 ধারা কার্যকর রয়েছে । ফলে সেখানে কোনও ধরনের মিছিল, জমায়েত বা বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় । নিরাপত্তার স্বার্থে কেজরিওয়ালের বাসভবনের সামনেও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।
এর আগের দিন রাজধানীর কনস্টিটিউশন ক্লাবের সামনে জাতীয় স্তরের টাউন হল কর্মসূচি করে ই-20 নীতির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছিল আপ । সেখানে কেজরিওয়াল দাবি করেন, ই-20 নিয়ে কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী । কোথাও বলা হচ্ছে মাইলেজে 2 থেকে 5 শতাংশ প্রভাব পড়ে, কোথাও আবার 4 শতাংশের কথা বলা হচ্ছে । অথচ এই নীতির পক্ষে কোনও পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা জনসমক্ষে আনা হয়নি বলেই অভিযোগ তাঁর।
আপের তরফে কেন্দ্রের কাছে তিনটি দাবি জানানো হয়েছে- পেট্রল পাম্পে সাধারণ পেট্রল এবং ই-20 দুই ধরনের জ্বালানির বিকল্প রাখতে হবে, ই-20 এর দাম সাধারণ পেট্রলের তুলনায় কম হতে হবে এবং পেট্রলের মূল্য লিটারপিছু 84 টাকার নীচে নামাতে হবে ।
অন্যদিকে কেন্দ্র এই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল কর্মসূচি (EBP) দীর্ঘদিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অটোমোবাইল শিল্প, তেল বিপণন সংস্থা, নীতি আয়োগ, ARAI, SIAM-সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ ও পরীক্ষার ভিত্তিতেই ধাপে ধাপে চালু করা হয়েছে ।
ই-20 পেট্রোল নিয়ে আপের আন্দোলন যত জোরদার হচ্ছে, ততই বাড়ছে রাজনৈতিক সংঘাত । আর সেই সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন কেজরিওয়ালের সেই মন্তব্য, "আমরা জঙ্গি নই, দেশের মানুষের কথা বলতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই ।" এই মন্তব্যই মঙ্গলবারের রাজনৈতিক লড়াইয়ের সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্ত হয়ে উঠেছে ।