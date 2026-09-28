ঋতব্রত শিবিরের বিধায়কদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে স্পিকারকে সময়সীমা বেধে দিল সুপ্রিম কোর্ট

ঋতব্রত শিবিরের বিধায়কদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে স্পিকারকে সময়সীমা বেধে দিল সুপ্রিম কোর্ট
petitions against rebel TMC MLAs: 10 বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কের ক্ষেত্রে বিধানসভার অধ্যক্ষ শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন বলে মনে করছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
By PTI
Published : September 28, 2026 at 1:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 সেপ্টেম্বর: 10 জন বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে আনা অযোগ্যতার আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিধানসভার স্পিকারকে কার্যত সময়সীমা বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শীর্ষ আদালত তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল আগেই ৷ সোমবার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সেই নির্দেশ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার সম্পূর্ণ অবগত আছেন বলে তারা বিশ্বাস করে ৷
সুপ্রিম কোর্ট সোমবার বলেছে যে, 10 বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কের ক্ষেত্রে বিধানসভার অধ্যক্ষ শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তিন মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে তারা মনে করছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল গোষ্ঠীর বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণ দিয়েছে ৷
আবেদনে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিদ্রোহী বিধায়কদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অযোগ্যতার আবেদনটি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য স্পিকারকে নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন শীর্ষ আদালতের কাছে। আবেদনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলে, "আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, স্পিকার এই আদালতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন ৷ তিনি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে একটি যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করবেন বলেও আমরা মনে করছি।"
শীর্ষ আদালত উল্লেখ করেছে যে, এই ক্ষেত্রে তিন মাসের সময়সীমা 10 অক্টোবর শেষ হবে। শোভন চট্টোপাধ্যায় এর আগে দলের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগে 10 জন বিদ্রোহী বিধায়ককে অযোগ্য ঘোষণার জন্য স্পিকার রথিন বসুর কাছে গিয়েছিলেন বলে আদালতে জানান তিনি। সেই শুনানিতেই এমন পর্যবেক্ষণ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷
এই প্রসঙ্গে ঋতব্রত-পন্থী বিধায়ক বিপ্লব মিত্র বলেন, "গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস এখনও এই রায়ের কপি হাতে পায়নি। হাতে পাওয়ার পরেই এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব আমরা।"
অন্যদিকে, মামলাকরী মমতা-পন্থী বিধায়ক শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমি আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। এবার পরবর্তী পদক্ষেপ অধ্যক্ষকে নিতে হবে।" প্রসঙ্গত, অতীতে এই মামলা করার সময় কিছু প্রিন্টিং মিসটেক দেখা গিয়েছিল। তখন গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়েছিল সংবাদ মাধ্যম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য থেকে এই সংবাদ করেছে। তার জবাব দিতে গিয়ে শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এবার তো এর জবাব গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসকেই দিতে হবে। আদালত আবেদনের সময় এই ভুলগুলিকে প্রিন্টিং মিসটেক হিসাবেই দেখে। ফলে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয় লক্ষ্য করুন।"