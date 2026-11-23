রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড: জল সংরক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ-লক্ষ কৃষকের জীবন বদলেছেন 'ওয়াটারম্যান অফ সাউথ জোন'
Waterman of South Zone Podili Rajasekhara Raju: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত থেকে পুরস্কার পেলেন পোডিলি রাজাশেখর রাজু ৷
Published : November 23, 2026 at 4:53 PM IST
বিজয়ওয়াড়া, 23 নভেম্বর: যখন বৃষ্টির দেখা মেলে না, তখন কোনও কৃষিপ্রধান যেকোনও গ্রামেই এক গভীর নিস্তব্ধতা নেমে আসে ৷ যা এক দমবন্ধ করা পরিবেশ তৈরি করে ৷ ঠিক যেমনটা দেখা যায় অন্ধ্রপ্রদেশের প্রকাশম জেলার ছোট্ট গ্রাম 'কোক্কেরা কোন্দাইয়াহ পালেম'-এর ফাটা লাল মাটিতে ৷
কয়েক দশক আগে, শুকিয়ে যাওয়া কুয়ো ও প্রখর সূর্যের তাপে একরকম ছবি উঠে এসেছিল কোক্কেরা কোন্দাইয়াহ পালেম গ্রামে ৷ সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণির এক বালক তার বাবাকে তাঁদের শুকিয়ে যাওয়া মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেছিল ৷ পরিবারটির কাছে সম্পদ বলতে ছিল মাত্র এক একর শুকিয়ে যাওয়া জমি ৷ বীজ কেনা ও চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করার জন্য তাঁরা ঋণ নিয়েছিলেন—কৃষ্ণা খাল থেকে জল পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আর বৃষ্টি আশায় পরিবারটি বাজি ধরেছিল ৷ কিন্তু কোনওটি বাস্তবে হয়নি ৷ তীব্র গরমে ফসল শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়, আর সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেল পরিবারটির টিকে থাকার শেষ আশা ৷
পোডিলি রাজাশেখর রাজুর শৈশবের শুরুর দিকের স্মৃতি জুড়ে ছিল, পরিবার ও গবাদি পশুর জন্য একটিমাত্র হ্যান্ডপাম্প থেকে ভারী জলের কলসী বয়ে আনার জন্য দুই কিলোমিটার পথ হেঁটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ৷ আর তার বাবার চোখের জল ৷ যা তার কাছে এক অটল প্রতিজ্ঞা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷
"সে এক করুণ অবস্থা ছিল," ইটিভি ভারতকে এমনটাই বলেন জল সংরক্ষণকারী এমন একজন মানুষ, যিনি আজও সম্পদকে পরিমাপ করেন বালতি ভরতি জল আর বস্তা ভরতি শস্যের নিরিখে ৷ তাঁর কথায় ফুটে ওঠে এক আন্তরিক ও অকপট সরলতা ৷ তিনি বলেন, "যখন আপনি ঋণ নিয়ে অর্থ বিনিয়োগ করেন, আর ফসল শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তখন বুঝতে পারেন যে কৃষকদের সহায়তা করার জন্য আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন ৷ খুব অল্প বয়সেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, তার জন্য আমাকে একটা উপায় বের করতে হবে ৷"
আজ বিশ্ব তাঁকে 'ওয়াটারম্যান অফ সাউথ জোন' (Waterman of South Zone) হিসেবে চেনে ৷ তিনি ভারত সরকারের 'জাতীয় জল শক্তি পুরস্কার' (National Jal Shakti Award) পেয়েছেন এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিক্ষেত্রে তাঁর কাজের জন্য 'রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড'-এ (Ramoji Excellence Award) ভূষিত হয়েছেন ৷
2026 সালের 16 নভেম্বর বিজয়ওয়াড়ায় আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল সৈয়দ আব্দুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ এবং রামোজি গ্রুপের সিএমডি চেরুকুরি কিরণ প্রমুখের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত থেকে পোডিলি রাজাশেখর রাজু এই পুরস্কার গ্রহণ করেন ৷
গত দুই দশকে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটক জুড়ে 105টি জলবিভাজিকা (ওয়াটারশেড) প্রকল্পকে বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন ৷ প্রায় 200টি চেক ড্যাম ও 550টি কৃষিকাজের জন্য পুকুর কাটিয়েছেন ৷ যেখানে আনুমানিক 50 লক্ষ ঘনমিটার জল ধারণের মতো ক্ষমতা রয়েছে ৷ তাঁর এই কাজ প্রায় দুই লক্ষ কৃষক পরিবারের জীবন বদলে দিয়েছে ৷
অথচ, তাঁর মুখোমুখি বসলে পেশাদার প্রযুক্তিবিদের সেই পরিশীলিত পরিভাষা ও শব্দভাণ্ডারের কোনও চিহ্নই চোখে পড়বে না ৷ বরং আপনি এমন একজনকে খুঁজে পাবেন, যিনি প্রাকৃতিক জগতের সরল অথচ অলৌকিক কার্যপদ্ধতির প্রেমে গভীরভাবে মগ্ন ৷ একই সঙ্গে তিনি তীব্রভাবে সচেতন যে, তাঁর এই যাত্রাপথ তখনই সফল হয়েছে, যখন তাঁর আশেপাশের অন্যান্য মানুষজন তাঁর উপর আস্থা রেখেছিলেন—এমন এক সময়ে, যখন তাঁর কাছে কিছুই ছিল না ৷
উদ্ভিদবিজ্ঞান ও সমাজিক কাজ সংক্রান্ত ডিগ্রি অর্জনের পর রাজু বুঝতে পারেন, কেবল ভালো উদ্দেশ্য থাকলেই শুকনো মাটি থেকে জল বের করে আনা সম্ভব নয় ৷ তিনি ব্যাখ্যা করেন, "আমাদের সীমিত জ্ঞান নিয়ে আমরা অন্ধভাবে কোনও কাঠামো তৈরি করতে পারি না ৷ আপনাকে ইঞ্জিনিয়ারিং দিকগুলোও বুঝতে হবে ৷ যেমন, একটি অঞ্চলে কতটা বৃষ্টিপাত হয়, তার ফলে কতটা জল, কোন দিকে প্রবাহিত হয় এবং কোথায় জল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷"
তিনি আমেদাবাদের 'এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া' (EDII) থেকে 'ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর একটি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করবেন বলে ঠিক করেন ৷ তবে একটি বড় সমস্যা ছিল—ডিপ্লোমার কোর্স ফি ছিল 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা ৷ যা একজন কৃষক পরিবারের ছেলের কাছে আকাশছোঁয়া অংক ছিল ৷
তবে, এরপর যা ঘটেছিল, তা আজও তাঁকে আবেগপ্রবণ করে তোলে ৷ তাঁর বন্ধু, পরামর্শদাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা (যাঁদের মধ্যে প্রভাকর, রাজুল পাতিল, রামানজানি ও শামসের মতো ব্যক্তিদের নাম তিনি উল্লেখ করেন) নিজেদের সাধ্যমতো অর্থ সংগ্রহ করে তাঁকে গুজরাতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন ৷ সেখানে পৌঁছানোর পর গণপতি নামের এক অধ্যাপক তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ৷ এমন অপ্রত্যাশিত উদারতায় সিক্ত হয়ে রাজু অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা শুরু করেন ৷ তিনি গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলি ঘুরে ঘুরে বৃষ্টির জল কীভাবে ধরে রাখা যায়, তার গতিপ্রবাহ কমিয়ে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়—সে বিষয়ে পড়াশোনা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন ৷
2005 সালে যখন তিনি যখন অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল বিজ্ঞানের জ্ঞান, আর অর্থ উপার্জনের উৎস হিসেবে ছিল নাবার্ড (NABARD)-এর ওয়াটারশেড কর্মসূচি ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সিএসআর (CSR)-এর অংশীদারিত্ব ৷
সব কিছু থাকা সত্ত্বেও পোডিলি রাজাশেখর রাজু এক নতুন বাধার সম্মুখীন হন ৷ আর তা হল, মানুষের অবিশ্বাস ৷ গ্রামবাসীরা, যাঁরা বারবার মেলা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সাক্ষী থেকেছেন, তাঁরা সন্দেহ করতে শুরু করেন যে রাজু ও তাঁর দল হয়তো তাঁদের নাম ব্যবহার করে সরকারি তহবিল আত্মসাৎ করতে এসেছে ৷ কোনও কোনও গ্রামে স্থানীয় কমিটির নেতৃত্বে বিরোধ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে, রাজুকে সারা রাত একটি ঘরের ভিতর আটকে রাখা হয় ৷ তবে, তিনি তাদের এই ক্ষোভের মোকাবিলা করতে গিয়ে হতাশায় ভেঙে পড়েননি ৷ বরং ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন ৷
রাজু সামনের দিকে ঝুঁকে হাওয়ায় এক অদৃশ্য ভূমিচিত্রের নকশা আঁকতে-আঁকতে বললেন, "মানুষ মনে করে জল সংরক্ষণের অর্থ হল, তড়িঘড়ি করে বড় কোনও সিমেন্টের বাঁধ বা 'চেক ড্যাম' তৈরি করা ৷ কিন্তু আমাদের কাজের পদ্ধতি তা নয় ৷ আপনাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে উপত্যকা পর্যন্ত—অর্থাৎ একেবারে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত, পুরো ভূখণ্ড নিয়ে কাজ করতে হবে ৷ পাহাড়ের চূড়ার দিকে আমরা 'কনট্যুর ট্রেঞ্চ' (ঢালের সমান্তরালে খোঁড়া খাদ) এবং জল শোষণের ছোট ছোট কাঠামো তৈরি করি ৷ বৃষ্টি নামলে তা থেকে সরু জলধারা তৈরি হয় ৷ এমন চারটি সরু ধারা মিলে একটি ছোট জলপ্রবাহ সৃষ্টি করে ৷ আর পাঁচটি ছোট জলপ্রবাহ মিলে একটি বড় জলধারায় পরিণত হয় ৷ জলের স্বাভাবিক গতিপথ অনুসরণ করে প্রতিটি ধাপে তাকে আটকে দিতে হয় ৷ আর একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়েই কেবল চেক ড্যাম বা বাঁধ তৈরি করতে হয় ৷"
এটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ৷ প্রকৃতিকে জোর করে বশে আনার পরিবর্তে, এখানে জলকে অনুরোধ করা হয় যেন সে কিছুটা থামে, কিছুক্ষণ অবস্থান করে এবং ধীরে ধীরে মাটির গভীরে প্রবেশ করে ৷ আর তারপরই এল বৃষ্টি ৷ এক বা দুই মরশুমের মধ্যেই, যে গভীর নলকূপগুলি বছরের পর বছর ধরে একেবারে শুকনো পড়ে ছিল, সেগুলি হঠাৎই আবার সচল হয়ে উঠল ৷ ভূগর্ভস্থ জলের স্তর দিন দিন বাড়তে লাগল ৷ যে গ্রামবাসীরা একসময় রাজুকে একটা ঘরে আটকে রেখেছিলেন, তাঁরাই তাঁকে পালকিতে বসিয়ে আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে গ্রামের রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করে ৷
রাজুর কাছে জন মানে কেবল জল নয় ৷ এটি সেই অদৃশ্য সুতো, যা মানুষের মর্যাদাকে ধরে রাখে ৷ তিনি ব্যাখ্যা করেন, "জল না-থাকলে এক একর জমি থেকে হয়তো 10 বস্তা ফসল পাওয়া যায়, যা দিয়ে কোনওমতে ঋণের বোঝা শোধ করা সম্ভব হয় ৷ আর পর্যাপ্ত জব থাকলে সেই একই জমি থেকে 40 বস্তা ফসল পাওয়া যাবে ৷ বাড়তি এই ফসল থেকে আসা মুনাফা সবকিছু বদলে দেয় ৷ তখন একজন কৃষককে আর দিনমজুরির সন্ধানে শহরে পাড়ি দিতে হয় না ৷ তিনি তাঁর সন্তানদের ভালো স্কুলে পড়াতে পারেন, ভালো পোশাক কিনতে পারেন এবং মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারেন ৷"
তাঁর দৃষ্টি কেবল মানুষের ভোগান্তির গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নেই ৷ তিনি ইটিভি ভারতকে (ETV Bharat) বলেন, "খরাকবলিত কোনও অঞ্চলে একটি গ্রীষ্মকাল কাটালে আপনি দেখতে পাবেন, আকাশ থেকে পাখি ঝরে পড়ছে আর বন্যপ্রাণীরা মারা যাচ্ছে ৷ কারণ জলের খোঁজে মাইলের পর মাইল পাড়ি দেওয়ার উপায় তাদের জানা নেই ৷ আবার যখন জলাশয়গুলি ভরে ওঠে, তখন পাখিরা ফিরে আসে, মাটি প্রাণ ফিরে পায়, বাস্তুতন্ত্র নতুন করে শ্বাস নিতে শুরু করে এবং এক নিভৃত, পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ছন্দে কৃষি বিকশিত হয়ে ওঠে ৷"
আজ তাঁর স্বপ্ন প্রকাশম জেলার সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণ ভারতের গণ্ডিও অতিক্রম করেছে ৷ তিনি তরুণ প্রজন্ম, শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয় প্রবাসীদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছেন ৷ যাতে তাঁর উদ্ভাবিত 'জল-কেন্দ্রিক টেকসই গ্রামোন্নয়ন' মডেলটি পুরো দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া যায় ৷ যে ছেলেটি একসময় নিজের পরিবারের গবাদি পশুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দুই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে জলের কলসী বয়ে নিয়ে আসত, তাঁর জন্য এটি সত্যিই এক সুদূরপ্রসারী ও সাহসী স্বপ্ন ৷ তবে, পোডিলি রাজশেখর রাজু যখন বৃষ্টির একটি ফোঁটা হারিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁকে ধরে রাখার জাদু নিয়ে কথা বলেন, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে—এটি কেবল তাঁর যাত্রার শুরু মাত্র ৷