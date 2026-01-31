'আমরা মুগ্ধ', রামোজি ফিল্ম সিটি ঘুরে প্রতিক্রিয়া কানাডার প্রতিনিধি দলের

'আমরা মুগ্ধ', রামোজি ফিল্ম সিটি ঘুরে প্রতিক্রিয়া কানাডার প্রতিনিধি দলের
সম্প্রতি রামোজি ফিল্ম সিটি পরিদর্শনে এসেছিলেন কানাডার একটি প্রতিনিধি দল ৷ তাঁরা আরএফসি'র স্টুডিয়া-সহ নানা জায়গা ঘুরে দেখেন ৷
Published : January 31, 2026 at 2:38 PM IST
হায়দরাবাদ, 31 জানুয়ারি: সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ফিল্ম স্টুডিয়ো কমপ্লেক্স এবং বিশ্ববিখ্যাত রামোজি ফিল্ম সিটি পরিদর্শন করে কানাডার একটি 10 সদস্যের প্রতিনিধি দল ৷ আন্তর্জাতিক অতিথিদের এই আইকনিক ফিল্ম সিটির বিশালতা, সুযোগ-সুবিধা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কাছ থেকে ধারণা দেওয়াই এই সফরের উদ্দেশ্য, যা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের একটি বিশ্ব-প্রতীকে পরিণত হয়েছে ৷
রামোজি ফিল্ম সিটি চত্বরে অবস্থিত হোটেল সিতারায় এই প্রতিনিধি দলকে জাঁকজমকপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী প্রথায় অভ্যর্থনা জানানো হয় ৷ ফিল্ম সিটির প্রতিনিধিরা সমৃদ্ধ তেলুগু ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে অতিথিদের স্বাগত জানান ৷ তেলেঙ্গানার ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁদের একটি উষ্ণ সাংস্কৃতিক পরিচয় করিয়ে দেন ৷ এই আতিথেয়তা ও নিখুঁত আয়োজন দর্শনার্থীদের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ।
আরএফসি-তে আলোচনার সময় ফিল্ম সিটির প্রতিনিধিরা রামোজি ফিল্ম সিটির অনন্য বৈশিষ্ট্য, বিশ্বে এর গুরুত্ব এবং এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন ৷ তাঁরা তুলে ধরেন, কীভাবে এই ফিল্ম সিটি শুধু ভারতীয় সিনেমাই নয়, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রযোজনা, টেলিভিশন শো এবং বড় মাপের অনুষ্ঠানের জন্যও পরিষেবা দিতে পারে ৷
আরএফসি'র প্রযুক্তিগত ক্ষমতা, পরিকাঠামো এবং সৃজনশীল পরিবেশ সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে অবহিত করা হয় ৷ এই জন্য সারা বিশ্বের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এটি একটি পছন্দের গন্তব্যে পরিণত হয়েছে ৷
অতিথিরা বিশেষত রাজকীয় হাওয়া মহলের সেট এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত বাহুবলী সেট দেখে মুগ্ধ হন ৷ ব্লকবাস্টার সিনেমায় দেখানোর পর এই সেট বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে ৷ কানাডার প্রতিনিধি দল মোশন ক্যাপচার ফ্লোরও পরিদর্শন করে, যেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উচ্চমানের ভিজ্যুয়াল এফেক্ট তৈরি করা হয় ৷ অত্যাধুনিক সঙ্গীত রেকর্ডিং স্টুডিয়োগুলিও ঘুরে দেখেন তাঁরা ৷ এই স্টুডিয়োগুলি ঘুরে চলচ্চিত্র নির্মাণের নেপথ্যের প্রযুক্তিগত দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন তাঁরা ।
প্রাক্তন আলবার্টা মন্ত্রী প্রসাদ পান্ডা প্রতিনিধি দলটিকে পরিচয় করিয়ে দেন, যিনি এই সফরটিকে সহজ করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ৷ আনন্দিত কানাডিয়ান অতিথিরা বলেন, রামোজি ফিল্ম সিটির চলচ্চিত্র জগতের জাদুতে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন ৷ ফিল্ম সিটি কর্তৃপক্ষের আতিথেয়তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সদস্যরা ৷ তাঁরা এই সফরকে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করেন এবং সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনের প্রশংসা করেন ৷
আলবার্টার ক্যামরোজ নির্বাচনী এলাকার বর্তমান আইনসভার সদস্য (এমএলএ) জ্যাকি লাভলি জনান, তিনি ফিল্ম সিটির ব্যবস্থাপনা ও সুযোগ-সুবিধা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমি এই প্রথমবার ভারতে এসেছি ৷ এই দেশে সফর আমি উপভোগ করছি ৷ এখানকার মাঠগুলি দেখে আমি মুগ্ধ, সেগুলি কত বিশাল ও সুসজ্জিত এবং এখানকার পরিবেশ কী সুন্দর ! আর এখানকার (আরএফসি) দলের প্রতিভা সত্যিই অসাধারণ ৷ আমরা এখানে সম্পর্ক স্থাপন এবং ব্যবসা করার জন্য এসেছি ৷ আমরা নিশ্চিত করতে চাই, আমরা দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব এবং আমাদের উভয় দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য একটি সঠিক ভিত্তি স্থাপন করছি ৷"
সফরকারী প্রতিনিধি দলের সদস্য আলবার্টা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য দেবিন্দর তুর ইটিভি ভারতকে জানান, ভারতে থেকে বড় হওয়ার সময় রামোজি ফিল্ম সিটি পরিদর্শন করাটা তাঁর জন্য একটি স্বপ্নের মতো ছিল ৷ তিনি বলেন, "আমি এই জায়গাটি (রামোজি ফিল্ম সিটি) সম্পর্কে অনেক শুনেছি ৷ আজ আমি এখানে এসেছি... আমরা দেখলাম কীভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক ফিল্ম সিটিতে ঘুরতে আসেন, কারণ এটি একই সঙ্গে একটি ফিল্ম স্টুডিয়ো, আবার একটি পর্যটন কেন্দ্রও ৷ আমি এখানকার প্রযুক্তি, সম্পদ এবং পরিকাঠামো দেখে মুগ্ধ ৷ বিশ্বের আর কোথাও এমন সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায় না ৷"