জঙ্গলে ফিরবে না রেসকিউ সেন্টারে ? ডিএনএ টেস্ট ঠিক করবে 'বাঘের ভবিষ্যৎ' !
একাধিক মৃত্যুর সঙ্গে যোগাযোগ পাওয়া গেলে ঝুঁকি এড়াতে বাঘকে জঙ্গলে না ছেড়ে অন্য় কোথাও নদজরদারিতে রাখা হতে পারে ।
Published : September 5, 2026 at 11:31 PM IST
দেরাদুন,5 অগস্ট: বছর পাঁচেকের পূর্ণবয়ষ্ক বাঘের পাকাপাকি ঠিকানা কি হতে চলেছে উত্তরাখণ্ডের ঢেলা রেসকিউ সেন্টার নাকি তাকে আবারও জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে ? প্রশ্নে়র উত্তর নির্ভর করছে একটি ডিএনএ পরীক্ষার উপর । রিপোর্ট কী আসে তার উপর দাঁড়িয়ে বাঘের ভবিষ্য়ৎ !
গতমাসে 21 বছর বয়সি শালু নেগির মৃত্যু হয় বাঘের আক্রমণে। আলমোরার বাসিন্দা এই তরুণীর মৃত্যু কোন বাঘের আক্রমণে হয়েছে তা জানার কাজ শুরু হয়েছে। বন দফতরের আধিকারিকদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টরা এই কাজ করছেন । এরইমধ্যে আলমোরার সল্টব্লক থেকে এই বাঘটিকে ধরা হয়েছে । আপাতত তাকে রাখা হয়েছে ঢেলার রেসকিউ সেন্টারে । তার ডিএনএ পরীক্ষার পরই জানা যাবে তরুণীর মৃত্যুর জন্য় কি সে দায়ী ?
যদি দেখা যায় তার আক্রমণেই তরুণীর প্রাণ গিয়েছে তখন তাকে এই সেন্টারেই রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হতে পারে । বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত প্রোটোকলে বলা আছে কোনও পশুর আঘাতে কারও প্রাণহানী হয়েছে তা নিশ্চিত করে জানা গেলে পশুকে কোনও একটি বন্যপ্রাণ কেন্দ্রেই রেখে দেওয়া যেতে পারে । বাঘের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনেকবেশি কঠোর । একবার এই ধরনের ঘটনা ঘটালে আগামিদিনে আবারও এমনই কিছু করার প্রবণতা দেখা দিতে পারে বাঘের মধ্যে । এই আচরণের কারণ কী কী হতে পারে তা নিয়ে একাধিক বিশ্লেষণ প্রকাশ্যে এসেছে । সেক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়াতে বাঘকে জঙ্গলে না ছেড়ে অন্য় কোথাও নদজরদারিতে রাখা হয় । এক্ষেত্রেও তেমন কিছু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
উত্তরাখণ্ড বনবিভাগের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়ছেন, এই বাঘটিকে আবাও জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার আগে বেশ কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে । সবকটি ঠিক হলে তবেই বাঘকে আবার জঙ্গলে ছাড়া হবে । প্রথমে ওই তরুণীর মৃত্যুকে সামনে রেখে ডিএনএ পরীক্ষা হবে । তবে শুধু এই একটি ঘটনা নয়, সাম্প্রতিককালে স্থানীয় এলাকায় বাঘের আক্রমণে যতজনের প্রাণ গিয়েছে তাঁদের সঙ্গে ধরা পড়া বাঘের ডিএনএ মিলিয়ে দেখা হবে ।
তাতে যদি দেখা যায় এক বা একাধিক মৃত্যুর জন্য এই বাঘটি দায়ী তাহলে এই উদ্ধার কেন্দ্রেই তাকে রাখা হতে পারে । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিএনএ না মিললেও যে বাঘটিতে এখনই জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে হয় এমন ভাবার কোনও কারণ নেই । তেমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলবেন বন দফতরের আধিকারিকরা ।