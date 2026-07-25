ওর সততার জয় হয়েছে, এবার বাড়ি ফিরে আসুক: উদ্বিগ্ন অভিজিতের বাবা-মা

ওর সততার জয় হয়েছে, এবার বাড়ি ফিরে আসুক: উদ্বিগ্ন অভিজিতের বাবা-মা
ছেলে অভিজিৎ দীপকের নেতৃত্বে তরুণদের আন্দোলনের কাছে হার মেনেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরুক, পথ চেয়ে আছেন তাঁর বাবা-মা ৷
By PTI
Published : July 25, 2026 at 6:15 PM IST
মুম্বই, 25 জুলাই: শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিয়েছেন ৷ এই জয় সিজেপি আর জেন Z দের ৷ শনিবার বিকেলে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি ৷ আর এরই সঙ্গে স্বস্তি ফিরেছে অভিজিৎ দীপকের বাবা-মায়ের জীবনেও ৷
সেই জুন মাসের প্রথম থেকে নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে একটানা প্রায় 50 দিন যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন অভিজিৎ ও তাঁর সঙ্গীরা ৷ রয়েছেন দেশের হাজার হাজার তরুণ-তরুণী ৷
এবার ছেলে ঘরে ফিরুক, চাইছেন দীপকের বাবা-মা ৷ কান্না ভেজা গলায় অভিজিতের মা অনীতা দীপকে বলেন, "আমি ওকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলব ৷ যদি ও না-আসে, তাহলে আমরাই গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসব ৷ আমি ওকে খুব করে জড়িয়ে ধরব ৷ আরতিতে বরণ করে নেব ৷ শেষ বার যখন ও এখানে ছিল, আমায় আরতি করতে দেয়নি ৷ বলেছিল, আমি কোনও কেউকেটা নই ৷"
মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজিনগর শহরে বাড়ি অভিজিৎ দীপকের ৷ গত 6 জুন তিনি দেশে ফিরে প্রথমে মুম্বইয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন ৷ সেই বাড়িতে বসে মা অনীতা দীপকে সাংবাদিকদের বলেন, "আমি অত্যন্ত আনন্দিত ৷ ওর সততার জয় হয়েছে ৷ তরুণদের সমর্থন ওকে সাহায্য করেছে ৷ ও একটা বড় জয় পেয়েছে ৷"
আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন অভিজিৎ দীপকে এবং তাঁর দল ককরোচ জনতা পার্টি ৷ দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাঁর ছেলে ৷ মা এই লড়াইয়ে একদিকে যেমন গর্বিত, তেমনই উদ্বিগ্নও ৷ দিনে দিনে যন্তর মন্তর যেন পুলিশে ঘেরা দুর্গ হয়ে উঠেছে ৷ সারা দেশের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে এই যন্তর মন্তরকে ঘিরে ৷ এর মধ্য়ে 20 জুলাই সংসদ চলো অভিযানে পুলিশের লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো ৷
এই পরিস্থিতিতে এই ক'দিন তো ভালো করে ঘুমোতেই পারেননি মা অনীতা ৷ তিনি বলেন, "সবসময়ই আমার দুশ্চিন্তা হত ৷ রাতে ঘুম আসত না ৷ প্রতিদিন সকালে উঠে ফোন দেখতেও ভয় পেতাম ৷ হয়তো কোনও ভয়ের ভিডিয়ো দেখতে হবে ! আমি ওর বন্ধুদের ফোন করে জানতাম, ও ভালো আছে কি না ৷"
অভিজিতের বন্ধুরা তাঁকে বারবার আশ্বস্ত করেছেন ৷ মায়ের উদ্বেগের কথা শুনে অভিজিৎ সবসময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন ৷ বন্ধুরা তাঁর পাশে আছে, তাঁর দেখাশোনা করছে, প্রতিবারই মাকে জানিয়েছেন সঙ্গীরা ৷ সেইসব দিনের কথা মনে করে অনীতা বলেন, "আজ, আমার চোখে আনন্দের অশ্রু ৷" ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেশের তরুণদের জয়, জানালেন মা অনীতা ৷ ছেলের বিক্ষোভ-আন্দোলন সফল হয়েছে ৷
এবার কি ছেলে কোনও রাজনৈতিক দলের সূচনা করবে ? এটা চান না অভিজিতের বাবা-মা ৷ বরং, ছেলে সামাজিক ক্ষেত্রে কাজকর্ম করুক ৷ অভিজিতের বাবা ভগবানরাও দীপকে জানান, ছেলের এই সিজেপি'র সূচনার নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না ৷ কিন্তু তাও তাঁরা ভয়ে ভয়ে থাকতেন ৷
তিনি বলেন, "আমরা সবাই খুব চিন্তায় ছিলাম, হয়তো রাজনীতিতে চলে যাবে ৷ ও আমার কথা শোনেনি ৷ আমাদের পরিবারে কেউ কখনও রাজনীতি করেনি ৷" মে মাসে সোশাল মিডিয়ায় ককরোচ জনতা পার্টি নামে একটি দলের সূচনা করেন অভিজিৎ দীপকে ৷ এরপর হুহু করে বাড়তে থাকে এর ফলোয়ারের সংখ্যা ৷ জুন মাসে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসেন তিনি ৷ বাবা-মা কিন্তু তাঁকে নিষেধ করেছিলেন ৷ যদি ছেলেকে গ্রেফতার করে পুলিশ !
ভগবান রাও বলেন, "আমরা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, প্রথম দিকে বাড়ি ছেড়ে কোঙ্কনে গিয়ে থাকতাম ৷ দিন-রাত প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে কাটিয়েছি ৷ আমাদের শারীরিক নিগ্রহ করার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল ৷"
এই প্রচণ্ড উদ্বেগ তাঁদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলেছে ৷ অভিজিতের বাবা বলেন, "আমরা এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম যে উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও ছিল না ৷ দিনে কোনওমতে একটা রুটি খেতাম ৷ খাওয়াদাওয়া ভুলে গিয়েছি, ঘুম আসত না ৷ বিক্ষোভের মাঝে দু'বার ওর (অভিজিৎ) উপর হামলা হয়েছে ৷"
20 জুলাই পুলিশ আধিকারিক অভিজিতের হাত থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নিচ্ছে- এই ভিডিয়ো দেখে তাঁর 'বর্ডার' সিনেমার একটি দৃশ্য মনে পড়ে গিয়েছিল ৷ ভগবানরাও বলেন, "পুলিশ অভিজিতকে ধরলে আর ও বাঁচবে না ৷ ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে ও এখনও সুরক্ষিত আছে ৷ এবার সত্যি চাই, ও বাড়ি ফিরে আসুক ৷ আমাদের সঙ্গে থাকুক ৷" ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা নিয়ে ভগবানরাওয়ের বক্তব্য, "ইস্তফা দিয়ে তিনি বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন ৷ এই ঘটনাকে কারও জয় বা পরাজয় হিসাবে দেখা উচিত নয় ৷ এরকম একটা শীর্ষ পদ ছাড়ার জন্য অনেক বড় মাপের হৃদয়ের প্রয়োজন হয় ৷ এমনকী পদত্যাগ করার সময়েও তিনি পড়ুয়াদের স্বার্থের কথাই ভেবেছেন ৷"
তিনি জানান, এর আগে অভিজিৎ দীপকে আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে কাজ করেছেন ৷ তিনি খুব কাছ থেকে রাজনীতি দেখেছেন ৷ কিন্তু ভগবানরাও নিজে রাজনীতি পছন্দ করেন না ৷ কিন্তু যাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনের কাছে নরেন্দ্র মোদির সরকার মাথা নত করল, সেই ছেলে এবার কী করবে, তা নিয়ে খানিক চিন্তায় বাবা ভগবানরাও ৷